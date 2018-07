Cada vez nos acostumbramos más a la satisfacción inmediata. Como ocurre con los nuevos dispositivos electrónicos, con un clic obtenemos lo que buscamos. Cuando nos sentimos mal, hartos, cansados, deseamos sentir alivio pronto, así que recurrimos al tabaco, al alcohol u otras drogas.

La mariguana es la droga prohibida más empleada en el mundo. Me parece que va siendo el momento de considerar en serio su legalización, junto con el resto de las drogas, en particular las sintéticas, que irán apareciendo en los próximos años. Comprendo que es un problema complejo que acarreará retos impredecibles, como el de eliminar los ingresos del crimen organizado y su red de distribución, quienes finalmente pensarían en otras maneras de hacerse de recursos, es posible que más terribles que las existentes, como los secuestros y la trata de personas.

Retomo la idea de Enrique Serna, escritor y articulista en Letras Libres, donde sugiere que sean las comunidades indígenas las responsables de la producción y distribución de la mariguana, tanto medicinal como recreativa. Sólo adicionaría que estas comunidades tendrían que recibir asesoría de todo tipo, incluyendo agronómica y administrativa, para garantizar la calidad de su producción y que realmente fuera un impulso de mejora sustancial a las condiciones de vida de esas comunidades, históricamente desfavorecidas.

Estoy de acuerdo en que, como sugirió el secretario de Turismo, Ernesto de la Madrid Cordero, la comercialización debería iniciarse en ciudades turísticas. Asimismo, que no se vendiera a menores de 30 años si no presentan un certificado de la Secretaría de Salud de su país de origen, mostrando que no son propensos a desarrollar enfermedades esquizoides, ni están planeando o esperando familia.

Un plan de esta naturaleza tendría que ser integral. Debería considerar una alternativa de vida para quienes participan en el crimen organizado. Es decir, abrir centros de educación para formar a los jóvenes, facilitando becas en las disciplinas de mayor demanda. Crear centros de esparcimiento, donde se expongan y desarrollen sus capacidades artísticas, deportivas y sociales; un espacio similar a las ludotecas, en el que los jóvenes estén ocupados, seguros y contentos. Y, sobre todo, sería fundamental una vasta campaña de alerta sobre el consumo de drogas y sus efectos dañinos para la salud, incluyendo no sólo la mariguana sino las nuevas drogas sintéticas.

Es momento de tomar una postura y ser realistas, prohibir algo a los jóvenes hace que se les antoje más. Por supuesto, la venta legal de mariguana debería incluir impuestos altos para financiar programas de prevención y rehabilitación, así como para el combate a la delincuencia organizada.

Por cierto, pienso que legalizar la mariguana para aliviar las penurias de enfermos terminales de cáncer debería ser una prioridad, para que pasen el resto de su vida más alivianados.

