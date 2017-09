Las opiniones de Netanyahu

Netanyahu dice que Venezuela está al borde de la miseria. Me pregunto, ¿cómo sabe? ¿Usará para eso el servicio de inteligencia israelí?

Él también señala que la culpa es de la política económica y en el idioma del texto que leo (1) : “Una ideología retorcida”, “Venezuela es una gran tragedia, antes era uno de los países más ricos de Suramérica y ahora está al borde de la miseria”.

En realidad, la crisis venezolana es fruto de la corrupción, también la brasilera y los demás países latinoamericanos.

Una distribución más justa de la riqueza del país, no es la razón de la crisis económica. Un ejemplo de ello son los países escandinavos que se encuentran entre los países menos corruptos del mundo.

En Israel hay mucha pobreza y es de los países con la brecha ricos-pobres más amplia, sino la más amplia. Netanyahu y su política económica ha sido precisamente la que más influyó en la ampliación de la grieta.

La relativa riqueza de Israel es promocionada por la propaganda y aprovechando que a las personas no les gusta manifestarse que son pobres.

Obviamente yo difiero de la opinión del primer ministro israelí y ya he manifestado en el pasado que Chávez, de Venezuela, era más democrático que Netanyahu (2).

Cuando Netanyahu aún era un personaje anónimo se me solicitó hacer un estudio de factibilidad para el desarrollo de tambos en la zona de Caracas, para abastecer de leche la capital. Eso era en los años 80, los primeros años. El resultado fue negativo y es muy posible que la razón era los montos que había que pagar para poder desarrollar esa iniciativa. Nada que ver con la retorcida ideología. En relación con esto recordemos que las famosas papeleras que se construyeron en Uruguay estaban planificadas ser construidas en Entre Ríos. Sencillamente la coima exigida por los uruguayos era la mitad. El siguiente proyecto que se me pidió eran criaderos de pollos en Nigeria y ese resultó un proyecto muy rentable.

La gira de Netanyahu comenzó en Argentina, manifestando múltiples buenas palabras sobre la política y programas de Macri (extraigo de página 12) (3): “Entiendo por la situación que está atravesando, porque es difícil”, le dijo ayer el neoconservador Netanyahu a un Macri sonriente. “Pero esto funciona. La gente quiere la liberalización y usted está entre los líderes del mundo capaces de garantizar que la tecnología y las reformas mejoran la vida de los pueblos”.

En otros textos he manifestado que personalmente no me gustan los programas económicos de Netanyahu y Macri.

En Colombia Netanyahu estuvo 4 horas y como en la estación anterior, los discursos no valen mucho y, en realidad, denuncian la baja calidad de los líderes. Irrisoria me pareció la manifestación de que Israel colaborará con Colombia en el tratamiento POSTCONFLICTO. ¿Qué experiencia tiene Israel en eso? ¿Ya solucionó su conflicto con los palestinos? ¿Ya solucionó el conflicto entre las corrientes religiosas judías? No creo no estar actualizado.

No vi nada sobre la visita de Netanyahu en México y entonces no puedo decir algo sobre el tema. Solamente imaginarme que aquí los discursos también serán puro “bla-bla”. No sé cómo se manejará el tema del muro de Trump que recibió gran apoyo de Netanyahu. También sobre él me relacioné en el pasado (4).

Miles de notas se escribirán sobre el exitoso viaje de Netanyahu a América Latina, sólo me queda recordar a todos:

Las comunidades judías de los tres países visitados son grandes y fuertes, con mucha influencia en el país, por supuesto, mayores en edad que el Estado de Israel y seguramente anteriores al mismísimo movimiento sionista que creó el Estado de Israel. Las relaciones diplomáticas entre Israel y los países visitados no comenzaron con la visita de Netanyahu, como intentan imponer algunos textos. El último país que entabló relaciones diplomáticas fue Colombia en 1957. La relación comercial entre los países también comenzó mucho antes de la visita del primer ministro israelí. La venta de armas, por ejemplo, data de hace muchos años (5).

Resumamos entonces que la visita de Netanyahu es más que nada una visita de cortesía a pares que tienen más o menos su misma ideología, y en eso se destaca en este momento Macri.

