ME HUBIERA GUSTADO SABER…

He tenido la virtud de vivir personalmente la gran luz y la gran obscuridad en el camino de mi vida, y son sin duda las dos “grandes maestras” implacables de la existencia, quizás siempre con la esperanza de que en algún momento se pueda tener el entendimiento suficiente de ellas para corregir los caminos en el tiempo propicio y cuando sea necesario hacerlo. Quizás en mi vida, como la de muchos adultos maduros, se dio por entendido que aprenderíamos a vivir a ser felices y libres con el paso del tiempo, a través de la experiencia misma, y de los golpes de la vida, como si fuera normal crecer a base de fregadazos y sufrimiento para que tenga chiste hacer lo debido y lo correcto sumidos en los patrones ideológicos y sociales que nos tocó vivir, logrando de manera casi empírica adaptarte y desarrollarte como persona en todos los aspectos: trabajar, formar familias, creer en dioses, etc., porque sólo así se podría aprender honorablemente a vivir. Es, por demás, común para mí, tener diversas charlas con personas de diferentes regiones del país, ricas, de escasos recursos que batallan por el pan diario, empresarios y obreros, personas educadas e ignorantes, gente exitosa socialmente, o aquellos quienes son ignorados, y me resulta por demás curioso que la mayoría coinciden en que sus más grandes problemas en la vida son el amor la sexualidad, los problemas familiares, las dificultades matrimoniales, problemas con los hijos, de afectividad, de confusión espiritual y religiosa, de amistad, el manejo del dinero, no haber vivido lo que querían, la frustración, la culpa por sus errores, e infinitas situaciones muy similares; siempre damos por hecho que estos temas tan importantes de desarrollo humano se aprenden en casa o deberíamos aprenderlos “así nomás”, por osmosis o dados por la providencia divina , y jamás incluidos en los temarios de las escuelas y, “neta”, hasta el día de hoy nunca he escuchado a alguien comentarme que tuvo un problema con el algebra o de física cuántica, que se vea afectado porque Napoleón fracasó en su campaña militar por Rusia, o con problemas para entender la química cerebral, etc.

Hoy, sin duda, vivimos inmersos en el mundo de las emociones y se ha probado constantemente en cientos de estudios serios que el éxito de una persona en la vida depende de su habilidad de percibir, manejar y motivar su mundo internamente. Por lo que siempre me he preguntado “¿por qué jamás se nos enseñó en nuestro sistema educativo el humanismo, el desarrollo del pensamiento y las emociones humanas?”. Porque nos guste o no, así como en la vida se aprenden matemáticas, también se aprende a ser feliz; así como se aprende la historia, también se aprende a saber que eres libre y que tienes el derecho a vivir como quieres por propia dignidad. ¿Por qué se subestima la capacidad de los niños, adolescentes y jóvenes universitarios a que tengan la capacidad de saberlo y el derecho inexorable por nacimiento de aprenderlo?

Hasta el día de hoy no existe ningún estudio razonablemente aceptable que refute que los primeros 7 años de vida de un niño son vitales para la formación de su personalidad, y que los próximos 10 años de la vida son igual de esenciales para el pensamiento y la formación del razonamiento, y ¿qué decir del choteadísimo y cursi tema de los valores fundamentales? Entonces, ¿por qué no enseñamos a nuestros jóvenes a aprender la ciencia del manejo de las emociones fundamentales