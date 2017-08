Visión general

Un término adoptado por la RAE, posverdad (1), me ha llevado a intentar estudiar el significado real de esa frase que acompaña al triunfo electoral del actual presidente argentino Mauricio Macri. Sostengo que, aun antes de las elecciones del año 2015, ellos tienen una propaganda mentirosa que viene a aprovechar la existencia de corruptos en el gobierno, de contratos que favorecen a contratistas cercanos al gobierno y posiblemente, en algunos casos, incluso ser testaferros de la mismísima casa presidencial, dirigirse a la amplia clase media argentina y así lograr el triunfo electoral. En años anteriores, los gobiernos los ganaban con golpes militares.

Estimo que en realidad la Argentina, desde los años 40 y 50, se desangra en una cruel lucha de clases y aparentemente en estos últimos años la grieta se ha profundizado y el diálogo es inexistente. Aproximadamente hace dos años atrás quise analizar el gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner y después de dos notas decidí suspender, pues me alertaron que de continuar perdería el 50% de mis amigos, que así más o menos se dividen entre oficialistas y opositores. Dependía de las conclusiones.

Por esas razones de la lógica humana mi oposición es ideológica a Mauricio Macri, sus fanáticos me denominan “K” o “progre de salón”. Los fanáticos de Cristina Fernández en más de una oportunidad me han denominado gorila. Así, en realidad se maneja hoy el debate político en la Argentina.

La década (para algunos perdida y para otros ganada)

En realidad, son 12 años, los primeros cuatro por el marido de Cristina Fernández, Néstor Kirchner, y los siguientes ocho por la esposa no muestran un empobrecimiento del país. Hubo una real y legítima redistribución del ingreso y eso desarrolló una verdadera guerra clasista, mediática (manejada en especial por el grupo Clarín), y económica mediante la retención en el exterior de los dólares de las exportaciones. He apreciado que también se despertaron o salieron a luz el racismo, la xenofobia, sentimientos que estimaba extinguidos en la abierta y cultural República Argentina. Hoy en día vemos mensajes semejantes a los que justificaban el golpe militar del año 1976.

Índices

En este tipo de notas tenemos una gran valla que afectan la credibilidad de la misma y es la necesidad de utilizar índices y los índices por naturales son números grandes, que hacen promedios, como el famoso ingreso promedio, dividendo el PIB por la cantidad de habitantes. Al ser de consenso general que la Argentina del año 2001 estaba en quiebra, podemos aceptar como real el numero de 49.7% (2) de pobres durante la presidencia de Eduardo Duhalde.

Una reducción de casi 20 puntos (2) considero que es un gran mérito del gobierno de Cristina Fernández.

Encontré una nota (3) donde se detallan los logros en el periodo 2003-2013. Estoy convencido que la mayoría son verdaderos y seguramente mejorados en cierta medida porque es una publicación oficial.

De todas maneras, el PBI del año 2001 o 2002 era 97 mil millones de dólares y en el 2013 llegó a más de 500 mil millones de dólares. Eso no creció robando, más bien considerando el terco enfrentamiento con los fondos denominados buitres, redujo sustancialmente la capacidad de endeudarse, cosa que hace con mucha comodidad el actual gobierno.

Otro índice importante es la sustancial reducción del desempleo. Superaba el 20% y se redujo al 6-7%. Ahora con Mauricio Macri se incrementa nuevamente, amén de 1’500,000 de nuevos pobres. ¿Como se explica que Argentina sigue siendo un foco de inmigración de los países vecinos? Hemos visto que estando España en crisis muchos extranjeros regresaron a sus países y muchos españoles emigraron. En el año 2002 emigraron a Israel más de 6,000 judíos argentinos, cuando el promedio anterior rondaba los 900. En el año 2003 emigraron sólo 1,400. Estimo que con los años se redujo aún más. Posteriormente, con la crisis en Brasil, emigraron muchos judíos brasileros.

En un video que he visto se acusaba a Cristina Fernández de favorecer a los grandes propietarios de tierras o productores agrícolas. Los nombres casualmente judíos o por lo menos en su mayoría absoluta. Entre ellos mencionaban a Werthein, empresa argentina manejada por la familia y que tiene ya 100 años de existencia. George Soros, el millonario judío-húngaro-estadounidense que comenzó sus inversiones en el año 1994, y Eduardo Elsztain que comenzó su carrera económica en los años 80. Él es dueño de varios shoppings emblemáticos: Alto Palermo que se abrió el 17 de octubre de 1990 y Abasto que fue inaugurada el 10 de septiembre de 1998. La empresa agrícola que maneja 600,000 hectáreas, existe desde el año 1936. Todos, absolutamente todos, eran ricos antes de Cristina Fernández, y obviamente se enriquecerán con Mauricio Macri. Por su parte, Elsztain es identificado con el PRO el partido de Macri.

Datos que no suelen publicarse es que, en la época de Cristina Fernández, Argentina llegó a tener la mayor cantidad de ganado vacuno, aproximadamente 60 millones. La posterior reducción se debió en primer lugar a la sequía y seguramente también por la tasa de dólar congelado, y la fiesta que estaba en la soya. También se ampliaron las zonas agrícolas ganaderas.

Conclusión

Todo el discurso actual es básicamente una gran mentira. La corrupción es una enfermedad endémica no sólo de Argentina. En realidad, lamentablemente, el único camino que tienen los dueños de iniciativa es coimear. Tal como me dijo un anciano en el geriátrico de la calle Guevara en CABA (en noviembre del año 2015): “todos los gobiernos fueron corruptos y que éste, el de Cristina Fernández, no fue peor que otros”.

En forma personal me adhiero a los que consideran que las medidas económicas del actual gobierno favorecen a las clases más ricas y seguramente eso terminará en una nueva crisis que pagará el pueblo. Ellos en el marco de la “posverdad” acusan de todos los males al gobierno anterior y ellos mismos son factores de corrupción. Se jactan que aumentaron las reservas del banco central, pero ellas surgen de un crecimiento de la deuda externa, en el primer año de Mauricio Macri creció en un 35’000,000,000 de dólares. ¿Como se pagarán?

El pueblo aún cree en el cambio y las últimas elecciones primarias son una muestra de la necesidad del pueblo en creer que se erradicará la corrupción. Las declaraciones juradas del patrimonio de los altos funcionarios del gobierno nos muestran dos cosas sorprendentes: todos han incrementado sustancialmente el patrimonio en el último año (menos el presidente Mauricio Macri) y la mayoría tiene la mayoría de sus bienes en… el exterior.

