Dónde comprar un telescopio

Las fotos astronómicas suelen ser tan hermosas que muchas personas se entusiasman al observarlas, lo cual despierta la curiosidad por descubrir los misterios del vasto universo y con ello el deseo de comprarse un telescopio, pensando (de manera equivocada) que verán algo similar. Pero, desafortunadamente, no es el caso, las imágenes más espectaculares están tomadas desde grandes telescopios espaciales o terrestres y procesadas electrónicamente. Con un telescopio pequeño y, comercial, nunca observaremos el anillo de Júpiter, el nacimiento de una estrella o la fusión de dos galaxias.

Por eso, mi recomendación es que antes de comprarse un telescopio, las personas ensayen mirando el cielo a simple vista por la noche y aprendan a conocer algunas constelaciones, incluso existen Apps con este fin y mapas para cada época del año en internet. En lo personal, he colocado un camastro en la azotea del edificio de cinco pisos donde vivo en la CDMX y me he maravillado de ver tantas estrellas durante las noches despejadas sin Luna. El problema es que son pocas en comparación con las que se observan en un planetario o en un mapa celeste.

Si descubren que disfrutan observar el cielo a simple vista, podrían unirse a una sociedad astronómica cercana a su hogar. La ventaja es que irían a excursiones organizadas por una sociedad de expertos, esto es, científicos que saben usar telescopios, y de esta manera sería más claro descubrir si esta actividad es del agrado de uno. Los astrónomos aficionados viajan en grupo a sitios seguros y, además, pueden enseñar a los usuarios novatos a emplear sus instrumentos.

Lo que descubrirán con un telescopio modesto serán los cráteres de la Luna que, sin duda, son absolutamente increíbles; también podrán explorar las lunas de Júpiter, los cúmulos de estrellas y, sobre todo, lo más extraordinario, los anillos de Saturno.

Cúmulos de estrellas.

Anillos de Júpiter.





En algunas sociedades astronómicas pueden construirse telescopios, los cuales resultan ser muy económicos. En otros grupos, es común que algún socio suela vender un telescopio que ya no usa y esto también reduce el costo. Además, en este tipo de sociedades se puede aprender astrofotografía; vale la pena porque les garantizo que la mejor foto que tengan de la Vía Láctea o de la Luna, será la que hayan tomado ustedes.

Mi recomendación entonces es que si uno va a comprar un telescopio, es muy importante que sea en una tienda especializada, como “Interastro”, Tienda de Astronomía y Meteorología (se encuentra en Av. Miguel Ángel de Quevedo #8 Local B, casi esquina con Insurgentes Sur, Col. Hacienda de Guadalupe Chimalistac), en donde hay personas conocedoras que pueden ayudar a elegir el telescopio más adecuado para cada usuario (sitio web de la tienda: http://www.sbkmexico.com).

Finalmente, es relevante tomar en cuenta que un telescopio tenga un buen tripié, sea resistente y firme, de otra manera se dificultan las observaciones. Buenas marcas suelen ser Celestron y Meade. Uno de mis hijos, por ejemplo, se compró en línea un Celestron automatizado y la computadora lo maneja sin problema. Él sale de la ciudad con sus amigos y sobrinos a disfrutar del cielo y es todo un éxito. Por fortuna su telescopio no ha terminado arrumbado en un closet.

