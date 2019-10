Informe de actividades en la BUAP

En días recientes asistí al informe de actividades que presentó el rector Alfonso Esparza Ortiz de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Esta institución cuenta con una población de 90 mil estudiantes. Las universidades públicas del país se enfrentan a múltiples problemas sociales, presupuestales, de actualización del conocimiento que imparten, etc., así que cuando logran llevar a cabo su responsabilidad de educar con calidad, además de generar proyectos importantes, me recuerdan la admiración y gratitud que le tengo a la UNAM. Esta deuda que tenemos millones de mexicanos por la formación cuasi gratuita que hemos recibido y nos ha dado tantas oportunidades de desarrollo.

Durante el informe tuve la fortuna de sentarme al lado del vicerrector Ygnacio Martínez Laguna, bio-tecnólogo, y me platicó sobre algunas investigaciones de su especialidad que se llevan a cabo en la BUAP. Una fue sobre los nuevos bio-fertilizantes. En trabajo de campo se detectan en suelos productivos el tipo de consorcios bacterianos que permiten fijar el nitrógeno en el café, la caña de azúcar, el maíz, el nopal y las papas. Una vez que se detectan qué tipo de bacterias son claves para fijar el nitrógeno en las distintas variedades, se produce un bio-fertilizante microbiano para recubrir las semillas. El resultado es que no sólo las semillas se desarrollan bien, sino que la cantidad de fertilizantes químicos que los agricultores le deben adicionar a los cultivos se reduce a la mitad. El Dr. Martínez Laguna también me comentó cómo la BUAP realiza un programa de recuperación de suelo sembrando agaves; estos tienen raíces muy extendidas y, al cabo de algunos años, la calidad del suelo donde crecen se ha fortalecido a tal punto que puede reforestarse la zona con plantas endémicas originarias como los encinos, ya que con los suelos mejorados tienen mejores posibilidades de prosperar.

El informe del rector Alfonso Esparza Ortiz inició con los honores a la bandera y pudimos entonar el himno acompañados con la orquesta de la institución. Siguió la proyección de un video estético acompañado por una bailarina. El reporte no consistió en una serie de estadísticas y datos que, por cierto, están en la página de la institución. Se enfatizó la importancia de fortalecer la investigación en la BUAP y su vinculación con la industria, en particular la farmacéutica. Posteriormente, el rector Esparza Ortiz continuó con las estrategias que aplica para fortalecer la igualdad de género por medio de actividades culturales sobre el respeto. Hubo una sección muy conmovedora donde se presentó cómo la institución tiene brigadas de alfabetización en varios municipios, no sólo para adultos, sino también para niños con diversas discapacidades que no les permite acudir a la escuela.

Me pareció muy atinado que la institución ofrezca salidas alternativas para alumnos que sólo cursan tres años de carrera, con la opción de obtener un diploma técnico; sobre todo por la posibilidad que los estudiantes tienen de retomar la licenciatura más adelante. Otro aspecto que me resultó fundamental fue el acompañamiento que se les brinda a los estudiantes tanto psicológico como académico; a cada joven se le da seguimiento, y tiene un tutor que lo asiste con la finalidad de garantizar que recibe la actualización requerida para un buen desempeño.

Más tarde me enteré y constaté que sigue en construcción un gran edificio para los asuntos administrativos y cómo los distintos inmuebles de la BUAP del centro histórico se transformarán en instituciones culturales. También supe que la institución contará con dos canales de televisión, lo cual es un reto enorme, al mismo tiempo que es una manera espléndida de divulgar la cultura, sobre todo si se mantienen autónomos y conservan la calidad que provee la academia.

Una gran universidad no se improvisa, hay miles de aspectos que deben cuidarse, de tal manera que forme alumnos con una cultura universal y posibilite que continúen aprendiendo por sí mismos, adaptándose a la realidad cambiante.

Por cierto, las dos últimas veces que he viajado a Puebla, el Popocatépetl me ha sorprendido con una exhalación; es impresionante observar cómo en unos minutos se forma un cono de vapor de agua de cenizas de varios kilómetros de altitud; durante el amanecer se tiñe de tonos rozados, ofreciendo un espectáculo deslumbrante ¡para quienes lo observamos a distancia!

