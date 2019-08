Leer y comentar a Vargas Llosa

Mi amiga Liliana Latashen, ferviente admiradora del gobierno de Macri y terrible opositora al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, me hizo llegar el siguiente texto[1] titulado “¡Sí lloro por ti Argentina!”, artículo de Mario Vargas Llosa porque con él comparte mucho de su discurso a pesar de residir en el exterior –por cierto, yo, que también escribo desde el exterior, me descalifica por esa razón, pero ahora entiendo que lo hace porque no comulgo con sus ideas–. Por otra parte, Ketty Arrieta es una amiga colombiana que me hace llegar el mensaje porque también está preocupada por la situación de Argentina. El problema es que ambos textos los recibí después de las elecciones primarias, P.A.S.O, efectuadas el 11 de agosto del año 2019. Elecciones donde se manifiesta el colosal fracaso del actual gobierno conducido por Mauricio Macri con el apoyo de los radicales y la emblemática figura de Lilita Carrió.

Deseaba responder esa nota porque no me parece que Vargas Llosa tenga el aval moral de cuestionar a nadie. En su juventud, creo, tenía ideas de izquierda, pero al ser candidato para presidente de Perú, su ideología se transformó a derecha.[2] De todas maneras, también en mi blog puse una nota de Vargas Llosa del año 2013 sobre Israel con la que me identificaba.[3]

¿Cuál es el problema con la nota que recibí esta semana? En ningún caso mencionaban la fecha de su publicación y puede ubicarse en las múltiples publicaciones en la red como si supuestamente fuese del 30 octubre del año 2010, y ésa es la razón por la que copiaron el texto sin incluir los enlaces; pueden contarse por lo menos 10 enlaces, incluidos el 14 de agosto del 2019.

Pero lo peor de todo, es que incluyan textos apócrifos –eso es constante en la actual campaña política–, y al que ahora me refiero es uno que el mismo Vargas Llosa ha desmentido ser el autor.[4] Él escribe y copio un fragmento de su texto:

“Hasta que uno o dos años después, recibí una llamada de un periodista de La Nación, de Buenos Aires, el diario que publica en Argentina mis artículos, me preguntaba, sorprendido, si yo era el autor de un texto, firmado con mi nombre, titulado “Sí, lloro por ti Argentina”, que era una diatriba feroz contra los argentinos y que andaba circulando por Internet. En este caso, el texto que me atribuían era infame, pero no estúpido. El falsificador lo había urdido con una astucia cuidadosa, tomando frases que efectivamente yo había usado alguna vez…”.

Sobre la publicación de esa nota y otras de otros autores me permito incluir[5] para que se corroboren las contradicciones y falsedades. Aunque otros medios también fueron víctimas de esta falsa columna en la que se usan algunas frases acordes al real pensamiento de Vargas Llosa, fue hasta su difusión en la página de La hora de la verdad que el escándalo se desató. El escritor peruano ha desmentido el texto y lo califica de “perverso” y “vulgar”.

En ese sentido, perversa y vulgar fue la campaña política del gobierno argentino y lamento mucho que tantos amigos se hicieran cargo de propagar muchas mentiras. Cansado, publiqué que me abstendría de emitir comentarios hasta después de las elecciones de octubre.

No sé qué medios tendrá el gobierno para cambiar el voto de un pueblo que sin duda responde al texto apócrifo. Un país con gente culta, absolutamente privilegiada, y que de inmediato se dio cuenta que le han mentido todo el tiempo. Un libro que compré en Buenos Aires, por cierto, La conquista del sentido común, de Saúl Feldman, presenta en forma científica y estudiada mucho de este tema.

Nada tengo que analizar del texto adjudicado a Vargas Llosa, pero sí deseo hacer un llamado de atención a la falsa propaganda. ¿Cómo darse cuenta? Sencillamente es necesario pensar y estudiar un poco; informarse a través de varias fuentes. Aparentemente la falta de tiempo ante la velocidad que llegan los mensajes nos imposibilita. De mi propia experiencia puedo manifestar que el único canal de TV que me resultaba cómodo es C5N –que ahora es perseguido por el gobierno, con problemas financieros y sin la pauta oficial de los medios K–. Obviamente es más fácil criticar los errores del gobierno que justificarlos. El canal A24 me sorprendió en julio de este año cuando presentó tablas de la evolución económica en los años 2012-2019. Fue evidente que diluía así los pésimos resultados del gobierno de Macri, mezclando los últimos años de Kirchner. Supongo que si lo hacían desde el 2003 los datos serían tan absurdos que llevarían a reírse. Sobre el desarrollo económico del gobierno de los Kirchner, publiqué una nota que surgía precisamente de una frase impuesta por este gobierno en su campaña electoral del 2015 con el título de “Se robaron todo”.[6]

