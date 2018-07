Teoría de la identidad: conciencia es actividad cerebral

Hacia finales de los años 50 se publicaron varios trabajos filosóficos que animaron la discusión más actual del problema mente-cuerpo, al identificar de manera rotunda a las actividades mentales, a sus contenidos y a la conciencia misma como operaciones del cerebro. Esta idea estrictamente materialista venía gestándose desde el siglo XIX en fisiólogos como Helmholtz y DuBois Reymond o a principios del XX con Pavlov, pero la formulación mencionada tuvo mayor impacto filosófico por provenir de expertos en la llamada filosofía analítica, que otorga la mayor importancia y credibilidad a la argumentación lógica novedosa y estricta. Es de interés mencionar que, al mismo tiempo y de manera independiente, se formula una opción idealista, igualmente absoluta y situada en las antípodas ontológicas del materialismo cerebral, por parte del físico austriaco Werner Schrödinger, uno de los protagonistas de la revolución cuántica y Premio Nobel en 1933. También, independiente al debate filosófico, veremos que varios neurofisiólogos eminentes se convencen de un dualismo mente-cuerpo. Por lo pronto, vamos a revisar los inicios de la teoría de la identidad mente-cerebro.

Varios artículos que desencadenaron la discusión contemporánea fueron elaborados por filósofos australianos. Entre ellos destacan: Is consciousness a brain process? (¿Es la conciencia un proceso cerebral?) de 1956, firmado por U. T. Place y Sensations and Brain Processes (Sensaciones y procesos cerebrales) de 1959, por J. J. C. Smart. La identidad propuesta intentó evitar la objección de sentido común de que la mente y el cerebro tienen propiedades muy distintas para que puedan ser identificados como la misma cosa. Para los materialistas australianos no hay impedimento lógico para identificar los dos ámbitos, pues esto ocurre con muchos fenómenos estudiados por la ciencia que se comprenden al identificar una cosa con otra. Por ejemplo, Place afirma que identificar la conciencia como un mecanismo cerebral no es diferente a decir que la luz del relámpago es una descarga de cargas eléctricas en la atmósfera. La luminosidad del relámpago o tener un dolor, serían idénticos a descargas eléctricas de diferentes magnitudes y localidades: la conciencia es algo físico.

La identidad psiconeural es funcional en un sentido particular, pues no afirma que la mente es producto del cerebro, como la bilis es producto del hígado, sino que una actividad mental, como experimentar un dolor, es idéntica a un proceso cerebral que será precisado en detalle por la neurofisiología. De esta manera, los australianos afirman que cuando experimentamos dolor ocurre un patrón de actividad cerebral en forma de descargas eléctricas de ciertas fibras nerviosas, de tal forma que tener un dolor es idéntico a la descarga de estas fibras en el sistema nervioso. Cuando el proceso neuronal esté caracterizado, se podrá afirmar que es idéntico al dolor y se reduce la comprensión del dolor a la de su fundamento cerebral. Esto constituye un reduccionismo que ha sido objeto de un debate intenso en la filosofía de la ciencia y al que volveremos con frecuencia. A más de 50 años de la propuesta de la identidad, el sustrato cerebral específico del dolor en general, o de cada uno de los dolores particulares, no está plenamente definido. Se conocen en detalle los receptores, las vías nerviosas que conducen la sensación dolorosa, sus relevos en la médula y el cerebro, los neurotransmisores involucrados, así como las áreas cerebrales que se activan al experimentar el dolor, pero no se sabe cómo estos estados físicos del sistema nervioso se experimentan como dolor.

Como se puede suponer por esta breve descripción, la teoría de la identidad no fue convincente para todos, pues la neurofisiología no explica precisamente cómo la actividad de una red de neuronas que se enciende cuando el sujeto tiene un dolor, se siente como un dolor. Falta así un elemento esencial para resolver el problema a este nivel subpersonal, que es conocer qué es y cómo se constituye el estado consciente, el dolor en este caso. Algunos teóricos de la identidad optaron por reducir la conciencia a su identidad cerebral en el sentido de que el concepto de conciencia es una noción de psicología popular que no es posible definir o especificar de manera conveniente. En este punto la teoría de la identidad del austriaco Herbert Feigl (1902-1988) difiere de sus colegas australianos. Veamos.

Recordemos que Feigl fue uno de los últimos integrantes del Círculo de Viena y que emigró a consecuencia del nazismo a Estados Unidos llevando consigo el bagaje filosófico de sus maestros, como Carnap y Schlick quienes ya habían esbozado una teoría materialista de la mente. En el célebre ensayo The `Mental’ and the ´Physical´ (Lo “mental” y lo “fisico”) de 1958, Feigl acepta que hay una diferencia en los conceptos de sentido común y el lenguaje de la psicología con los de la neurofisiología. La identidad entre un estado mental y un estado físico fue aseverada por él con la idea de que existe un doble lenguaje y un doble conocimiento entre lo mental y lo físico como dos sistemas conceptuales, pero no como una diferencia entre dos áreas de la realidad. No se trata de la misma realidad vista o manifestada en dos formas diferentes, sino abordada y designada por dos sistemas conceptuales, a saber: la psicología y la neurofisiología. Feigl es ciertamente un monista, pues cree en una sola realidad, pero no es un reduccionista en el sentido de que plantee que lo psíquico pueda ser entendido plenamente por lo físico. Hace una diferencia entre el conocimiento por experiencia, algo que denomina tener “sensaciones crudas” y el conocimiento por descripción, propio de la física, concretamente de la neurofisiología. Pero, a pesar de estas diferencias, lo que una persona siente por experiencia y lo que otra registra en su cerebro son la misma cosa: en esto consiste la identidad. Para ilustrar el caso de manera lógica, Feigl utiliza el célebre ejemplo de Gottlob Frege de los términos “Estrella de la Mañana” y “Estrella de la Tarde” que tienen dos connotaciones y sentidos diferentes, pero el mismo referente: el planeta Venus, que unas veces se ve en la madrugada y otras en el crepúsculo.

Ahora bien: ¿qué son precisamente estas “sensaciones crudas” para Feigl? Al parecer coinciden con los qualia de los antiguos escolásticos, la manera como se siente un dolor, el ver un color determinado, entender un concepto particular, experimentar una emoción concreta. Estos estados mentales se consideraron estrictamente privados, difícilmente expresables en lenguaje cotidiano y. por ello. imposibles de verificar por la ciencia. La propuesta de Feigl requiere que las dos descripciones, la psicológica de las sensaciones crudas que experimenta un sujeto y la neurofisiológica de los procesos y mecanismos del sistema nervioso, tengan un alto grado de precisión y confiabilidad científicas. Dado que este requisito se cumple por la neurofisiología, pero no por la psicología introspectiva, Feigl afirma que las sensaciones crudas y privadas pueden ser susceptibles de una adecuada descripción pública, porque la designación de la experiencia privada mediante el lenguaje no tiene por qué ser diferente de la designación de los objetos del mundo físico. En los dos casos hay una traducción de una sensación al lenguaje.

El problema mente-cuerpo para Feigl no tendrá solución al reducir o al eliminar a la introspección o a las sensaciones crudas del análisis teórico y científico, sino al integrarlas en interdisicplinas como la psicofísica o la psicofisiología, que en ese tiempo estaban en pleno desarrollo. Todo esto es muy diferente del reduccionismo de los identistas australianos para quienes la conciencia se explicará plenamente por la neurofisiología.

