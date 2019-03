Texcoco y recuerdo a Don Antonio Ariza

La plaza de toros “Silverio Pérez”, será el escenario por trigésima ocasión de la feria texcocana misma que se celebraba anteriormente en una plaza metálica en un solar ubicado cercano a las vías del tren y que ostentaba el mismo nombre en homenaje a la memoria del torero de Pentecostés, Silverio, quien además de ser gran figura del toreo, fue presidente municipal de esa jurisdicción, vecino de la Ciudad de México y muy querido por sus paisanos, compadre de todos los mexicanos.

La feria tuvo sus momentos más altos, socialmente hablando, en aquellos años en los que la Casa Pedro Domecq y a la cabeza el recordado Don Antonio Ariza, fue la impulsora año con año, tanto de los festejos taurinos como ecuestres, que la posicionaron como el evento ferial más importante del Valle de México, sin olvidar a su palenque.

Para dar idea, Don Antonio emigró a México justo hace 70 años como representante de la Casa Pedro Domecq y la convirtió en líder en la industria vitivinícola.

Alguna vez platicando con él, me comentó que su afición a los toros fue resultado de que varios toreros mexicanos, uno de ellos El Soldado, se hospedaban en El Puerto de Santa María y él charlaba con ellos; por ello cuando vino a nuestro país muy rápidamente se insertó en la sociedad mexicana por su afabilidad y bonhomía.

En 1949, se prohibió la importación de algunos artículos y surgió la posibilidad de establecer a la empresa en México y Don Toño fue contratado para realizar el trabajo inicial y se quedó aquí hasta que partió a la Gloria.

Entre muchas tareas desarrolló las regiones vitivinícolas como la de Valle de Calafia en Baja California, su uva con características similares a la de la comarca española de La Rioja y, con otros benefactores en los caballos, fue el creador de la raza Azteca, cruzando caballos Cuartos de Milla con Raza Española.

En el Vivero de Coyoacán era común verle charlar en su centro, lugar donde entrenaban muchos toreros, ubicado a unos pasos de las oficinas corporativas de la empresa. Por cierto, Alfonso Ramírez El Calesero, fue parte de las relaciones públicas después de su retiro de los ruedos en 1966.

Don Antonio fue un filántropo y un enamorado de México, hoy su descendencia vive aquí y alguna vez comentó: “…No hay nada, por pequeño o grande que sea, si está en mi capacidad y en mis fuerzas, que yo no haría por México. El hombre no sólo es de donde nace, sino de donde se hace, y yo me he hecho aquí. Todo se lo debo a este noble y hermoso país”.

Entre los años 80 y 90 del siglo pasado, vivió su mejor época, la Feria de Texcoco, y en el tema taurino la familia Uribe, propietaria de Torreón de Cañas (con varios socios), fueron los recientes empresarios de las corridas de toros, que ahora regresa a organizar Espectáculos Santa Julia, quienes varios años antes la organizaron teniendo a la cabeza a Marco Castilla.

Los carteles dados a conocer por estos días se celebrarán en homenaje a los treinta años de alternativa de Pablo Hermoso de Mendoza y el domingo 31 de marzo de 2019, actuará el navarro al lado de Luis Pimentel, Joaquín Gallo y su hijo Guillermo, en la despedida de novillero a caballo, antes de tomar la alternativa en Sevilla el 5 de mayo próximo.

Los toros serán de San Pablo y la promesa de la empresa es que cuidarán ese renglón con mucho rigor en los 8 festejos que se presentan a partir del sábado 30 de marzo, inaugurarán siete matadores de toros en busca de una oportunidad: Jorge López, el español Sergio Cerezos, Salvador López, Carlos Fuentes, Juan Rodolfo Islas, El Breco y Platerito; con las ilusiones puestas en triunfar a partir de las 5 de la tarde.

Los carteles ya son públicos y esperemos que tengan buena acogida entre los aficionados, pues la apuesta principalmente en el renglón de matadores de toros extranjeros es por toreros que en España van abriéndose camino entre los tiburones, como José Garrido, quien cerrará el 27 de abril la feria texcocana al lado de Arturo Saldívar y Gerardo Adame con toros de Marrón.

Ya veremos qué acontece en un serial que pronto habrá de realizarse y al que deseamos, como a todos los que se celebran en el mundo, que sea de mucho éxito.

