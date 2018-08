La mente, supuesta realidad emergente del cerebro

Vamos ahora a examinar si es verosímil admitir que la mente emerge de la función cerebral, una idea incitante y muy debatida en la segunda parte del siglo pasado. El término “emergencia” fue usado en el siglo XIX por Lloyd Morgan y por Romanes para designar la generación de novedades cada vez más complejas durante la evolución de las especies biológicas. Otro evolucionista de la época, Thomas Huxley, acuñó el término de epifenómeno para proponer que el cerebro produce mente, pero que ésta carece de efectos causales, lo cual relegaría a las actividades mentales como productos colaterales y sin consecuencia (y a los humanos como incautos robots orgánicos). El filósofo británico C. D. Broad (1887-1971) concibió al mundo como una realidad estratificada donde en cada nivel superior ocurren novedades inexplicables por los elementos subyacentes. Convencido de la existencia de varios fenómenos parapsicológicos, consideró a las actividades mentales como emergentes.

Como hemos apuntado hace poco, la propuesta moderna se perfila en 1949 con la Teoría de los Sistemas Generales de Bertalanffy y su noción de que las propiedades características de los sistemas surgen o emergen por las interacciones de sus componentes y no se presentan en ellos. Los conceptos de “vida”, “mente” o “cultura” indicarían propiedades emergentes de las células, del sistema nervioso, o de sociedades humanas, respectivamente, y designan conjuntos de elementos, sus formas de acoplamiento y flujos de información que, en alguna medida, pueden ser analizados. La idea sistemista de que la mente emerge de la función cerebral parecía solucionar la fatigada controversia sobre si las neuronas, sus mitocondrias, proteínas o átomos son conscientes, porque sería el producto de una función más global del cerebro, aunque no necesariamente todo el órgano necesite estar activo para que ocurra. En la emergencia hay un patente dualismo de propiedades, pues la mente y la conciencia alcanzan de esa forma un carácter propio y distinto que requiere ser analizado por la psicología, la ciencia cognitiva o la fenomenología.

Uno de los problemas iniciales de la emergencia implicó al principio de reducción de la ciencia en general y la biología en particular, según el cual las propiedades emergentes pueden comprenderse mejor, o inculso completamente, al dilucidar los elementos, estructuras y funciones que las sostienen. De esta forma, los fenómenos propios de la vida pueden y deben ser explicados o deducidos por leyes físicas y químicas, lo cual se cumple en alguna medida, por ejemplo con el descubrimiento del DNA y su papel en la herencia. Si se postula a la mente como propiedad emergente del cerebro, ¿podrá ser comprendida en términos de la biología del cerebro, como lo dispone el principio de reducción? Uno de los trabajos iniciales sobre la emergencia mental desde un punto de vista materialista fue realizado en 1977 por el célebre físico y filósofo de la ciencia argentino Mario Bunge (nacido en 1919), quien propuso a la mente como una propiedad de la materia organizada del cerebro, que podrá ser crecientemente comprendida con el avance de la neurociencia. Pero, ¿es verosímil que pueda ser comprendida completamente? Se puede distinguir una emergencia mental irreducible que no admite entender el emergente por sus componentes, y una emergencia mental reducible si se considera factible el lograrlo.

El neurobiólogo de Stanford, Roger Sperry (1913-1994) premio Nobel de 1981 por sus admirables estudios sobre las funciones diferenciales de los hemisferios cerebrales, publicó en1980 el trabajo teórico Mind-Brain Interaction: Mentalism, Yes; Dualism, No. Recapituló allí que las capacidades cognitivas y la unidad de la conciencia persistían en pacientes cuyos hemisferios cerebrales habían sido separados quirúrgicamente para tratar una epilepsia resistente al tratamiento. Deduce entonces que emerge una función distinta de la función nerviosa y la concibe como “algo más que” la suma de las partes que la producen y además le confiere el poder de afectar a los procesos subyacentes. Habría una determinación causal recíproca entre los niveles de organización del cerebro que obra tanto “hacia arriba” (de los niveles más básicos o neuronales a los emergentes o mentales), como “hacia abajo” (de los mentales a los neuronales). Sin embargo, según detallaremos más tarde, no es convincente ubicar a la conciencia como un nivel de la jararquía organizada de la materia cerebral y tampoco quedan claros los mecanismos de la interacción, en especial los que operarían “hacia abajo.”

John Searle, el sagaz filósofo de Berkeley nacido en 1932, expuso de manera persuasiva en The Rediscovery of Mind (1992) que la emergencia es un suceso usual y extendido en la naturaleza. Por ejemplo, las propiedades físicas y fenomenológicas del agua surgen de la concurrencia masiva de moléculas de H 2 0, que por sí mismas no tienen fluidez. De una forma, en principio análoga, la conciencia sería una propiedad natural, emergente y causalmente eficaz del cerebro. Sin embargo, Searle razona que las cualidades subjetivas de la conciencia no pueden deducirse de la estructura y actividad de las redes de neuronas; es decir, niega la reducción o entendimiento del emergente por el análisis de sus componentes. Si esto fuera cierto, los conceptos de mente y de conciencia permanecerán opacos. Para Searle el cerebro sin duda produce conciencia, pero no se sabe cómo, ni tampoco como la conciencia puede afectar la función cerebral. Ahora bien: no desecha que este nudo ahora tan apretado pueda llegar a deshacerse en el futuro.

Varios filósofos de la mente han propuesto el término de superveniencia para significar que la mente consciente sobreviene a la actividad cerebral en el sentido que se efectúa y verifica en ella. El filósofo coreano-estadounidense Jaegwon Kim (nacido en 1934), uno de los principales analistas de la emergencia y la superveniencia, postuló en 1993 una relación entre las partes y el todo según la cual las propiedades mentales son propiedades de las personas o de organismos completos, determinadas por el carácter y organización de todos sus subsistemas relevantes. Esta propuesta es atractiva para emplazar a la mente no sólo como una función emergente del cerebro, sino como una función corporal.

Para retomar de ahora en adelante a la emergencia, conviene recapitular sus dos principales obstáculos y ponderar las respuestas a ellos. La primera dificultad ha sido muy estudiada por Kim y se refiere a la causalidad, es decir a la secuencia de causas y efectos entre una mente emergente y el sustrato neuronal. La propuesta emergentista afirma que la actividad cerebral causa a la actividad mental y, para evitar la inutilidad de un epifenómeno, implica necesariamente que el emergente mental modifica la actividad cerebral. Esto es inescapable, pues el pensamiento, la decisión, la intención o el deseo deben tener efectos neurales si queremos preservar la noción de la persona humana como sujeto y agente que se expresa en el mundo, lo transforma según sus designios y es moralmente responsable de sus actos (¡y ciertamente queremos esto!).

La segunda dificultad es ontológica y se refiere a la naturaleza del emergente: ¿qué surge de la actividad cerebral?, si es algo físico de mayor complejidad, ¿en qué consiste y donde se ubica?, si es un proceso psíquico no material, ¿cómo afecta al cerebro?, si es un tipo peculiar de información, ¿cómo se concibe? Y así, gentil lector, volvemos a plantear las preguntas sobre qué son exactamente la mente y la conciencia, pero desde un mirador más elevado y más ancho, porque en el sendero emergente hemos encontrado nociones y criterios muy útiles para mejor visualizar, valorar y comentar el problema que nos atañe.

Los contenidos de la columna Mente y Cuerpo forman parte del próximo libro del autor. Copyright © (Todos los Derechos Reservados).

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.