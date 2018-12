Foro Sao Paulo ‘out’, Grupo Lima ‘in’

Me encanta el espíritu festivo de la Navidad, del encuentro familiar y con amigos, así como los deseos de paz y felicidad. Las luces del arbolito y sus parpadeos agregan alegría a la buena onda imperante. Me imagino que también las empresas festejan este día, o incluso esta semana, porque el espíritu consumidor del público se expande y gasta generosamente.

Sin embargo, no he podido apartarme de un día anterior, en el cual leí que las quinientas personas más ricas del mundo han perdido 511 mil millones de dólares en el año 2018. La fuente es Bloomberg. No deja de sorprenderme cómo logran determinar el monto. Supongo que no son más que estimaciones y lo que es un hecho es que a mí esos números no me dicen nada. Ninguno de esos ricos deja de tener suficiente para comer, para mandar a los hijos a estudiar ni tampoco para tomarse una legítima vacación en estos días de fin de año. Los nombres seguramente son conocidos por la mayoría de las personas, por lo menos eso me imagino yo. ¿Quién no sabe quién es Bill Gates? Muchos también sabemos que este hombre, el accionista mayoritario y real propietario de Microsoft, dona mucho dinero para beneficencia (1).

El mismo día que leí la noticia de la millonaria pérdida, iba viajando a comprar algo que faltaba para la cena de Navidad cuando presté especial atención a la cantidad de niños venezolanos llegados desde ese país (2) y de niños colombianos llegados desde La Guajira (3) que se encuentran en la calle. Es muy fácil determinar que estos niños y sus padres no han perdido ningún dólar, pues sencillamente no lo tienen. Me preocupa este tema pues no dejo de preguntarme cómo o qué debo hacer para modificar este panorama. En la cena le comento a un amigo y éste me dice que el gobierno nacional pasa dinero a La Guajira y El Chocó (4) para mejorar las condiciones, pero ese dinero no llega a su destino. Se desaparece. El titular que sigue (5) corrobora el dato:

27 de enero 2017, 11:36 p.m. El actual gobernador de La Guajira, Wílmer González Brito, es el quinto mandatario consecutivo de ese departamento que termina en líos judiciales.

Pongo el énfasis en CONSECUTIVO.

Nos queda preguntar a Bill Gates cómo hace para garantizar que sus donaciones lleguen a buen destino o a las organizaciones de beneficencia.

Tanto Venezuela como Colombia y otros diez países sufrieron la corrupción de ODEBRECHT (6) y la poca efectividad de las investigaciones me lleva a pensar que no habrá ninguna solución para estos niños y que posiblemente la cantidad de afectados sea mayor. Casi no se lee nada sobre las averiguaciones, si es que las hay. Tampoco se lee de escándalos anteriores como Panamá Papers, Bahamas Leaks y Paradise Papers.

Y vuelvo a lo de siempre. Dos temas que el público evita platicar: Religión y Política. Son éstas las responsables de la situación mencionada. En otras palabras, son ellas las que determinan la calidad de nuestras vidas.

En nuestro continente se creó en el año 1990 el Foro de San Paulo (7) y en el año 2017 el Grupo de Lima (8), son la misma cosa con distinto color ideológico. La misma cosa es la CORRUPCIÓN, y el color ideológico es la supuesta pertenencia a la izquierda o la derecha. Brasil, ahora con Bolsonaro, aún está por averiguar cómo estará el pueblo, pero el pueblo argentino con Macri, del Grupo de Lima, no está mejor que el pueblo argentino con Kirchner, del Foro San Paulo. Venezuela con Maduro no tiene nada que ver con la ideología que llevó al poder a Chávez, así que denominarlo país socialista es utilizado por la prensa que favorece a los gobiernos de derecha. Sencillamente, deben denominarlo país corrupto.

Creo que yo, como todos aquellos que nacimos después de la segunda guerra mundial, crecí en un mundo que tenía la esperanza de que sería distinto y, ya temo utilizar el término, más humano. La realidad nos demuestra lo contrario.

