Después de octavos de final, Rusia 2018

Este texto se fue escribiendo entre el 30 de junio y el 3 de julio. Ya les había compartido mis equipos preferidos del Mundial en la nota anterior sobre este tema (https://elsemanario.com/colaboradores/julio-ioseph-may/272287/clasificaciones-en-el-mundial-rusia-2018). Por supuesto, quedaba claro en mis elecciones que fueron hechas desde la emoción, aunque pretendiéramos que habían sido racionales. Me referí también al honor con el que algunas selecciones regresaron a sus países después de la fase de grupos.

Un país que vuelve sin nada, ni siquiera el honor, es Argentina, lo único que esperaban era que Messi pudiera hacer algún milagro y éste, sencillamente, no llegó. Si no me equivoco, esto viene pasando desde el año 2010, durante el cual fue nombrado Diego Armando Maradona Franco (Argentina, 1960) como Director Técnico, por lo que transferí mi preferencia al país vecino, Uruguay, la cual se ha mantenido hasta hoy.

En mi nota pasada (1) escribí: Lamentablemente para mí, el equipo más débil de todos los que deben ganar su próximo partido, eso por lo demostrado hasta ahora, es Argentina.

Y también es el más débil de los 16 que se presentan en octavos, al fin y al cabo, su calificación se debe al peso específico de sus jugadores que, desde hace años, no forman más que un conglomerado de jugadores en el que cada uno intenta algo sin jamás dar muestras de ser un equipo. En el partido con Francia, nuevamente mostraron que su capacidad de jugar como equipo no dura más de quince a veinte minutos, y así lo vimos en los últimos torneos de la Copa de América, por ejemplo. Cuando juegan como equipo logran grandes cosas, como el empate 1-1 ante Francia, antes del derrumbe 4-3 del final.

No sé si Francia es un buen equipo, eso lo veremos cuando se enfrente a un excelente conjunto como Uruguay, que dio muestras de calidad en su encuentro con Portugal, sobre el cual manifesté (2) que me era difícil tomar una decisión, emotiva, racionalmente creo, me incliné por Uruguay. Considero que Muslera, Godin, Suárez y Cavani son capaces de ganarle a Ronaldo.

En cuanto al partido España-Rusia, como ya he manifestado (2), tiendo a pensar que la ventaja es para Rusia, como local, Vladimir Putin estará vigilando y, además, los resultados que obtuvo España no convencen. España, como Alemania y Argentina, ya son campeones del pasado que quedan fuera del mundial. Lo mismo con el último campeón de Europa, Portuga, que ya quedó eliminado.

Es el momento de manifestar que estoy profundamente enojado con TV Caracol y RCN de Colombia, esto porque todo el tiempo hacían propaganda para promover el seguimiento del Mundial, pero, en la práctica, salvo los partidos de Colombia y alguno que otro, no transmitieron nada. Vi algunos en los centros comerciales ya que que aprovechábamos para hacer compras en ese tiempo. El aplauso se lo merece Direct TV.

Por esta situación, no vi el partido de Croacia, que acaba de clasificar a cuartos de final en penales, sobre este encuentro y otro manifesté:

Croacia – Dinamarca y Suecia – Suiza pueden ser dos hermosos partidos, si bien Croacia se perfila como un excelente equipo, cualquiera puede ganar. El partido Suecia – Suiza será más adelante.

Por otro lado, este lunes se vio el triunfo de Brasil, equipo superior al de México, sin que este último haya jugado mal, nuevamente la gran acción del portero Ochoa redujo los goles. En la nota anterior mencioné: el nombre del primero (Brasil) asusta, sin embargo, mis simpatías van por el segundo (México). Si juega como jugó contra Alemania y logra hacer el primer gol, puede calificarse para cuartos de final. No logró hacer el primer gol…

En cuanto a Bélgica-Japón dije sin dudar: es un partido para los belgas, son un muy buen equipo y no es casual que estén en el quinto lugar del escalafón de la FIFA que utilicé para mis notas. Japón ocupa el lugar 57. Tengo entendido que los belgas están ahora en el tercer lugar.

Estimo que Bélgica superará a Brasil en un peleado partido. La maldición de Moctezuma, tal como escuché en un Mundial anterior, evita que todo equipo que derrote a México en octavos de final, se convierta en Campeón Mundial.

Ayer martes fue el último día de octavos, el primer partido lo ganó con lo justo Suecia, aparentemente más fuerte y preparado, se trató de un partido muy equilibrado. El árbitro estuvo bien, no molestó demasiado a ningún equipo. El encuentro final lo ganó Inglaterra, que se fue a penales con Colombia, nuevamente vimos como el arbitraje no objetivo dio sustanciales ventajas a Inglaterra, incluso en el penal de los ingleses.

Estimo que, como muchos otros campeonatos, el desarrollo del torneo no es solamente el resultado deportivo sino también el de los intereses económicos. Ya no me atrevo a pensar quién será el campeón. Brasil, Uruguay, Francia, Rusia, Croacia, Bélgica, Inglaterra y Suecia, ya son los mejores de este mundial. Italia (que no llegó), Alemania, Argentina y España (que ya se fueron) muestran que, por primera vez, puede surgir un nuevo campeón. ¿Será Putin?

Hasta la vista, es decir, hasta Qatar 2022.

