En la vida no se puede estar en todas partes como uno lo desearía, porque aunque idealmente se quiere, es muy complejo, pero la capacidad de generación de información de toda índole, en este caso la de los toros, de alguna manera nos permite enterarnos de aquello que en épocas pasadas era imposible, por estar constreñido a los medios, hoy llamados tradicionales, aquellos que los menores de cuarenta años denominan como “viejos”. ¡Sopas!

Por las ocupaciones que todos tenemos, muchas veces nos quedamos con las ganas de ir en vivo a lugares tan cercanos, por ejemplo, los que vivimos en la ciudad de México, a las novilladas sabatinas que se están celebrando en Arroyo una hora pasada del mediodía, pero que, de hecho, para los creyentes católicos empiezan exactamente a las 12 con una misa con mariachi en el ruedo.

Transcurrido el festejo novilleril, se puede disfrutar en un ambiente mexicano con una opípara comida, para charlar lo sucedido en el ruedo, que es una de las partes más ricas de cualquier afición, pues conlleva el ingrediente de la óptica personal y de la discusión natural, para defender el punto de vista individual sobre lo acontecido.

Entendiendo que no todos podemos acudir, así que recurriendo a la tecnología que brindan las redes sociales, es posible ver en cualquier dispositivo los eventos, lo cual nunca será lo mismo que en vivo, pero, desde luego, es una manera de estar presente.

En mi caso personal, los sábados he tenido otras actividades que no me han permitido asistir a las novilladas de Arroyo y tampoco lo haré en los dos que siguen, porque salgo de viaje, Dios mediante, esto me permitirá platicarles de una feria muy importante, la de Bilbao.

Sin embargo, con las imágenes que he podido ver, me da gusto saber que la novillada de Xajay fue muy buena materia prima en conjunto para dos novilleros que avanzan a pasos agigantados, como son José María Hermosillo y el alumno de Manolo Mejía, José Sainz, quienes, por fallar en la suerte suprema, no salieron en hombros.

En días recientes me encontré en el Vivero de Coyoacán a Manolo, quien me externó que está muy contento con los avances de su pupilo, y el sábado se pudo constatar en Arroyo, como lo relatan varios colegas.

Hermosillo es un alumno muy destacado de la Escuela de Espectáculos Taurinos de México y su decisión de ser torero nació de pedirle un autógrafo a Arturo Macías, de ahí el matador le sugirió que se apuntara en la escuela, así que va que vuela para llegar a la alternativa.

También nos enteramos, sin haber visto aún las imágenes, que con pie derecho inició su periplo de despedida Nacho Garibay en San Luis Potosí, lidiando en faena de indulto a un toro de regalo de la ganadería Santa Bárbara, propiedad de Javier Borrego. Joselito Adame y “El Payo” obtuvieron uno y dos trofeos, respectivamente, de un encierro de Julián Hamdan.

El toro indultado, por cierto, procede de Garfias y recuerdo que hace muchos años conocí a un niño que, en unos cuantos pesos, le vendió una vaca a Don Javier, lo traigo a colación porque ahora que lo saludé en la Feria de San Marcos ya es un hombre y es el sucesor del ganadero zacatecano, su padre, en la dehesa.

Finalmente, relatar que en Dax Francia el torero extremeño Ginés Marín logró una gran faena a un gran toro de Santiago Domecq que se convirtió en el homenaje del indulto para Lebrero, nos enteramos a minutos de haber consumado la hazaña.

Para no parecer carrusel taurino, cierro reflexionando que la modernidad nos permite dar seguimiento a lo que acontece en todo el mundo taurino, aprovechemos y, desde luego, cuando se pueda no dejemos de asistir a las plazas para en vivo ser testigos del arte efímero que es el toreo.

