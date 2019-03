Cien Días del nuevo gobierno

Con una economía destrozada y la urgencia de dar resultados que aliviaran la crisis, Franklin D. Roosevelt anunció en 1933 un periodo de cien días para que los norteamericanos pudieran sentir una mejoría. Esta política de intervención gubernamental de emergencia se transformó luego en un “nuevo pacto” económico y social que relanzaría a Estados Unidos como una potencia mundial. De ahí viene esta frontera artificial que después de hizo popular entre políticos y administraciones.

Dudo que falte una evaluación más sobre los primeros cien días de este gobierno. Por ello, propongo mejor una evaluación en sentido contrario, es decir, de nosotros como ciudadanos durante ese mismo periodo que tantos comentarios ha provocado.

Primero, sugiero que este análisis empiece con el tema del momento (y de todos los momentos en este país) que es la corrupción. ¿Somos menos, más, o los mismos, después de cien días? Públicamente, la mayoría de quienes han sido encuestados opinan que la estrategia contra el huachicoleo es uno de los rasgos más positivos de esta primera calificación del gobierno actual.

Sin embargo, los hábitos ciudadanos no parecen haber cambiado mucho. Faltara medirnos con herramientas estadísticas, pero no percibo una modificación social respecto a la corrupción, más allá de alzar las cejas cada vez que leemos el escándalo del día. Parece que no hay actividad pública que no tuviera irregularidades o estuviera amañada a favor de algún cuate. Hago otra pregunta: ¿dónde estábamos todos cuando sucedió esto? Si la respuesta es “aquí mismo y por eso votamos como votamos en julio del año pasado”, entonces podemos explicar, en parte, nuestra molestia con el sistema político y económico que teníamos; pero no es suficiente.

Seguimos dependiendo de la gasolina para movernos por las principales ciudades del país, lo que demuestra que no deseamos bajarnos del automóvil, aunque eso implique ahorros y cuidado del medio ambiente. Tampoco nos hemos organizado para evitar que las estaciones de servicio de combustible nos den litros incompletos, a pesar de que vamos en el camino de hacernos expertos en opinar sobre refinerías, y no veo mucha presión civil para que, de una vez y por todas, se regule correctamente para que lo despachado sea lo justo.

Si bien hay una enorme protesta e indignación en redes sociales por la cancelación de recursos para estancias infantiles y otros servicios que fueron subcontratados en el pasado, observo poco interés por conocer quién o quiénes eran los particulares favorecidos por este tipo de concesiones; lo mismo para guarderías subrogadas del IMSS (a las que, por ejemplo, pertenecía la guardería ABC en Sonora) e incluso los comedores subvencionados por el gobierno donde, de acuerdo con la información presidencial de hace dos días, también existen irregularidades.

En resumen, las acciones tomadas por el nuevo gobierno, encaminadas a fortalecer su principal bandera que es el combate a la corrupción, no genera una movilización social para saber hasta el último detalle sobre cómo se armaron negocios, se obtuvieron favores, o se benefició a unos cuantos con dinero de todos.

Claro que esa puede ser una tarea de los medios de comunicación y su papel de investigadores en la sociedad, sin embargo, ¿no es también una tarea de nosotros los civiles pedir los datos, generar y compartir la información correcta, y no sólo manifestar nuestra opinión?

Para avanzar en eso no necesitamos la ayuda de ningún gobierno. Si bien las facultades legales e institucionales recaen en los diferentes niveles de la administración pública, cada ciudadano debe participar y hacerse responsable de denunciar delitos, faltas administrativas y cualquier otro aspecto que perjudique su buen y bien vivir.

También de modificar sus malos hábitos, sus conductas nocivas y de construir una ciudadanía que produzca un nuevo acuerdo, que puede venir del gobierno hacia la sociedad como el de Roosevelt, o podemos proponerlo nosotros hacia quienes hoy tienen la tarea de conducir al país. Esa, y no otra, es la verdadera participación social.

Ya con esos elementos: ¿Cómo calificarían sus primeros cien días?

