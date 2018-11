Buenos Aires paralizada por la Cumbre del G20

La Ciudad estará paralizada por el G20

A partir del jueves 29 comienzan las restricciones en el Centro y la Costanera. No habrá trenes ni subtes desde el viernes 30. Además, habrá cortes parciales en las autopistas Illia, Cantilo y Lugones.

Leyendo el titular anterior, correspondiente al diario Clarín, y reflexionando sobre lo que les espera a las personas que viven, trabajan y pasean en la ciudad de Buenos Aires, todo debido a la visita de unos personajes supuestamente importantes, lo que pienso es que mejor deberían prepararse para abrir la ciudad y recibir millones de turistas que vengan a pasear, conocer y disfrutar de la ciudad, gastando su dinero en la entidad.

La cuestión es que el dinero lo gastan financiando los viajes de esos perfiles importantes. No nos equivoquemos, hoy esas conferencias, seguramente necesarias, se pueden hacer perfectamente por medio de VIDEOCONFERENCIA. Lo que no se puede hacer en videoconferencia son los chanchullos, guiñarse un ojo, encontrarse en un baño o en una habitación de hotel y aprovechar para hacer todo tipo de negociaciones, las cuales no publicará Clarín.

Claro que el gobierno también utiliza el acontecimiento para mostrarse y decir: MIREN CÓMO NOS QUIEREN.

¿Qué ventajas creen que logrará Argentina con el G20? ¿Acaso Siemens no está en la región desde hace más de 100 años construyendo? (1)

Business to Society: En Argentina para Argentina

La generación de valor a largo plazo es uno de los objetivos clave de nuestras actividades en el país.

(Siemens Argentina).

Y, por supuesto, lo logran coimeando (2), o en otras palabras, sobornando.

No tengo nada contra el G20, u otras visitas, salvo el tema de la incomodidad del público en general. Mi yerno nació en Jerusalem, también su padre, y las cosas que más odian son las visitas de los importantes; son tantos que no quiero dar nombres porque puedo ofender. Para que se comprenda la problemática, propongo que se lea este enlace (3), cuyo titular es:

Piqué y Shakira pasan una noche romántica y espiritual en Jerusalén

Pues resulta que detienen la ciudad y la convierten en un verdadero infierno.

No recuerdo la razón por la cual se cerró la ciudad mientras me encontraba en la casa de mi hija, quien es médica y tuvo que ir a atender a sus pacientes en bicicleta. Yo sé que viajar en bicicleta es sano y es placentero, pero me imagino que no debe ser nada fácil hacerlo en las subidas y bajadas de la ciudad, además de la incomodidad de llegar transpirando para encontrarse con los pacientes.

Juro que tampoco tengo, en este caso, nada en contra de Macri o de Netanyahu, los mandamases de Argentina e Israel, respectivamente.

El sentido es otro. Para clarificarlo les cuento que una vez en Nueva York me pasó que estuve cerca del hotel al que llegaba Bush (ya no recuerdo si era Bush padre o Bush hijo) y cerraron toda la zona por seguridad, y no era porque ellos viajaran en el metro o en el bus, esos transportes, como vemos en la nota de Clarín, sencillamente los cierran sin más.

Me encontraba en un hotel de la zona (por supuesto no en el que se hospedaba uno de los Bush) y tenía que recogerme el bus para ir al aeropuerto, supongamos a las 11:00 a.m., así que me obligaron (o sea, me recomendaron) a que me fuera a las 7:00 a.m., porque cuando cierran las calles no entra ni sale nadie. Digamos que resulta efectiva esa medida, desde el año 1963, más específicamente, desde el 22 de noviembre de 1963; recordemos que en Dallas, Texas, Estados Unidos, no mataron a ningún presidente. Y, casualmente, en noviembre del año 1995, asesinaron a Rabin en Tel Aviv.

Tanto en Estados Unidos como en Israel, y otros países del mundo, han sido ultimados muchísimos personajes desde entonces; agregaría que parte de la responsabilidad recae en las personas importantes que mencioné ya. (4)

Para toda esta reflexión conviene preguntarse, ¿y quiénes integran el G20?

Resulta que el G20 está integrado por 19 países y la Unión Europea. Los 19 países son Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Reino Unido, Sudáfrica y Turquía.

España es un invitado permanente de las reuniones de la cumbre. Todos los años el país que preside el foro también elige a otros invitados: Argentina invitó a Chile y a los Países Bajos.

Los países que presiden organizaciones regionales, como la Unión Africana, la Nueva Alianza para el Desarrollo de África y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, son invitados regulares del foro. Este año, estos grupos regionales están representados por Ruanda, Senegal y Singapur, respectivamente. La Comunidad del Caribe (CARICOM) también fue invitada por Argentina y está representada por Jamaica.

Sabiendo esto se me ocurrió revisar quiénes son los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Les dejo los datos:

El Consejo de Seguridad se compone de 15 miembros: 5 miembros permanentes: China, Francia, Federación de Rusia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Estados Unidos de América, así como 10 miembros no permanentes (se indica el año en que termina su mandato): Bolivia (2018), Côte d’Ivoire (2019), Guinea Ecuatorial (2019), Etiopía (2018), Kazajstán (2018), Kuwait (2019), Países Bajos (2018), Perú (2019), Polonia (2019) y Suecia (2018).

En cuanto a los países que no son miembros del Consejo se puede mencionar que más de 60 Estados que pertenecen a las Naciones Unidas nunca han estado dentro del Consejo.

Finalmente, comentar que lo anterior no me cuadra del todo con otros datos que se publican en las redes (5); para muestra quisiera dejar constancia del informe de la FAO que advierte: por tercer año consecutivo crece el hambre y la desnutrición en América Latina. (8 de noviembre, 2018).

Con esta nota cumplo uno de mis objetivos en relación con el esclarecimiento del panorama mundial de esta semana.

