Mala nutrición: desnutrición y obesidad, un grave problema

Hace unos días leí un artículo publicado en el New York Times que me dejó pensando sobre el gravísimo problema de la desnutrición en el mundo y, sin dudas, en nuestro país.

Nicholas Kristof, el autor del artículo The world’s malnourished kids don’t need a 295 dlls. burger, expone datos duros sobre la malnutrición y los contrasta con el gasto ridículo que puede hacer una persona sumamente rica en diversos renglones como, por ejemplo, el poderse gastar 295 dólares en una hamburguesa o hasta mil dólares en la compra de un sundae (hay restaurantes en NY que los tienen en sus menús).

Kristof señala que un cuarto de la población infantil del mundo está desnutrida, y a lo largo de su escrito utiliza varias veces la palabra stunting, que significa atrofia, para describir la consecuencia de la desnutrición. Stunt significa que algo deja de crecer, que se interrumpe su crecimiento y que simplemente no crecerá al nivel que debió hacerlo. Además, Kristof argumenta que el niño desnutrido no alcanza los niveles de desarrollo físico adecuado y señala que esa desnutrición también afecta los niveles cognitivos del niño. Es decir, su desarrollo intelectual se ve mermado.

El artículo señala, en una de sus frases, un dato que en mi opinión es lapidario sobre las implicaciones que tiene hoy la mala nutrición de un niño. Lo pongo tal cual en inglés, para luego traducirlo:

The implication is that billions of I.Q. points are lost to malnutrition, and that the world’s greatest unexploited resource is not oil or gold but the minds of hungry children.

“Las implicaciones (de la desnutrición) es que billones de puntos I.Q. se pierden por desnutrición, y que el más grande recurso no explotado en el planeta no es ni el petróleo, ni el oro, sino las mentes de niños con hambre”.