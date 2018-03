COMUNES: las voces del 68 y otros diálogos

Después de la caminata por el Bosque de Chapultepec en un día soleado y caluroso, mis pupilas se contraen al adentrarme en la oscuridad de la sala. Un entramado de cacofonías invade el espacio, conformando una masa informe en el territorio acústico que teje la penumbra. En las diversas pantallas que cuelgan de las paredes se aprecian videos de edificios que evocan a ciclópeos monumentos monolíticos. Transeúntes, coches y autobuses pasan incólumes ante estos monstruos arquitectónicos que fungen como telón de fondo para un torrente de imágenes en movimiento. Poco a poco mis oídos empiezan a desmenuzar las voces y paisajes sonoros de las diferentes latitudes representadas en cada una de las escenas. Ciudad de México, Budapest, La Habana, Praga, Bratislava, Sarajevo, Belgrado, Varsovia, Berlín, Bucarest y Liubliana. ¿Qué comparten estos lugares tan distantes, de golpe aquí reunidos? Tlatelolco y el 2 de octubre de 1968 son el punto de partida para Israel Martínez. Artista jalisciense que trabaja a partir del sonido hacia distintos medios o soportes como la instalación, video, fotografía y el performance, Martínez busca generar una reflexión crítica en torno a sistemas sociopolíticos y modelos económicos de la cultura occidental. COMUNES (2014-2018) es su más reciente trabajo, en el cual plantea un análisis comparativo entre el Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco y una serie de unidades habitacionales de Europa del Este y de La Habana, las cuales comparten, además de similitudes arquitectónicas y paisajísticas, el hecho de haber sido escenarios de manifestaciones sociales y de actos de represión a movimientos estudiantiles o de protesta contra las invasiones del régimen soviético a países bajo su hegemonía.

Israel Martínez traza un recorrido audiovisual a través de la selección de materiales recopilados en grabaciones de campo realizadas durante sus viajes a estas distintas ciudades a partir de 2014. Estos microdistritos habitacionales, que en su momento de construcción pretendieron ser símbolos de progreso y bienestar social, eventualmente se convertirían en la sede de masacres o actos de violencia contra la sociedad civil, principalmente contra jóvenes, estudiantes e intelectuales en resistencia contra los sistemas políticos vigentes. Diversos fragmentos de registros sonoros de distintos momentos históricos, como un discurso de Gustavo Díaz Ordaz, el anuncio de la entrada de la OTAN a Belgrado o la transmisión radiofónica de la incursión de tanques a Budapest durante la Revolución Húngara, se contraponen a los paisajes sonoros actuales de estos espacios arquitectónicos, que combinados con sonidos electroacústicos parecieran comunicar, de manera muy sutil, una sensación de desasosiego profundo. A pesar de la belleza de los sonidos diseñados para la obra, la dislocación entre el contenido sereno de las imágenes y lo aural sugiere, casi de manera sinestésica, el pasado funesto de estos lugares. Pareciera que, aún no estando presentes, los sonidos de la multitud que corre, los disparos, estallidos, clamores, gritos, llantos, quejidos y gemidos siguieran reverberando, de forma fantasmal, por debajo de la historia silenciosa de estos parajes.

Martínez pertenece a una generación de artistas sonoros y multidisciplinarios mexicanos cuya trayectoria se ha proyectado en la esfera internacional del arte contemporáneo. En 2007 recibió en Austria el Award of Distinction de Ars Electronica, uno de los concursos más importantes de artes y medios tecnológicos en el mundo. Asimismo, ha expuesto de forma individual y colectiva en espacios como el MACBA, MuseumQuartier, Bienal de Moscú, daadgalerie, Haus fur Elektronische Kunste Basel, Mission Cultural Center for Latino Arte, Museo Universitario de Arte Contemporáneo, Museo Universitario del Chopo, Museo de Arte Carrillo Gil, MAZ, entre otros. En 2012 y 2017 formó parte del Programa de Artistas de la DAAD en Berlín y en 2014 del programa de residencias MuseumsQuartier en Viena. Ha publicado trabajo discográfico y editorial a través de Sub Rosa, Errant Bodies Press, Aagoo, The Wire, Hatje Cantz, además de ser cofundador de los sellos discográficos colectivos Abolipop y Suplex. COMUNES también es el nombre de la exposición en la que Israel Martínez integra obras de su producción desde 2008, y que forma parte del Programa Conmemorativo por los 50 años del Movimiento Estudiantil de 1968 (M68) de la UNAM, que se presenta en la Casa del Lago del Bosque de Chapultepec, hasta el 1 de julio.

Camino un rato más entre las pantallas colgantes y no dejo de sentir, a pesar de la distancia temporal y geográfica de los hechos históricos ahí representados, la relación directa entre esa realidad y los ominosos tiempos que vivimos en la actualidad. Mientras camino de regreso rumbo al estacionamiento, inmersa en los estridentes gritos de los ambulantes y a pesar del calor, una sensación de escalofrío insiste en acompañarme.

Comunes (versión preliminar monocanal)

