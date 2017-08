Los alcances de la ciencia

Una noticia sorprendente apareció el jueves pasado en la prensa1 aún antes de su publicación en la literatura científica.2 Un grupo de investigadores de diferentes nacionalidades desarrolló en diferentes instituciones de Estados Unidos, Corea y China una modificación genética con el potencial para corregir enfermedades.3 El reporte es realmente sorprendente y esperanzador para el futuro de muchos pacientes en particular y para el conocimiento y la ciencia en general. El escrito describe los resultados sobre la solución de una alteración genética para evitar la miocardiopatía hipertrófica que es causa de muerte súbita y de insuficiencia cardíaca en muchos individuos jóvenes, y que es la causa de buena parte de los trasplantes cardiacos en muchas partes del mundo.

Mediante un mecanismo transportador (CRISPR/Cas9) consiguen que el óvulo fecundado con un espermatozoide portador del defecto genético causa de la enfermedad, modifique la alteración y resulte en un embrión que no es portador de la miocardiopatía hipertrófica, lo consiguieron en 42 de 58 embriones. El estudio requirió de donadores de espermatozoides de portadores de la enfermedad y óvulos de mujeres sanas. En el procedimiento le aplicaron al óvulo simultáneamente el espermatozoide y el transportador. Los resultados son sorprendentes, tuvieron 72% de éxito. Aunque es un método absolutamente experimental que está lejos de poderse aplicar clínicamente, es decir, en pacientes directamente, abre una puerta enorme para poder solucionar no sólo la miocardiopatia hipertrófica sino muchas otras alteraciones genéticas.

Fuente: Nature, MIT y The CRISPR system, de Karginov-Hannon (El País).





Se ha recorrido un largo camino con muchos estudios realizados unos exitosamente y otros no tanto.4-10 Los científicos deberán plantearse los estudios con rigor no sólo científico sino ético; aunque los resultados, repito, son sorprendentes y alentadores, plantean necesariamente dilemas éticos.

El estudio no podría haberse realizado en muchos países. Me explico, los donadores de las células germinales seguramente estaban informados del estudio, pero es importante mencionar que al final del ensayo los 42 embriones que resultaron sin alteración y los 16 que sí la tuvieron, fueron destruidos. El manejo de los embriones plantea un dilema ético que para intentar resolverlo es necesario primero tenerlo muy claro. Para resolver alteraciones genéticas como la miocardiopatía, la hemofilia y el síndrome de Down, entre otras muchas, hacen necesario seguir adelante y esto no será posible hacerlo a una escala y ritmo suficiente si el dilema ético del manejo embrionario no es resuelto o al menos descrito con claridad.

Para no quedar en un conflicto ético entre el sí y el no, comentaré cómo la ciencia puede caer en lo fútil; que puede considerarse, yo así lo creo, una falta ética. En 2003 nació la primera mula clonada. En algunos estados de Estados Unidos las carreras de caballos están prohibidas y se desarrollan con mulas, Nevada es uno de estos estados. La mula es un híbrido de asno y yegua o de caballo y burra, no se pueden reproducir lo que hace que los animales muy ganadores mueran sin descendencia, de manera que a los criadores les pareció que la clonación era la opción perfecta.11 Los primeros intentos resultaron exitosos pero los animales producto de la clonación no han sido ganadores,12 Idaho Gem y Idaho Star no fueron triunfadores, como sus padres o hermanos. ¿Cómo los llamaremos? Los métodos se llevaron a cabo en la Universidad de Idaho, de ahí los nombres de las mulas, y se publicaron en Science en 2003.13

En la misma tónica comentaremos que Adolfo Cambiaso, un gran jugador argentino de polo, ha sido uno de los impulsores de la clonación en los caballos de polo. El polo es un deporte de élite que mueve muchísimo dinero en varios países, Argentina es el centro mundial, ahí se producen los mejores jugadores y se crían los mejores caballos que luego van por el mundo ganando partidos y dinero. A Cambiaso, de manera casi simultánea, se le lastimó gravemente uno de sus caballos estrellas, Aiken Cura, y se le hizo vieja su yegua favorita, la Cuartetera, así que le propusieron clonarlos y de ahí ha surgido una industria paralela a la crianza original de caballos de polo en Argentina. Se conoce la compañía que gestiona el método y el costo (unos $150,000 dólares por producto) pero no conocemos los nombres de los científicos que realizan la clonación.

Los primeros productos ya están jugando y al parecer con buenos resultados, habría que aclarar que a los caballos los adiestró Cambiaso, quien los monta y juega él mismo. Cambiaso es un jinete y jugador excepcional, habría que ver si en otras manos darían tan buenos resultados, o ahora que los empiece a vender siguen siendo tan buenos.14,15

Más recientemente se ha empezado a utilizar la clonación para obtener caballos de salto; se ha conseguido un clon de Zandor Z, un caballo con el que Jos Lanski ganó muchas pruebas y que luego fue utilizado como semental también con mucho éxito. Después nació ET Cryozzotech, clon de ET FRH, caballo con el que el gran jinete austriaco Hugo Simon ganó muchos grandes premios y campeonatos. ET, el original, había sido castrado a los tres años, y ET, el clon, está entero. Debemos esperar para ver si los clones resultan tan exitosos como, ¿sus padres o hermanos?, tendrá que ver mucho el adiestramiento, la posibilidad de lesiones y un cúmulo de circunstancias, pero sobre todo que ni Lanski ni Simon los montaran.16,17

Observaremos cómo evoluciona este experimento económico, tecnológico, deportivo, con los equinos. Afortunadamente podemos contar con un grupo testigo, los caballos pura sangre ingleses, desde la creación del Stud Book primero británico, y luego en todos los países del mundo, no se permite ninguna técnica de fertilización asistida. Las yeguas deben ser cargadas de manera directa por el padrillo y luego de su nacimiento los potrillos o potranquillas deben permanecer con su madre biológica hasta los 4-6 meses, todo debe ser certificado por los inspectores de la asociación correspondiente. Se trata de esta manera de obtener el caballo más veloz y más resistente año con año. Ahí está el grupo testigo.

Pero no estoy seguro si no es fútil la clonación para obtener animales deportivos o si incluso debería ser considerado una forma de doping o ventaja competitiva, es una pregunta que deberíamos discutir a profundidad.

Notas y lecturas recomendadas

