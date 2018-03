Las mujeres debemos portar bolsa, nuestra ropa no incluye sitios para el celular, las llaves, el maquillaje, el chupón del nieto, la pluma Mont Blanc, el cargador para el celular, ni las tarjetas de crédito y de puntos, tampoco la credencial de elector y licencia de manejar, el spray para el mal aliento, en fin, las delicias de la vida.

Debo admitir que me han acusado de sangrona cuando envío mi larga lista de requisitos para impartir una charla, que incluye ¡cuidarme! Aunque suene presumido ser el “Rock Star de la Ciencia”, implica dedicar libros, redactar autógrafos personalizados y tomarse fotos con los fans. Y por más que los organizadores pongan en fila a las personas, el efecto muégano domina y ¡zas!, desparecen los bienes, el suéter, el USB, o el diploma de agradecimiento.

Me acaba de suceder otra vez. ¡ Me robaron la bolsa en la FIL de Minería! Y eso que la enlacé en una pata de la silla. Probablemente el hurto ocurrió cuando me paré a saludar a un conocido. Si el ladrón se esperaba encontrar una galaxia, un Saturno o un hoyo negro, debe haberse llevado una terrible decepción. Perdí una pluma Waterman plata, dos pañuelos belgas, mi tarjeta de crédito dorada, mi credencial de viejita, las llaves de mi casa, un estuche que me regaló mi nuera y mi cartera recién estrenada; por fortuna sólo llevaba $200.00. ¡Y perdí mi bolsa! que algunos criticaban de fea, pero allí cabían todos mis caprichos, incluidos los chicles para el avión, un parasol plegable y el abanico japonés imprescindible para los bochornos y, desde luego, la novela para leer en el Metro.

Los lectores dirán, ¿para qué llevo bolsa? A las mujeres no nos queda de otra, así lo dicta la moda. ¿Para qué llevó la tarjeta de crédito? ¡Pues iba a una feria del libro, soy lectora! ¿Para que una pluma? Porque quedan más bonitas las dedicatorias escritas con letra linda, uno debe estar orgulloso de su obra; además, mis colegas de la Academia Mexicana de la Lengua siempre portan plumas envidiables, ¿por qué debo ser la excepción? ¿Y los pañuelos? Soy cursi, antigua y estoy saliendo de una gripe.

Debo reconocer que hay gente buena, un amigo me prestó su celular para llamar a mi hermano (¡no llevé mi celular porque sé que son codiciados por los ladrones!), quien me esperó paciente en mi casa con sus llaves de repuesto, un vaso de agua y un abrazo. En el Metro no me pidieron mi credencial de viejita por razones obvias ¡y en los dos trasbordos me cedieron el asiento!

En realidad, lo más lamentable fue la mortificación de los organizadores de la presentación a la que fui invitada, estaban apuradísimos. En cambio, yo estaba contenta porque la presentación había sido un éxito.

No estoy de acuerdo con los consejos de quienes señalan que mi actitud debería ser positiva, ya que no se trató de un asalto con violencia. Sin embargo, es inevitable que no tenga una sensación de inseguridad y me duela la panza.

Ahora que estamos en época de pedirles a los reyes magos: Anaya, López Obrador y Meade, que nos resuelvan la vida; yo les pido que contraten a más micro economistas para que diseñen mejores maneras de redistribuir la riqueza, de tal manera que se fortalezca la educación de calidad, la cual incluya ética: “robar es pinche”. Que haya menor corrupción e impartición de justicia efectiva para que los ciudadanos nos sintamos seguros.

¡Ahora entiendo más que nunca, por qué la despedida mexica de moda es “cuídate” en lugar del chao, “hasta pronto” o el bye de antaño! ¡Todo parece indicar el clásico “que dios te bendiga”!

Hoy de milagro le haré caso a mi suegra, mi “mamá bis”, estrenaré un vestido nuevo y me sentiré mejor. Además, le enviaré este texto a mi gran editora Mariana de El Semanario.

Si alguien sabe que en la subasta de Morton se exhibe un bolso, con una inscripción grabada en una placa de oro que diga: “Doña Julieta Fierro, Academia Mexicana de la Lengua: Pule, limpia y da esplendor”, no deje de notificar a esta publicación.

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.