Cómo fortalecer las universidades públicas en México

Corren tiempos donde nos preocupa cómo hacer de México un país mejor para todos. El énfasis de las propuestas se ha centrado en la economía, ya que de su dinamismo depende la prosperidad. Sabemos que la industria se está transformando, en el futuro habrá menos puestos para obreros y más para técnicos e ingenieros.

Si queremos transitar suavemente hacia la Cuarta Revolución Industrial, es necesario que mejoremos y modernicemos la educación en las universidades.

Existen cinco medidas necesarias para lograrlo: gobernanza, cobertura, calidad, responsabilidad social y certeza jurídica y presupuestal.

Es necesario modernizar la gobernanza, la ley actual en materia de educación superior no responde a las necesidades del presente. La responsabilidad del Estado es facilitar el buen funcionamiento de las universidades. Como el resto del país, se requiere de simplificación administrativa, combate a la corrupción y justicia.

Debe aumentarse la cobertura de la educación superior, así como la variedad de carreras afines a un el mundo cambiante. Particularmente ahora hay mayor demanda de ingenieros y técnicos especializados. Parte del aumento en la cobertura debe ser la educación a distancia, empleando las experiencias exitosas tanto nacionales como internacionales.

Además, por supuesto que debe garantizarse la calidad en la educación. Para esto se requiere que los docentes hagamos investigación o estemos sujetos a cursos de actualización continua que nos hagan sentido. Y que exista evaluación de nuestro desempeño, con el fin de que mejoremos y actualicemos nuestra práctica docente. También es necesario revisar y actualizar de manera periódica los planes y programas de estudio, para garantizar su pertinencia y calidad; el conocimiento cambia de manera acelerada.

La responsabilidad social implica que las universidades hagan un esfuerzo por predecir cuáles serán las necesidades educativas de la nación, mediante los estudios de prospección que se plasman en los planes nacionales de desarrollo. Aunque las universidades no deben convertirse en agencias de colocación, tienen que ofrecer una variedad de cursos modernos para facilitar la transición de los estudiantes al mundo laboral.

Finalmente, sin certeza jurídica y presupuestos suficientes, es imposible que las universidades puedan cumplir con sus responsabilidades. Los rectores de algunos planteles de educación superior no beberían estar en la zozobra perpetua sobre su presupuesto; sería mejor que dedicaran su tiempo a facilitar la vida académica de sus facultades. Además, es responsabilidad del Estado planear un sistema eficiente y justo de jubilación para todos sus habitantes, en particular para quienes laboran en las universidades para así garantizar la renovación de sus docentes. Esto no significa que las personas mayores no podamos realizar investigación, docencia y difusión de la cultura de calidad, lo podemos hacer, pero es innegable que nos cansamos y que incorporar mentes jóvenes enriquece nuestra actividad.

