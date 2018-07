Un mensaje que se transmitió vía redes sociales dice que los únicos países musulmanes que siguen en el Mundial Rusia 2018 son Francia e Inglaterra. No es para nada cierto y, además, el texto tiene tintes racistas. Me parece importante señalar que en la Europa cristiana, los musulmanes crecen en forma progresiva.

Una publicación (1) del Pew Research Center (PRC), da cuenta de que en Francia había en 2016 unos 5,72 millones de musulmanes, esto es un 8,8 % de la población. El mismo año, el 4,8 % de la población en Italia era musulmana, el 6,1 % en Alemania, el 6,3 % en el Reino Unido y el 7,6% en Bélgica.

Finalizó la primera rueda, la de grupos, y el último partido jugado, mientras escribo estas líneas, sólo determinará quién es el primero y quién el segundo del grupo. Los dos equipos ya están calificados y ambos, Inglaterra (15) y Bélgica (5), por supuesto, pertenecen al grupo de los fuertes (2) y ambos se caracterizan por tener una gran población musulmana.

Los resultados que, aparentemente, sorprenden a muchos justifican nuevamente mi propuesta de que se dividan los grupos de tal manera que eliminen entre sí a los mejores y a los peores equipos, generando cuatro finalistas que sean dos equipos de cada grupo.

Sólo tres de los equipos del grupo de los débiles pasaron a octavos de final y dos de ellos pertenecían al mismo grupo donde los cuatro eran de los equipos débiles. ¿Favoritismo en la organización de los grupos? Hubo grupos con tres de los equipos fuertes (como el F) y, precisamente, el único equipo débil es el que sacó a Alemania del torneo, lo que, sin duda, es un honor para el equipo de Corea, pero el honor sólo sirve para dar explicaciones al regresar al país sin la copa. El tercer equipo es Japón y llega con ventaja ante Senegal, una ventaja que es absolutamente casual, ya que en todos los resultados, goles y puntos están equilibrados. Ambos equipos perdieron el último partido; previamente, empataron entre ellos y ganaron, casualmente, sus primeros partidos. Una tarjeta amarilla que pone o no pone un árbitro es demasiado casual. Me parece preferible darles el récord que los calificó para el mundial o, incluso, sus posiciones en el ranking de la FIFA. En el partido de Senegal con Colombia, por ejemplo, creo que hubo varias jugadas que merecían tarjetas amarillas y no se pusieron.

Si observo mis ocho candidatos sentimentales de dieciséis (3) veo que acerté en cinco y estimo que, de haber tenido que apostar por dinero, seguramente hubiese acertado en doce o trece de los equipos calificados; eso no me convierte en profesional, sencillamente, es el peso específico de cada selección. La eliminación de Alemania es, definitivamente, una sorpresa pues es un equipo que prometía más, pero no es el primero que pasa de ser campeón en la edición anterior del mundial a quedar eliminado en la fase de grupos en la siguiente. Es el caso de Francia 2002 y de España 2014. Por su parte, está la situación de Argentina que tuvo una calificación extraordinaria en la clasificación para el mundial 2002 y que también fue eliminada en la fase de grupos.

Es el momento de apostar por los ocho que pasan a cuartos de final, mucho sentimiento, poca racionalidad, por eso el futbol es futbol u otros dicen “en futbol como en Futbol”.

Argentina – Francia, por supuesto, Argentina, intentando repetir el 1-0 del año 1930.

Uruguay – Portugal, una difícil decisión, emotiva por Uruguay y creo también racional, Muslera, Godin, Suarez y Cavani son capaces de ganarle a Ronaldo.

Rusia – España, tiendo a pensar que la ventaja es para Rusia, como local, con Putin vigilando y los resultados que obtuvo España no llegan a convencer. Con todo eso, España es un equipo capaz de ser el actual campeón. También Alemania lo era hasta ayer.

Croacia – Dinamarca y Suecia – Suiza, pueden ser dos hermosos partidos, si bien, Croacia se perfila como un excelente equipo, cualquiera puede ganar.

Brasil – México, el nombre del primero asusta, sin embargo, mis simpatías van por el segundo. Si juega como jugó contra Alemania y logra hacer el primer gol puede calificarse para cuartos de final. En este torneo hemos visto muchas sorpresas y ésta puede ser una. Todos hemos leído la opinión de Maradona que no favorece a la selección latina de Norteamérica.

El martes 3 de julio a las 13 horas (Colombia) comienzan los últimos partidos de esta etapa.

Bélgica- Japón, es un partido para los belgas, es un muy buen equipo y no es casual que esté en el quinto lugar en el escalafón de la FIFA que utilicé para mis notas. Japón ocupa el lugar 57. (Comienza el martes 3 de julio a las 15 horas).

Colombia (13)-Inglaterra (15), son dos equipos que pertenecen a los equipos fuertes y están juntos, es decir, un peligroso equilibrio. Sentimentalmente por supuesto, deseo que gane Colombia y siempre deseo que pierda Inglaterra, desde el año 1966. Racionalmente, creo que Colombia puede superar a Inglaterra, esperando que todos sus jugadores estén en buenas condiciones físicas.

