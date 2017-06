Ahora está de moda lo “natural”, lo “verde”, lo “ecológico”. Si nos ponemos a pensar, lo que nos viene natural es ser cazadores recolectores, es decir, tomar del medio ambiente lo que se nos va antojando; en otras palabras, saquear el entorno. Hemos destruido bosques, especies animales, desertificado regiones inmensas. Hace 150,000 años migrábamos, si destruíamos, la naturaleza se reponía. Ahora no es el caso, somos demasiados, y nos gusta tanto aquello de hacer el amor que seguimos siendo cada vez más humanos, en general, voraces.

Todavía podemos tomar a discreción algunos bienes de la naturaleza que son gratuitos, como antes lo hacíamos con los mamuts, aunque desafortunadamente estos los extinguimos. Un bien es la atmósfera, la necesitamos para respirar, para que vuelen los aviones y para mantener estable la temperatura terrestre. Cuando hay chubascos ―porque ahora en algunos sitios llueve más por el aumento de temperatura de la atmósfera― las coladeras de la CDMX se vuelven fuentes brotantes. No sólo calentamos la atmósfera con nuestros autos, sino que la ensuciamos y fingimos que la contaminación desaparece en lugar de asumir que la enviamos a otros sitios cuando sopla el viento.

Por tanto, la solución que tenemos como especie no es lo “natural”, lo que nos es dado de manera gratuita por la naturaleza es sujeto de destrucción.

¿Cuál es la solución que ofrece la ciencia? Es la innovación. Tal vez uno de los ejemplos más populares de la tecnología puesta al servicio de las mayorías son los teléfonos celulares con sus múltiples aplicaciones. Pensemos en el ahorro energético que implica enviar un mensaje por un dispositivo electrónico comparado con mandar una carta por ferrocarril y servicio postal tradicional. Algunas apps, como las que nos indican cómo llegar de un sitio a otro, se desarrollaron gracias a la ciencia básica, de ahí que los países en desarrollo consideren que no sirve para nada, como la relatividad general. Hace años, para medir el paso de ondas gravitacionales se construyeron varios satélites y, para fijar su ubicación con gran precisión, fueron inventados los posicionadores globales. Cada aplicación de los teléfonos inteligentes está fincada en conocimiento científico básico. Este tipo de innovación es el que puede salvar al mundo, pues consume pocos materiales y energía, y sirve para multitud de propósitos.

Es decir, nuestra opción como humanidad no es regresar a lo natural, sino innovar. En México no hemos logrado que los industriales y los científicos trabajemos juntos; aunque existen excepciones notables. Esto se debe a que no nos sabemos comunicar bien, no nos tenemos confianza, que los tiempos de la ciencia son inciertos y los industriales quieren lanzar productos nuevos con celeridad y no estamos acostumbrados al fracaso. No nos damos cuenta de que en otras naciones de cada 20 innovaciones, sólo una es un buen negocio y, sin embargo, vale la pena invertir en los nuevos desarrollos.

Si les damos oportunidades a los jóvenes de licenciaturas de ciencias sociales, economía, ingeniería, robótica, cómputo y ciencias básicas para que se reúnan y detecten problemas en sus comunidades, descubran soluciones innovadoras y cuenten con apoyos para desarrollarlas, será más fácil que nuestra nación sea más innovadora. También es necesario que los centros de investigación contraten gestores para que puedan ayudar a los industriales y científicos a hablar un idioma común.

En fin, si queremos sobrevivir como especie tenemos que encontrar soluciones innovadoras, ciencia e industria unidas lo pueden lograr.

