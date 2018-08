Cambios en Israel tras los conflictos con Palestina

El conflicto israelí palestino, las guerras con los países árabes y el masivo apoyo de Estados Unidos han suscitado muchos cambios en la sociedad israelí, en primer lugar, han logrado tapar o desviar la atención sobre los problemas internos de la sociedad. La llegada de mas de un millón de rusos en los años 90 con la caída de la Unión Soviética, presentada hoy por Israel como un ejemplo de cómo solucionar el problema de los movimientos de migración que acosan hoy varios países del mundo, presenta tres elementos muy importantes que están disfrazados en esta operación.

La primera es que sólo se permitió inmigrar a los judíos y descendientes de judíos y aquellos que no lo eran debían convertirse, incluyendo la circuncisión. La segunda es que se trataba de una solución para el equilibrio demográfico frente a la población árabe que siempre preocupa a los judíos, y la tercera, el gran esfuerzo se financió con una generosa participación de Estados Unidos.

Una interesante nota de Uri Avnery (1) explica muy bien la conformación del pueblo judío y sus conflictos, los problemas tapados por el conflicto israelí-palestino que, como sostengo, nadie quiere solucionar. La nota se escribió en abril del año 2013 y considero que, a la fecha, se han polarizado más los grupos, se han fortalecido algunos, en especial los religiosos, los religiosos-nacionalistas y la derecha rusa. Los árabes (israelíes) sin poder asumir una posición clara, para no ser considerados traidores, condenan la definición de estado judío, exigiendo que sea un estado laico. El laborismo, que fue el factor determinante en la creación del estado, en la práctica no tiene mayor influencia y no tiene, como oposición, ninguna posibilidad de tomar el gobierno, pues él mismo está inmerso en la disyuntiva, devolver o no devolver territorios.

Retornando a Uri Avnery, he mencionado antes que lo encuentro como la persona más emblemática, por su edad en la lucha para definir las fronteras del Estado de Israel, los derechos humanos y otras. Muchas veces, durante años, he utilizado diversos textos de su autoría, como ejemplo, propongo una nota sobre “dos hijos de Lobo” (2). Ya en 1964, él se manifestaba a favor de la eliminación de la ley marcial que tenía prácticamente prisioneros a los árabes de Wadi Ara. Estas leyes de emergencia quedaron de la época del dominio británico. En 1965, este luchador de ideas originales se convirtió en miembro del parlamento con su partido Shin (la letra en hebreo) que eran las iniciales de las palabras Shijrur (liberación) de leyes antidemocráticas, incluidas las religiosas. Shivayon (igualdad) civil de los árabes y otros grupos discriminados y, por supuesto, Shalom (paz) en la búsqueda de la reconciliación con los pueblos árabes y los palestinos, término desconocido hasta entonces. Frente a esa posición considero importante ubicar a Golda Meir que manifestó que no hay palestinos y que ella es palestina. Para mí, obviamente, representa la ceguera del poder israelí y no ver al pueblo palestino que sin duda alguna no tenía aún conformada la identidad nacional. En una nota del año 1976 (3) ella explica ampliamente su posición que incluía su empatía por las condiciones de los palestinos o de los árabes refugiados y no implicaba para ella actuar para una solución. Esta frase es de su texto: No tenemos un lenguaje común con exultantes asesinos de inocentes y con un movimiento terrorista ideológicamente comprometido con la liquidación de la independencia nacional judía.

Sigue siendo el eje del conflicto y la justificación de la continuidad de éste.

La realidad israelí es muy dinámica y cuando comencé a elaborar esta serie de notas el actual incremento del conflicto en la frontera sur, la frontera con Gaza estaba en sus pañales (fines de marzo, comienzos de abril) y ahora estamos ante una posible nueva operación de gran envergadura. En realidad, podemos estar contentos de que pasaron cuatro años desde la anterior operación militar (4).

La historia es conocida y tiene tantas versiones como escritores, columnistas, blogueros y charlatanes se manifiesten. Desde mi perspectiva, desde el primer día que Netanyahu apareció en la política israelí, hace cerca de treinta años, lo considero un peligro para el pueblo y para el Estado de Israel, es paradójico pues es considerado “Mr. Bitajon” (Sr. Seguridad) aunque no hizo nada por la paz y la seguridad, salvo discursos que han causado trágicos efectos en la opinión pública y que han cosechado los mismos frutos que cosechó en Alemania el régimen nazi. Es una comparación condenada en Israel, pero no puedo alejarme de las charlas de mi propio padre nacido en Alemania y emigrado en el año 1937. Yo mismo, hoy en día y desde ya hace varios años, soy condenado como “provocador” y personalidades como Avnery, Oz y Grossman, como gente opositora y, seguramente entre los más fanáticos, como traidores.

En realidad, Israel necesita el conflicto con los palestinos para no desmembrarse, en esta vieja nota del año 2011 (5) escribo:

Los últimos días los parlamentarios de derecha festejan su poderío y amenazan con traer más leyes racistas, antidemocráticas, cumpliendo el mandato que los trajo al poder, casi, casi como las leyes en Europa de los años 30.

Para mí el peligro real, el conflicto que nos conducirá al desmembramiento, de no haber conflicto con los árabes, es el conflicto Estado y religión. (6)

Entonces la última ley (7), que sólo sacó noventa mil manifestantes a la calle, es la prueba de la derrota del pueblo judío. Es posible que la obra Rinoceronte de Ionescu (8) deba aplicarse a la realidad del cercano oriente.

