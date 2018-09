El futuro de la educación

En mi participación anterior hablé sobre la educación y los rezagos educativos de nuestro país. Y también señalé lo importante en la educación de las nuevas generaciones. En ese sentido, tuve varias respuestas de jóvenes que, con pesimismo, veían cómo nuestro país se obstaculizaba más en un sector educativo inoperante, y con la amenaza de echar para atrás la reforma educativa. Coincidía con la salida de la maestra Elba Esther Gordillo, y el renacer de los esfuerzos pasados e innecesarios de una educación socialista que ya no aplica en la modernidad, donde las ideologías han pasado a un segundo término, y la solidaridad y la responsabilidad social las han superado como complemento de calidad, pero no como una imposición de una corriente del siglo pasado.

Afortunadamente, ya nada podrá ser igual, incluso si estuvieran nuestros líderes equivocados en las corrientes educativas que nos quieran imponer. La realidad es más grande y el internet es un vínculo donde la globalización y las mega tendencias nos marcan las capacidades de un mundo digital que es mucho más apremiante, pero al mismo tiempo más alcanzable, a pesar de los enormes rezagos educativos que nuestro país tiene contra las principales economías.

Esto es todavía más claro cuando veo la oferta literaria con la que se apoyan los profesores en las aulas y donde para empezar, en el área de matemáticas, tenemos apoyos como Coursera o Khan Academy que pueden apoyar al alumno de manera gratuita y solamente con el deseo y la voluntad de aprender. Sí, no es directo ni fácil, y los maestros debieran ser unos facilitadores de estas tecnologías, cuando en la mayoría de los casos no es así, y en otros, ni siquiera conocen estas herramientas (ya no decir que las utilicen de apoyos educativos) y quieren que los alumnos sigan aprendiendo a través de los métodos tradicionales basados en la memorización.

Por esto es tan importante recordar que más de la mitad de la población mundial no tiene ninguna clase de experiencia directa en el uso de internet y, en nuestro país, el porcentaje se mantiene. Empujemos a nuestros gobernantes para que esto cambie con la expansión de la telefonía móvil, el cual es un derecho de los ciudadanos mexicanos con base en la reforma de telecomunicaciones, y así poder cerrar un poco la brecha de la desigualdad de acceso a utilizar el internet. La educación sin duda será de las primeras industrias que sufra la disrupción, entre otras razones, porque los recursos que requiere son cuantiosos, y sus réditos no siempre son claros, como lo consta la enorme cantidad de ninis que tienen carreras universitarias, pero se ven segregados de una promesa de desarrollo mejor. La educación por internet, además, consigue elementos del aprendizaje humano muy claros, como lo son el crear, compartir, colaborar y analizar, siendo importante también, la posibilidad de diseñar disciplinas que se enfoquen en el uso de estas tecnologías para lograr avances significativos, y que nuestras autoridades las puedas considerar como válidas y necesarias.

Exageraciones aparte, las repercusiones de internet en la educación y el aprendizaje pueden considerarse al menos desde varios ángulos. Tenemos el potencial que brinda a los individuos para aprender con más libertad, sin las ataduras y restricciones del mundo real. El internet reduce las limitaciones locales, espaciales, temporales y geográficas para que los individuos puedan tener acceso a oportunidades de aprendizaje y a medios educativos de alta calidad, con independencia de sus circunstancias particulares. Así pues, internet sería ese medio que permite proporcionar educación en “cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier ritmo”. Hay analistas que han ampliado estas libertades para incluir la superación de impedimentos sociales y materiales, concibiendo así internet como un medio esencialmente democrático. La capacidad de dar soporte a interacciones y experiencias educativas “más libres” y “más justas” se considera un reflejo de las cualidades inherentes de internet en tanto “zona radicalmente democrática de conectividad infinita”.

El internet es visto como el soporte de una “nueva cultura del aprendizaje” que se basará en los principios “ascendentes” de exploración colectiva, juego e innovación, y no en la instrucción individualizada “descendente”. Internet hace posible un aprendizaje de muchos a muchos, en lugar de uno a muchos, lo que fomentaría modalidades de aprendizaje y desarrollo cognitivo de naturaleza profundamente social y cultural. Algunos pedagogos opinan que el estudiante se beneficia de los entornos socialmente ricos que hace posible internet. Por ejemplo, suele afirmarse que internet ofrece a los individuos fácil acceso a fuentes de conocimiento teórico y práctico fuera de su entorno inmediato. En este sentido, existe en la actualidad un interés considerable por la capacidad de internet para dar soporte a potentes formas de aprendizaje situado y comunidades de práctica digitalmente dispersas. Así, internet se considera una poderosa herramienta que permite el aprendizaje a través de actividades auténticas y de la interacción entre personas y entornos sociales más amplios.

Sin duda hay muchos detractores de las bondades de la educación por internet, y de la irremplazable ventaja de tener un maestro en el aula. Pero ¿qué pasa si ese maestro es deficiente? Si ese maestro no es preparado al nivel de actualización que se requiere. Si ese maestro esta politizado y deja a todos sus alumnos por irse a un mitin de la coordinadora. Si hay un sindicato que secuestra el futuro de una generación y los hace perder un semestre, o un año. Si hay inconsistencia en los contenidos. O si un padre de familia ya no puede pagar una escuela, ya no digamos privada, sino una pública, por sus libros, traslados, vestido, y demás actividades. ¿No sería mejor esto que “nada” y con ello no condenar a sus vástagos a la ignorancia?

La tarea de reinventar escuelas y universidades para la era de internet no sólo exige “reconsiderar lo que es importante aprender”, sino también “repensar el aprendizaje mismo”. Así, hemos presenciado el desarrollo de modalidades de enseñanza construidas en torno a la creación colectiva (en lugar del consumo individual) de conocimientos con el objeto de dotar al aprendizaje de sentido lúdico, expresión, reflexión y afán explorador. En los últimos 10 años se ha producido una eclosión de ideas de educadores entusiastas que proponen desarrollar nuevos enfoques pedagógicos y currículos basados en la interacción social, la exploración, los juegos y la creatividad y la práctica. Todas estas propuestas de Escuela 2.0 reflejan los nuevos modelos de enseñanza abiertos al aprendizaje y al dominio de las tecnologías.

Es inevitable el cambio en esta era digital, y esto sin duda traerá consigo excelentes oportunidades. Ante el rezago educativo tan enorme y la falta de presupuesto y, de recursos, ¿tenemos alternativas? Vean el ejemplo de TEC Milenio para los posgrados y su tasa de crecimiento en los últimos años versus los demás programas del sistema del mismo TEC y las demás universidades. Si a nivel posgrado se está utilizando, ¿no sería mejor que en lugar de forzar a las escuelas y universidades, la SEP debe instaurar programas en línea que sean certificables y evaluables?

Creo que ya vamos tarde, pero es el momento en que México necesita propuestas más radicales para avanzar y no estar condenado a que un puñado de políticos y burócratas nos den “su propuesta educativa”.

