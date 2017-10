Siempre escuchamos frases que tienen miles de significados, millones en realidad, o tantos como personas las mencionen. Una de las que siempre me ha atraído mucho ha sido: “la vida es complicada”.

En estos días la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN) ha recibido el Premio Nobel de la Paz 2017. Yo felicito esta decisión. Creo que es muy importante tal manifestación de apoyo a un movimiento justo y necesario. Sin embargo, hasta cuánto esta organización ha logrado su objetivo o qué posibilidades tiene de lograrlo es lo que realmente no sabemos.

En estos días de octubre del año 2008 escribí lo siguiente, comentando un texto:

Es tu derecho que no te gusten los yanquis y podemos conversar en forma específica sobre eso, pero con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, incluso con los efectos sobre los sobrevivientes, no mató ni siquiera 1’000,000 de personas, pero en toda la Segunda Guerra Mundial, incluidos los estimados 6’000,000 de judíos, se estima el número entre 55 a 60 millones de personas.

Este comentario despertó muchas críticas, pues yo daba a entender que justificaba las terribles bombas de agosto del año 1945. Hoy todavía pienso que esas bombas detuvieron la guerra, que de haber seguido posiblemente hubiesen muerto muchas más personas y el mundo se hubiese seguido desangrando.

En realidad, el mundo se siguió desangrando, lo vimos con Vietnam, Irak, Afganistán, Israel, Líbano, Balcanes, Chechenia, Ruanda, Colombia; Pinochet, Videla, Sadam Hussein, y me detengo pues sólo deseo mencionar que la vida es complicada. A veces no son guerras, sino inconcebibles situaciones como las de Puerto Rico, Haití, Venezuela, las que me llevan a pensar que las balanzas utilizadas tienen distintos puntos donde ubicar el cero.

Durante los últimos años me alejé de la poesía pues sentí (o en realidad aún siento) que los buenos y excelentes deseos de los poetas no suelen anclar en terreno productivo, aunque sí me han brindado muchos amigos. Me volqué a manifestarme más en el campo de la política con la esperanza de poder colaborar en el esclarecimiento de lo que es bueno o malo. Este viraje no me ha brindado amigos y creo que hasta he perdido alguno que gané durante toda mi vida, incluso los ganados en mi época de poeta productivo.

Las últimas dos películas que he visto provienen del tiempo libre que tengo al no escribir poesía y no escribir política, pues ahora asumo que aquello que no logré cuando joven ya no lograré ahora. Me encantaron las películas y las recomiendo, y en forma increíble nada nuevo encuentro en ellas que yo mismo no haya vivido en estos años (Our souls at night con Robert Redford y Jane Fonda y The Magic of Belle Isle <Summer at Dog Dave’s> con Morgan Freeman y Virginia Madsen).

A pesar de ser complicada, la vida continua. Mi amiga, la poeta argentina Marta Cristina Salvador me envió la foto de la antología 100 poetas por la paz, que la condujo a presentarla en Italia. Le deseo mucha suerte, más que la que tuvimos hace 10 años atrás aquellos poetas de habla castellana en Israel que publicamos “De paz y guerras”. Estoy convencido que, en otros 10 años, volveré a participar en una antología por la paz.

