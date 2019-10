Explosionar prejuicios para construir comunidad

El calendario global da paso este 29 de octubre al “Día Mundial de la Psoriasis”, con una serie de actividades mediante las cuales se busca en primer lugar visibilizar la afección humana; pero además con las efemérides se trata de educar y concienciar sobre este padecimiento que muchas veces es obnubilado por celebraciones precedentes en el escenario como el Halloween y más adelante el Día de Todos los Santos.

En un principio, creo que la falta de una cobertura universal de una comunicación neutral y científica, y explicada en un lenguaje sencillo para contrarrestar los diversos ruidos de la comunicación moderna, y en los diversos entornos ecológicos-humanos en relación a la comprensión de la enfermedad “contribuye” a la construcción de sociedades en los que prima el estigma y la discriminación, a raíz de la no explicación racional, en tiempo y forma, de los padecimientos de segmentos poblacionales.

Ahora bien, yo me preguntaría: ¿Para qué el Día Mundial de la Psoriasis?, ¿será que se busca conmocionar a la humanidad en torno al surgimiento de nuevos padecimientos que tienen un origen de búsqueda en la biología originaria de los individuos y con ello apartarlos del mercado productivo?, ¿debido a la reconfiguración de los mercados laborales en nuestras sociedades?, o bien, ¿se trata de esfuerzos genuinos para fomentar la empatía de los diversos segmentos de la sociedad para desmontar prejuicios y promover el encuentro con las poblaciones que afrontan esta adversidad?

Aquí se cumple el famoso refrán producto de la transmisión oral no hay mal que por bien no venga, lo cual no es más que un indicativo de que las estructuras socio-sanitarias paupérrimas, muchas veces sirven para que personas de diversos estatus sociales manifiesten su descontento en torno a la gestión de la salud pública, lo cual invariablemente se traduce en mejoras –debido a las distintas presiones sociales– de los esquemas de atención ciudadana que contribuye a la justicia médica en el abordaje a las comunidades.

Ahora bien, es importante saber por qué hay un “día internacional” contra la enfermedad, cuando en países como Honduras, por ejemplo, no existe una fecha de recordatorio en este padecimiento particularmente, lo cual contribuye a la desatención, la inhumanidad, y la falta de empatía por el tratamiento hacia aquellos sectores marginados por el sistema (no siendo otro que el establecimiento de mecanismos desde centrales económicas, políticas, con el asesoramiento científico para subyugar cuerpos y limitar la respuesta de las insurgencias sociales contra el “estado de las cosas”).

En definitiva, esta actividad conmemorativa no debe servir más que para replantear los procesos científicos de abordaje de la enfermedad; los avances y la socialización de los mismos en la comprensión de los anticuerpos sociales universales para controlar la misma; y, la ruptura de los prejuicios religiosos, culturales, biológicos y culturales para el entendimiento de ésta, a fin de construir sociedades autoevaluables y críticas en torno a las propias debilidades o deficiencias, antes que señalar defectos físicos o psicológicos de “el otro”.

P.D. De acuerdo al consenso internacional, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel de origen autoinmunitario, la cual produce lesiones en la dermis de los pacientes, pero no es contagiosa, aunque sí podría ser hereditaria. Fue un impulso de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que el 30 de mayo de 2013 diera origen formal e institucionalizado a la actividad.

