De lo sucedido esta semana (marzo 2018)

A veces o muchas veces en realidad, tengo la costumbre de reírme de mí mismo, y más veces me río de la gente porque son una cosa y se creen otra.

Recién estuve en una noche de cumpleaños donde las personas se reían de programas de televisión como “Dr. Polo” (4), “Casos de Familia” (5), y “Quien tiene la Razón” (6), pero mostraban mucho conocimiento de casos, de resultados, etcétera. No me río de esos programas, pues también yo los veo y ciertamente es obvio que en muchos de ellos los personajes sólo son actores o personas que les pagan 100-200 dólares. Los casos son absolutamente verídicos y fui testigo a lo largo de mis años de muchísimos eventos dignos de ser presentados en la T.V., que serían repetidos durante un prolongado tiempo para verlos constantemente.

Algunos de estos programas que estamos viendo tienen 10-15 años y siguen siendo interesantes porque los casos se mantienen actuales. En la reunión yo me reía y si bien no conocía la mayoría de las personas, puedo garantizar que con las personas que habría ahí, no alcanzaría un año para pasar un programa semanal sobre algunos de ellos, me corrijo, sobre algunos de nosotros.

No me avergüenzo de lo que hago y de lo que pienso. Esta semana en Argentina han surgido grandes debates sobre el aborto y veía a ministros y congresistas manifestarse en contra, o indecisos de manifestar lo que piensan no sabiendo cómo los evaluará el público.

“Sed fecundos y multiplicaos” es la orden para el pueblo hebreo y de ahí que se considera también para los católicos y seguramente otras religiones. Esa orden no sólo no permite el aborto sino tampoco permite la planificación, y si uno no quiere hijos, que se masturbe o viva estresado; que es lo que hacen quienes se oponen al aborto, sin pensar tampoco en el hambre de los niños que no fueron abortados y son víctimas de pobreza (1).

Una tercera curiosidad de esta semana es la noticia que Honduras aprueba o apoya el traspaso de la Embajada de EE. UU. a Jerusalem (2). Aún no creo que se haga efectivo. ¿Cuánto cuesta este apoyo? ¡Que se le prometió al presidente Juan Orlando Hernández? Su elección acompañada de acusaciones de fraudulentos comicios. La Organización de Estados Americanos recomendó celebrar nuevas elecciones ante las “serias dudas” que deja el proceso.

Y, por último, siempre tengo un empuje para mi autoestima desde la realidad. Benjamín Netanyahu está en investigaciones, Shaul Elovitch detenido y en investigaciones por el caso “Bezeq” (una de las compañías más importantes de telecomunicaciones en Israel). Cuando se dio a conocer en el año 2015 el regalo que hizo Netanyahu a Elovitch, publiqué una nota (3) que me complace mucho, en ella me refería a cuatro nacidos en el año 1949 y donde podemos apreciar el verdadero cuadro del estado de Israel, no el de la propaganda.

Shlomo Aizenberg, un rico empresario israelí, dueño de la empresa para la cual yo trabajé durante 13 años, fue preso por haber engañado a sus socios en otra empresa de su propiedad. No fue preso por aprovecharse de los empleados; por ejemplo, yo trabajé a lo largo de 13 años con el mismo sueldo, y a veces menos pues nos reducían justificándose “por la situación”, lo cual nunca afectó los dividendos a los propietarios y los bonos a los ejecutivos.

Y el último soy yo… Es a mí a quien maltrata la autoridad impositiva no otorgándome los beneficios de jubilado y antes el Instituto Nacional de Seguridad sin concederme los derechos que tienen la gente sin empleo.

