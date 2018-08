Corrupción: Historia y actualidad

Me pregunto cómo lograr que una nota sobre un tema triste y preocupante sea vista con algo de humor y me imagino que comenzando con algún chiste. Una amiga puertorriqueña me explicó que a los cubanos que se escaparon cuando arribó Fidel Castro al gobierno los denominaban “TUVO” (1), eso debido a que ellos todo el tiempo decían: “antes de Castro tuve esto, tuve aquello”. Claro, nadie se acordaba que había bastantes razones para que surgiera y triunfara la revolución cubana. Definitivamente no es humorístico, pero en Cuba no se mueren niños de hambre como en Argentina (2) y Colombia (3).

Muchos argentinos que son amigos míos consideran que la peor calamidad que le pasó a la Argentina fue la llegada del peronismo. Se olvidan, por supuesto, que el peronismo llegó al poder porque la clase dominante, lo que denominábamos oligarquía (4), se olvidó de la existencia que un país se conforma de varias “clases” sociales (5). Cuando hablan de la corrupción del gobierno se olvidan o no saben quién era Lisandro de la Torre (6), que dijo en el debate de la Ley Anticomunista del año 1937: El peligro comunista es un pretexto, es el ropaje con que se visten los que saben que no pueden contar con las fuerzas populares para conservar el gobierno y se agarran del anticomunismo como una tabla de salvación. Bajo esa bandera se pueden cometer toda clase de excesos y quedarse con el gobierno sin votos. Yo soy un afiliado a la democracia liberal y progresista, que al proponerse disminuir las injusticias sociales trabaja contra la revolución comunista, mientras los reaccionarios trabajan a favor de ella con su incomprensión de las ideas y de los tiempos.

Mucho antes, en el debate de las carnes, en el año 1935, dijo ante las sospechas de corrupción en el acuerdo del año 1933: El gobierno inglés le dice al gobierno argentino “no le permito que fomente la organización de compañías que le hagan competencia a los frigoríficos extranjeros”. En esas condiciones no podría decirse que la Argentina se haya convertido en un dominio británico, porque Inglaterra no se toma la libertad de imponer a los dominios británicos semejantes humillaciones. Los dominios británicos tienen cada uno su cuota de importación de carnes y la administran ellos.

Es decir, en otras palabras, el mal camino argentino comenzó mucho antes de Perón y, sin duda, aun antes de Lisandro de la Torre. La Conquista del Desierto del General Roca (7) y la distribución de las tierras, entre otras cosas terribles como: Roca se convirtió en “héroe militar” mientras que los argentinos autóctonos prisioneros fueron llevados a Buenos Aires. Arribaron engrillados y se los diezmó de la siguiente manera: los hombres fueron separados de sus mujeres e hijos y enviados a los cañaverales azucareros del norte argentino (Salta, Tucumán, Jujuy).

Las mujeres indias fueron repartidas como sirvientas entre las familias de la alta sociedad de Buenos Aires. Finalmente, los niños que en su mayoría jamás volvieron a ver a sus padres, fueron repartidos para hacer mandados y otros menesteres domésticos también entre los porteños de la alta sociedad.

¿Alguno realmente creyó que Trump es original o que sus orígenes alemanes tuvieron influencia en sus decisiones de separar a los hijos de sus madres?

Renunciando a la parte humorística y apreciando que estamos ante verdaderas tragedias llego al tema del periódico de hoy (8). La declaración del extitular de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, es la muestra cabal de la manipulación de la llamada “causa de los cuadernos”. El empresario declaró que falsearon las licitaciones pactando entre constructoras cuál iba a ganar; fijaron el precio a escondidas, seguramente con sobreprecios y, según él, pagaron coimas de entre el 10 y el 20 por ciento de todas las obras viales.

Si mis amigos me leyeran, en lugar de juzgarme diciendo “te lavan la cabeza”, no se sorprenderían. En varias oportunidades he relatado sobre mis experiencias internacionales y ellas, todas, están relacionadas con el recurrente tema de la corrupción.

Una de ellas (9) me parece interesante, pues se refiere a Argentina, Colombia y México visitadas por otro sospechoso de corrupción, el primer ministro de Israel. A las declaraciones de Wagner me permito remitir al siguiente enlace (10) y ahí figura:

Somos 3 o 4 empresas internaciones de obras públicas de esta índole y para ganar licitaciones tenemos que hacer el juego de presentarnos en licitaciones y nuestras propuestas tienen que cumplir todos los requisitos exigidos y eso nos cuesta ese monto. La empresa que va a ganar tendrá que pagar 4 millones. Nosotros sabemos quién va a ganar, la próxima licitación en este país o en otro podemos ser nosotros.

Había encontrado un pago de 400 mil dólares a un secretario o subsecretario de obras publicas en los años 80 y ésa fue la explicación que recibí.

Por eso en la Argentina de hoy no hay una verdadera guerra contra la corrupción, sino una simple persecución política y los jueces no demuestran la independencia necesaria para encerrar a todos.

Referencias:

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.