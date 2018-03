En estos días, o estos años en realidad, llegué a la conclusión que los parlamentos o congresos de los diversos países no son más que la escenografía del teatro denominado DEMOCRACIA y copio de la red:

La escenografía forma parte imperante del contenido conceptual de la obra. Tiene la función y la virtud de acercar al público con el entorno físico en el que se desarrolla la acción, así como de predisponerlo a la atención de acuerdo con las características de esta. Cuando el espectador observa la escenografía empieza a desarrollar criterios sobre el concepto de la puesta en escena. De acuerdo con los elementos de esta sabe si la obra que observará será naturalista o no (http://mx.globedia.com/elementos-representacion-teatral).

El actor, sin duda alguna es la figura más relevante, el libreto, el vestuario, también son otros elementos cruciales. Sin embargo, es evidente y nadie puede negar el poder que ejerce el público, ya que toda representación tiene éxito si éste quiere o no. ¿Por qué quiere? Porque necesita querer, porque logran convencerlo qué es bueno, qué es lo mejor, qué es lo más conveniente.

En Colombia, por ejemplo, en el marco del proceso de paz garantizan lugares a los miembros de las FARC (1). Supuestamente los representantes del pueblo llegan al Parlamento o al Congreso por ser elegidos. Al ser impuestos o tener lugares garantizados ya es un teatro.

Perú es otro ejemplo y de los más tristes que he visto. En primer lugar, el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski (2) nos fue presentado como un hombre decente, limpio de corrupción, aun siendo Ministro del presidente Toledo, y acusado de haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht. Nunca creí que él nada sabía sobre ese tema, tal como no le creí al expresidente Correa de Ecuador (3). Después que se publicaron sus relaciones con Odebrecht, compró su presidencia liberando a Fujimori de su cárcel. No menos grave es el comportamiento del partido de Fujimori, pues el objetivo de toda oposición es hacer caer al gobierno y ellos optaron por renunciar a ese objetivo para liberar a un condenado criminal. Entonces… no sólo no respetan al Congreso, tampoco respetan al Ejecutivo, dejando un supuesto corrupto como presidente, ni mucho menos respetan al Poder Judicial que condenó a Fujimori.

Podemos ampliar el caso a los demás países de América Latina, e igual, obviamente puedo mencionar Israel (6) que de democracia tiene una sola cosa: se puede votar y protestar.

La democracia es un tema que siempre me preocupa (4), pues “siempre respeté la democracia” y con ello la voluntad de los pueblos. Mis andamios se vinieron abajo con el plebiscito por la paz en Colombia, en la cual dos terceras partes del pueblo no fueron a votar y un poquitito más de la mitad de los que votaron pusieron el “NO”. El presidente Santos y la justicia determinaron que la votación fue incorrecta y determinaron que el “SÍ” es ganador.

En otra nota (5) anterior utilicé una frase de Fontanarrosa, un humorista gráfico y escritor argentino:

Mendieta, uno se deslumbra con la mujer linda, se asombra con la inteligente… y se queda con la que le da pelota.

(Yo me pregunto, “¿será lo mismo con los políticos?”).

Colombia, México y, seguramente algún otro país, tienen elecciones en este 2018 y lamentablemente me acompaña la sensación que tendremos más de lo mismo y lo mismo no es satisfactorio para mí.

