La actuación de Joselito Adame en la Feria de Otoño que se está celebrando en Madrid, el 28 de septiembre de 2017, fue positiva, incluso provocó la división de opiniones para premiar o no la faena al primero de su lote de la ganadería de Fuente Ymbro.

Con base en un resumen de imágenes de la empresa madrileña, después de brindar a México, Adame logró muletazos de alta calidad, en donde ejecutó unos preciosos cambios de muleta de mano, y si la oreja no fue a la espuerta, tal vez fue por la negativa del presidente a la petición contrastada por parte del público que en media plaza asistió al coso de la calle de Alcalá, acudiendo a que la estocada estuvo un poco caída.

Su premio fue una vuelta al ruedo y en su segundo se la jugó ante un toro de embestida descompuesta. Su colega de cartel Román, también arriesgó la piel y logró una oreja en el primero de su lote y cercano se quedó de una segunda en el cierra plaza. Morenito de Aranda no tuvo un lote propicio y se quedó con las ganas de triunfar.

Y aquí me parece oportuno hacer un comentario, hubo quien afirmó que Joselito no había permitido que la corrida de referencia se transmitiera por televisión y no creyéndolo, quise salir al paso pues no me parece justo achacarle al matador un hecho que no fue su decisión.

Platicamos con un ejecutivo de la empresa televisora y le extrañó la atrevida información y lo que me comentó es que el número de corridas contratadas fue lo que evitó seguramente la retransmisión de las imágenes y no la imposición del torero de Aguascalientes, quien seguro estoy, no tuvo vela en el asunto.

Miope sería no dejarse transmitir al cierre de su temporada europea y por consecuencia a México, donde pronto vendrá para iniciar su periplo panamericano, lo cual haría ilógica una petición tajante a la empresa y a la televisora, cuando lo que requiere el torero es difusión, al igual que sus compañeros de cartel uno en pleno ascenso como lo es Román y el otro aferrándose a seguir, como Morenito de Aranda en una etapa mucho más madura.

Entiendo que las declaraciones de Joselito inconformándose por no torear con las figuras europeas en su terruño, cuando si lo piden como compañero de cartel en México es más bien una declaración de intenciones hacia el futuro del inicio hasta que culmine su temporada por allá del mes de abril en México, pero de ahí a pedir y luego que le hagan caso de no pasar su corrida en Madrid, me parece absurdo.

Joselito tiene mucha razón. En mi opinión está en un punto de madurez alto y sabe que si ahora no logra insertarse en la cima del toreo en Europa, el paso del tiempo no se detendrá y la oportunidad de figurar se habrá evaporado.

Lo que percibo entonces, nada tiene que ver con su supuesta negativa a ser transmitido en su actuación en la Feria de Otoño madrileña y lo escribo porque habrá quien crea lo que alguno afirmó como verdad rotunda.

No me parece justo y se me hizo necesario precisar lo que pienso al respecto, para que se tome en cuenta otro punto de vista de una afirmación que considero rudeza innecesaria, en un momento tan delicado para el torero y más aún para México.

Por eso lo escribo con vehemencia pues no me pareció sano dejar de lado algo que no creo sea verdadero y me atengo a las consecuencias.

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.