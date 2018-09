A un año del 19S

#A1AñoDel19S

El 19 de septiembre era ya, de por sí, emblemático por el trágico terremoto de 1985; y hace un año la tragedia, como en tono de burla, volvió a azotar al pueblo mexicano. El año pasado, como en el 85, los mexicanos nos solidarizamos unos con otros, fuimos compasivos, olvidamos cualquier tipo de diferencia y nos volcamos a apoyar al prójimo de una manera absolutamente desinteresada y comprometida.

Ya se fue un año. ¡¡¡Y qué año!!!

¡Qué rápido se nos olvidaron las cosas que nos unen! Tuvimos unas campañas políticas plagadas de propuestas vagas o vacías y, desafortunadamente, las recordamos más bien por los ataques que los candidatos lanzaban, en cualquier oportunidad, para denostar a sus contrincantes. Después, fuimos partícipes de una elección en paz y un cambio de régimen que, a la vez que trae esperanza para millones de mexicanos, también trae incertidumbre. Las cosas importantes parecen estar en su lugar y por eso no ha habido sobresaltos, ni económicos ni sociales. Por lo pronto no, por ahora.

Un año en una historia parece muy poco, pero pasan miles de cosas. En mi historia personal hubo muchos cambios, y en la del país también. Como que no fue un año típico. Hay muchas cosas que quedarán para la historia. Como muestra, a continuación, enumero dos de ellas:

Uno. Por primera vez, la configuración de la fuerza política pone a quienes históricamente habían estado en las minorías… en las mayorías (y de forma abrumadora); y quienes siempre se encontraban repartiendo el pastel político y dejando las migajas para los chiquitos, ahora son quienes recogen las migajas. El sistema político mexicano cambió y nunca más volverá a ser como se veía antes de estas elecciones.

Dos. La burocracia, como la conocemos, dejará de existir. La austeridad planteada traerá muchos desajustes en el corto plazo: la salida de talentos que no estarán dispuestos a ganar menos, cuando en el mercado pueden cotizarse mejor; y la movilidad de muchos funcionarios de la Ciudad de México que se verá mermada con la descentralización de las Secretarías y dependencias, traerá una diáspora de funcionarios. Veremos entonces emerger una nueva generación de funcionarios públicos, más austeros, de más ciudades del país y, después de un tiempo, ésta será la nueva realidad de la burocracia mexicana. Puede ser mejor o no, eso sólo el tiempo lo dirá; lo que sí es un hecho, y es lo que quiero destacar, es que será diferente a lo que habíamos visto en nuestra historia reciente, por lo menos del siglo XX después de la Revolución y hasta estos días.

Lo que a mí me preocupa más, sin embargo, son aquellas cosas que hoy no vislumbro que vayan a cambiar (y ojalá me equivoque) y aquí las dos que siento, son las más importantes:

Una es la violencia y la inseguridad. Ahí no sé ustedes mis lectores, pero yo nomás no oigo propuestas, no veo claridad de nada y estoy en absoluta expectativa (eso sí, con mucha esperanza) de lo que vaya a suceder. Ese tema es el que considero más preocupante porque aparte de no avanzar, cada día las cosas están más mal.

El otro tema es la educación. No hay nada que, hasta el momento, me dé un poquito de luz para entender qué se quiere hacer en materia educativa. La reforma constitucional, como ya lo he dicho, no tendría por qué modificarse; y, sin embargo, las voces de las nuevas legislaturas hablan con insistencia de reformar lo reformado. Creo que esa pasión desbordada obedece más a posiciones políticas que realmente a criterios técnicos y de eficiencia, que en esta materia creo que estos últimos serían los que deberían prevalecer para lograr una educación de calidad.

Al final, espero equivocarme con este diagnóstico, porque si las dos cosas que apunto como ejemplo de cambio pasan o no, creo que no tiene mayor trascendencia para el país; pero si en los dos temas que destaqué –seguridad y educación– no pasa nada, entonces sí, un año va a ser muchísimo tiempo.

Veamos esos dos rubros dentro de un año y esperemos que se estén dando los procesos en el sentido de bajar lo más posible la inseguridad a lo largo y ancho de nuestro país, y simultáneamente se esté construyendo la base para tener una educación cuya calidad sea similar al nivel de los países más avanzados del mundo, abarcando al mayor número de personas.

A un año del terremoto se sacudieron muchas cosas. Hay una transformación política que no va a servir de nada si los pilares fundamentales de desarrollo –que para mí son la seguridad y la educación– no se remueven y mejoran de forma rápida y sustancial.

Ojalá así sea.

