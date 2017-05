¿Huachicoleros o ladrones de combustible?

Comento con ustedes que yo conocí muy bien Tepeaca cuando hice mi servicio social, hace ya mucho tiempo (en 1969) estuve viviendo todo un año y llegué a convivir ampliamente, si no con todos, con muchos de los sectores de su población. Durante mi estancia tuve una de las mayores y experiencias profesionales, también sociales, que me ayudaron a irme forjando como médico.

Ahora Tepeaca está enclavada en lo que han dado por llamar el triángulo rojo del robo de combustibles en el estado de Puebla. Tepeaca fue una de las primeras poblaciones fundadas tierra adentro por los conquistadores, en donde al parecer existía un pueblo indígena con relevancia social y económica. Se llamó Segura de la Frontera porque en ella hacían relevo o descanso los bienes y valores antes de llegar a Veracruz y ser finalmente enviados a España. Cuando yo vivía ahí todavía quedaban vestigios de la colecturía, un edificio donde se resguardaban lo que finalmente iba a ser transportado como las capitales del reino español. El primer reloj público de la Nueva España fue instalado en la plaza de Tepeaca; quedaban vestigios de imponentes conventos, y en ese entonces se hacían campañas para restaurarlos (espero que lo hayan conseguido).

A pesar de la cercanía con Puebla, sólo un poco más de 30 km, la vida era absolutamente de ambiente rural, muy pocos eran los que iban y venían todos los días a la capital del estado; los pobladores vivían de la agricultura, principalmente maíz y frijol, aunque en poblaciones muy cercanas se cultivaban flores y hortalizas por la existencia de manantiales propios; también se explotaba el ónix, las montañas que rodean a la población están formadas por esta piedra, tuve la suerte de participar en la instalación de la primera cortadora de ónix lo que extendió su utilización. Una de las principales actividades, quizá la principal actividad era la comercial, el mercado de los viernes era un fenómeno muy poderoso, económica y socialmente, constituía un fenómeno visual y sonoro muy particular, a la gran plaza de la ciudad acudían comerciantes de poblaciones varias, algunas cercanas y otras no tanto con resultados muy buenos, al parecer este mercado se llevaba a cabo en este lugar desde épocas precolombinas, todos los viernes y sólo los viernes.

Un tiempo después se construyó a las afueras una especie de Central de Abastos, no conozco los resultados económicos, pero desde luego sí que perdió su encanto visual y sonoro, creando además una zona de pobreza social y económica alrededor de las nuevas instalaciones; es cierto que todo el desarrollo urbano de Tepeaca no ha sido un éxito. Puedo decirles que era una población sin violencia, la iglesia, el hospital y la cárcel compartían un mismo edificio subdividido.

Yo en mi papel de pasante en servicio social fungía en ocasiones como auxiliar del Ministerio Público y no me tocó nunca un hecho de particular violencia. A muchas de las poblaciones cercanas las visité con ocasión de campañas de vacunación o la visita a pacientes que, por cierto, realizaba a cualquier hora del día o la noche, aunque siempre me acompañaba el mismo taxista y no tuve ningún incidente. Las poblaciones estaban más aisladas porque las unía sólo la carretera federal, la autopista no tenía acceso ni siquiera a Tehuacán, lo cual seguramente hacía que se conservara un ambiente más bien rural.

Ahora todas estas poblaciones son un centro violencia inaudita por el robo de combustible, en estos fenómenos no sabemos bien cómo empiezan, pero en este momento constituyen un factor de gran descomposición social, no sólo entre los que practican el robo sino seguramente entre todos los habitantes. Los datos actuales hacen ver que las cantidades de combustible robado se han multiplicado muchas veces a los largo de estos diez o quince años.

¿Qué será más grave robar, energía eléctrica o robar gasolina o diésel? ¿Los montos de lo robado serán muy diferentes? Creo que es igualmente grave robar la energía, ya sea ésta eléctrica o como derivada de los hidrocarburos, y el monto de las pérdidas para la Comisión Federal de Electricidad y para Petróleos Mexicanos debe ser muy similar. Es más difícil y aparatoso robar hidrocarburos, y probablemente más peligroso para el ratero y sus vecinos robar gasolinas. Pero es lo mismo robar energía. El fenómeno lo describe muy bien Héctor Aguilar Camín en sus artículos de la pasada semana.1

De corresponsabilidades, complicidades y beneficios mutuos cuando se roba gasolina también se repite en la electricidad, aunque ahora nos toca estar asustados y sorprendidos por la gasolina. Creo que todos estamos en un círculo, claro que, con mayor o menor participación, más o menos intenso en las irregularidades que suceden a nuestro alrededor, pero que cuando crecen nos sorprenden y atemorizan.

Oigo todos los días el mismo noticiero y hace unos días el conductor entrevistaba a un directivo de una organización empresarial, quien se quejaba intensa y amargamente sobre la inseguridad, atribuyendo toda la responsabilidad a las autoridades. Sorpresivamente el director del noticiero que hacía la entrevista, hizo notar la posible responsabilidad de la sociedad; el entrevistado no lo aceptó en absoluto, entonces le preguntaron: ¿cuántos de sus asociados tienen registrados sus autos de lujo en Morelos para no pagar tenencia? La entrevista decayó y terminó bruscamente.

Una de las maneras de complicidad que todos tenemos es no llamar a las cosas por su nombre; llamamos eufemísticamente2 “huachicoleros” a los ladrones de combustibles, “diablitos” a los puentes para robar energía eléctrica y “diableros” a los que los colocan, “comerciantes ambulantes” a los que colocan puestos fijos en la vía pública y ahí se roban la luz, el agua, el drenaje, y no pagan impuestos, aunque paguen cuotas delegacionales y a veces derecho de piso, que es otra forma de observar la interrelación de las anormalidades o delitos.

Los eufemismos2 están hechos como manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante. Todos al llamar “franeleros” a los que usurpan el espacio público para estacionamiento y cobran por él, suavizamos la gravedad del hecho; lo grave es que lo único que se nos ocurre es o poner parquímetros (no estoy en contra de ellos) o darles una credencial de identificación a los delincuentes en un afán porque no crezcan más. Lo mismo sucede con los taxis piratas a los que a través de artimañas se les permite funcionar, y lo más grave que ante la posibilidad incremento de permisos, estos irregulares tienen prioridad para obtenerlos, como si haber estado fuera de la ley o cuando menos de las reglas fuera meritorio y hubiera que premiarlo.

Los eufemismos son bonitos pero en los casos que nos ocupan no hacen sino enmascarar el problema. Estos graves problemas sólo los podremos enfrentar analizándolos bien, crudamente y no aceptándolos a nuestro alrededor. Requerimos de una reflexión social común en la que nos propongamos todos no aceptar delitos, irregularidades ni faltas. Sólo desde ahí puede venir el cambio.

