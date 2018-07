La magia del poder (a un año)

#MagiaDelPoder

Hace un año escribí un artículo llamado “La magia del Poder” (aquí tienen el enlace para pronta referencia si lo quisieran releer: http://bit.ly/MagiaDelPoder). En él abordé la relación que tiene el ser humano con el poder y hablaba de que, quien lo detenta, lleva invariablemente aparejada una responsabilidad.

En México, a inicios de este mes, se definieron por medio de la votación libre y secreta, a las mujeres y hombres quienes –en algunos casos por los próximos tres años (diputados, congresos locales en los Estados y alcaldes) y en otros por seis años (presidente de la República, gobernadores y senadores)– detentarán el poder político. Estos personajes, todos los que resultaron ganadores en las elecciones, tendrán que entender que si el poder no es ejercido con responsabilidad, todo puede desmoronarse.

El partido que tendrá que ser el más responsable es Morena. Sin duda es el que ganó el mayor número de curules en el Congreso de la Unión, el mayor número de gubernaturas (de las que estuvieron en juego) y la Presidencia de la República. Estará a prueba la virtuosidad de sus actores. Esa que Thomas Macaulay refería en su frase La prueba suprema de virtud consiste en tener un poder ilimitado sin abusar de él. Qué prueba tan importante tiene el próximo presidente de México y todos los ganadores de su partido. Sin que efectivamente su poder sea “ilimitado”, la realidad es que hay muy pocos contrapesos y sí puede sentirse que el poder de nuestros nuevos gobernantes es casi absoluto.

Los absolutistas de la Francia del siglo XVIII dilapidaron su poder, ese sí ilimitado, y acabaron presos y ejecutados. Francia tuvo su revolución y se terminó la monarquía que le había servido al país como forma de gobierno por poco más de mil años. Abusaron de su poder y todo acabó muy mal para ellos, pero afortunadamente no para el país que allí se reinventó y nació la República que ahora vemos en versiones modernas por todo el planeta.

Dicen que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. En México, paradójicamente, el grupo que ganó el poder lo hizo pregonando que la corrupción era el mayor de los males que aquejaban al país y que si ellos llegaban al poder, terminarían de una vez por todas con este mal. Hoy los ganadores tienen un poder equivalente a aquellos de Francia en la Monarquía, pero en un mundo donde todo pasa muy rápido. Mientras que en aquellos tiempos cualquier persona podría saber de unas tres o cuatro noticias internacionales en toda su vida (cuando mucho), hoy tenemos millones de datos e información que, incluso, es imposible digerir. ¿A qué voy con todo esto? Que el poder que ejercerá el nuevo grupo gobernante tiene puestas las miradas y los oídos de millones de personas, no sólo en México sino también del resto del mundo; que hoy las expectativas que se tienen del nuevo gobierno son altísimas y la desilusión si no se cumplen también serán de la misma magnitud. Por eso la necesidad de ser responsables y virtuosos en el manejo del poder.

Hoy no habrá ningún pretexto que valga para no poder gobernar y hacer las cosas que se prometieron en campaña. El poder se concentró en el plano político, en una sola persona, en Andrés Manuel López Obrador, y el éxito debe estar en la generación de valor que logre para la mayoría de las personas. Tiene una responsabilidad enorme porque deja de ser oposición, deja de ser candidato y asume el mayor cargo político al que se puede aspirar en este país. No podemos más que desearle lo mejor y apoyar todos con nuestro granito de arena a que el país mejore día con día, a que sea un país más justo, más tolerante, más rico y próspero y que se refleje en todos los niveles socioeconómicos y en todas las latitudes de nuestra gran nación.

A todos quienes llegaron al poder, es importante recordarles la frase de Séneca que apunté en mi artículo de hace un año y donde, creo yo, radica la magia del poder: El hombre más poderoso es aquel que es dueño de sí mismo.

Dejen atrás campañas, enconos y resentimientos y aduéñense de ustedes mismos, actúen con responsabilidad y sean virtuosos en el ejercicio del poder. Muchos millones que apostaron por este grupo para que gobernara y ejerciera el poder, querrán ver cumplidas sus expectativas, muchos millones más, estarán a la expectativa de ver si ejercen el poder de manera adecuada.

Los que ganaron, tienen la oportunidad de oro de ejercer el poder de tal forma que trascienda positivamente su actuar y tengamos un mejor país cuando acabe el sexenio.

La suerte está echada y el ejercicio del poder definido. Buen futuro para México.

