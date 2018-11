El misterio insoluble y la conciencia indescifrable

En el borde del siglo actual, el filósofo de la mente británico Colin McGinn (nacido en 1950 en Durham) proclamó en La flama misteriosa (1999) que el misterio que entraña el milenario problema mente-cuerpo no tiene solución para los seres humanos. Lejos de una postura religiosa o idealista, McGinn no duda que la conciencia es un fenómeno biológico vinculado a células nerviosas y a sus potenciales eléctricos, pero expresa un estupor irremediable ante el hecho, pues considera inexplicable que la conciencia subjetiva surja de un tejido orgánico, el cerebro, que no le parece muy diferente de otros tejidos celulares, y formula la sediciosa pregunta de ¿cómo es que la carne piensa? Su propuesta central es que la conciencia es un fenómeno natural, pero hermético a su exploración con las herramientas usuales de la inteligencia y de la ciencia. Arguye que ciertos problemas filosóficos, como el problema mente-cuerpo, se mantienen insolubles y recalcitrantes a lo largo de la historia y que los métodos habituales para adquirir conocimiento por la ciencia no son adecuados ni suficientes para explicar la naturaleza de la conciencia. Plantea que los conceptos sobre la conciencia se integran a partir de la introspección y los conceptos sobre el cerebro a partir de la neurociencia, además resuelve que la introspección no dice nada de la función cerebral y la neurociencia nada de la conciencia, pues ésta tiene una estructura velada en referencia a su base nerviosa. Es precisamente esta reputada y recóndita esencia la que, según él, escapa y seguirá escapando al escrutinio humano… ¡para siempre!

Con astuta y justificable prudencia, McGinn advierte que su tesis del misterio sólo es relevante en el ámbito de la argumentación filosófica y no afecta a la investigación científica, la cual seguirá descubriendo hechos sobre la mente y sobre el cerebro, aunque no llegue a penetrar en su íntima conexión, relación o unidad. A pesar de este deslinde, la ciencia debe sentirse aludida, pues parecería obstruirse el camino de la interacción entre la filosofía de la mente, la psicología de la conciencia y las ciencias del cerebro, y frustrar de antemano el objetivo de ir dilucidando la relación entre procesos mentales, cerebrales y conductuales. Si el problema mente-cuerpo realmente se considera irresoluble, la sombría creencia podría perjudicar el rejuego entre las disciplinas involucradas, aunque no los tenga para la investigación empírica que sigue avanzando sin reparar en McGinn.

Intentaré deslindar el enigma que La flama misteriosa pone en claro de un infundado escepticismo o pesimismo psicobiológico. Considero que la neurociencia cognitiva tiene mucho que aportar sobre el fundamento cerebral de la conciencia y no se puede predecir hasta dónde podrá llegar, ni plantarle obstáculos a priori. La tesis de McGinn no toma en cuenta los méritos y logros de la investigación que aborda las bases cerebrales de los procesos conscientes, ni los esforzados intentos teóricos y empíricos por establecer el correlato cerebral de la conciencia. En la neurociencia cognitiva y la psicobiología es usual y útil elaborar modelos e hipótesis que acerquen los hechos y discursos sobre la fenomenología de la conciencia, la neurofisiología del cerebro y la expresión conductual. El correlacionar estas facetas no sólo es factible, sino necesario para rastrear los posibles mecanismos del acoplamiento. No es convincente la razón para sostener un misterio tan hermético, en especial porque el propio filósofo supone que la conciencia es un fenómeno natural asociado a otro fenómeno natural propio del cerebro, por ahora desconocido. Al comparar al cerebro con otros órganos corporales para afirmar que “la carne piensa”, McGuinn manifiesta un lamentable desconocimiento del cerebro, pues este órgano sensible y expresivo coordina todas las funciones corporales. Además de poseer textura celular, como otros tejidos del cuerpo, tiene redes de comunicación interneuronal en el astronómico orden de 1015 sinapsis, módulos intrincadamente especializados y varios niveles de organización bioeléctrica en los que, probablemente, reside la capacidad de generar actividades mentales y conscientes.

Es verdad que por el momento no se esboza la naturaleza exacta del acoplamiento entre los procesos cerebrales y los conscientes: hay mucho por hacer. Pero los esfuerzos son notorios y van desde las teorías neurodinámicas de la conciencia hasta el planteamiento de que el proceso consciente y el proceso intermodular del cerebro son isomórficos, pues tienen una organización y una arquitectura espaciotemporal similar. Más aún: pueden concebirse experimentos en los cuales un experto examine imágenes funcionales de su propio cerebro al tiempo que experimenta y expresa actividades mentales, utilizando un método de introspección riguroso, como lo plantea la neurofenomenología de Francisco Varela y el método narrativo de quien esto escribe. Al empalmar métodos y observaciones en primera y tercera persona, un autocerebroscopista experto podría vislumbrar correlaciones recurrentes entre los datos de su introspección y los que observa en su cerebro. Sus resultados pueden compararse con otros similares y lograr generalizaciones que al ser transubjetivas, es decir corroboradas entre individuos, puedan considerarse objetivas. Esto no es neurociencia ficción: algo similar ocurre ya en los experimentos de neurofeedback, cuando los sujetos experimentales aprenden a modificar su actividad electroencefalográfica mediante la práctica de ciertos estados mentales.

Ahora bien, a la par de McGinn, reconozco que el aparato cognitivo humano es imperfecto y que hay límites al conocimiento. Ciertos problemas filosóficos son quizás problemas empíricos y, por ello, reputadamente científicos, pero no tienen una solución viable o visible. Seguramente, hay un núcleo duro de roer en el centro de grandes problemas y enigmas, como sucede con el yo, la vida, la conducta, el libre albedrío, para no mencionar a la naturaleza de la materia oscura, de la información o del amor. Pero aceptar esto es distinto de afirmar que no haya manera de aproximarse a estos problemas, o que cualquier intento sea torpe o inútil. De hecho, un filósofo de la mente quedaría anulado por la tesis misteriosa, pues no cabría progreso ni solución del problema mente-cuerpo. McGinn fue congruente con su propio laberinto pues, a partir de La flama misteriosa, tomó otros temas de exploración, como fue un tratamiento lúcido sobre el cine (The Power of Movies, 2007) que bautizó como mind-movie problem (el problema mente-cine). Como se puede colegir, entiendo su punto de vista cuando recobro el azoro de la relación mente-cuerpo que me asalta sin piedad desde mi juventud. Me sumo, entonces, al grupo de los azorados, pero no al de quienes, como él, aceptan la bancarrota del proyecto por razones supuestamente infranqueables, sino al de quienes vemos en esto un reto, una ruta y una retórica fascinantes.

La lectura de La flama misteriosa remacha que algo muy enigmático unifica mente y cuerpo o conciencia y cerebro: un proceso psicofísico que para ser despejado demanda una transformación del propio entendimiento. Me explico: la conciencia debe tener una base distintiva que el cerebro genera en íntima relación con el medio ambiente físico y cultural. Para acercarse a este fundamento ¡que debe ser portentoso!, se requiere al menos de una laboriosa unificación de métodos de conocimiento en tercera, primera y segunda persona, como veremos adelante. Vislumbro este prolífico y temerario panorama en aparente discordancia con La flama misteriosa, libro escéptico que urde un insondable misterio. En este sentido, su lección es provechosa. Creo necesario mencionar que McGinn renunció a su posición profesoral en la Universidad de Miami, luego de ser acusado por una alumna de hostigamiento sexual y de llegar a un acuerdo en 2016.

Los contenidos de la columna Mente y Cuerpo forman parte del próximo libro del autor.

