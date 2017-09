Del efecto “tsunami” en la CDMX

Todos sabemos que cuando hay temblores en la CDMX se sienten particularmente intensos en algunos sitios. Una manera para comprender mejor la razón de esto es si hacemos una analogía con los tsunamis, pero antes de explicarlo es importante recordar y tener presente algunos elementos sobre los terremotos:

1. Hay temblores todos los días. Si lo dudan les invito a ver el siguiente video que preparó el equipo del satélite NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration):

2. Se libera energía cuando se desplaza una placa tectónica súbitamente respecto de otra (en el caso de México la de Cocos respecto a la de Norteamérica).

3. Esta energía se propaga en forma de ondas en todas direcciones, como las ondas del agua cuando caen gotas.

4. La intensidad disminuye con la distancia; por eso, aunque haya terremotos devastadores en Chile o Japón no se perciben en México (más que a través de sismógrafos).

5. La Ciudad de México está construida sobre un antiguo lago.

Cuando llegan las ondas sísmicas a la CDMX su velocidad disminuye de unos 3,000 m/s a 50 m/s, lo cual produce que aumente su amplitud. Para entenderlo pensemos como analogía a los tsunamis que pueden observarse a simple vista. Cuando se genera uno, las ondas, en este caso olas, avanzan por el océano y al llegar a la costa la disminución de profundidad provoca un aumento considerable en la altura de la ola, es decir, un incremento de amplitud. Las olas de los tsunamis pueden alcanzar decenas de metros de altura.

Como si el aumento en la amplitud de las ondas sísmicas al llegar a la CDMX fuera poco, además rebotan contra las montañas que la rodean, prolongando la duración del sismo.

El Dr. Víctor Cruz-Atienza ha generado un modelo donde simula un sismo que ocurre en la vecindad de la CDMX y muestra cómo se propagan las ondas por la roca y la manera en que se va amplificando hasta llegar a la antigua cuenca lacustre. Los interesados pueden observar el modelo en acción en la siguiente liga: https://www.nytimes.com/interactive/2017/09/22/world/americas/mexico-city-earthquake-lake-bed-geology.html?src=me

Antes de terminar quisiera mencionar que seguirá temblando en la CDMX. La placa de Cocos está dividida en subsecciones frente a las costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Mientras éstas se deslizan a unos 67 centímetros por año, debajo de la placa de Norteamérica, donde se ubica la CDMX, se producen temblores frecuentes y de baja intensidad. Sin embargo, como muestra el mapa generado por los Doctores Vladimir Kostoglodov y Javier Pacheco del Instituto de Geofísica de la UNAM, la zona que está frente a Guerrero ha estado quieta durante más de cien años desde 1911, así que cuando se desplace, si lo hace de manera súbita, producirá un gran terremoto. Éste es el motivo por el cual se creó la alarma sísmica, puesto que la señal de radio que da la alerta llega a la CDMX en menos de un segundo, en cambio las ondas sísmicas tardan 50 segundos en recorrer la misma distancia.

Por cierto, en el mapa también se muestra cómo estuvo quieta la placa de Cocos frente a Chiapas, lo cual es posible detectarlo por la ausencia de temblores. Esta sección se liberó el 7 de septiembre de 2017, ocasionando un terremoto y miles de réplicas.

En conclusión, sabemos que va a temblar, pero no podemos predecir cuándo será ni cual será la intensidad. De allí la importancia de construir edificaciones de acuerdo a las normas modernas, y no ampliar las construcciones ni utilizarlas para fines que no fueron los originales, sin la asesoría de especialistas y profesionales competentes.

