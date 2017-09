Recomendación de lectura: León Portilla

Como les comenté en mi columna de hace dos semanas, asistí a la Feria del Libro de Ciencias de la Salud en el Palacio de Medicina de la Facultad y la oferta editorial era muy amplia, entre ella estaban los libros de El Colegio Nacional, que en todo su amplio catálogo tiene libros de medicina y de la salud en general, pero lo que me llamó poderosamente la atención fue una nueva colección que es exhibida como Libros de Canasta, probablemente por los tacos del mismo nombre, porque son libros pequeños y baratos. En realidad la colección se llama Opúsculos y contiene contribuciones breves de los miembros del Colegio. Compré algunos pero uno ha llamado mi atención poderosamente: México y América Latina de Miguel León Portilla, quien acaba de ser nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Sevilla, como la más reciente distinción de la que ha sido recipiendario; por cierto, fue investido en la Ciudad de México, probablemente debido a su avanzada edad, lo que constituye en sí mismo una distinción más.

El libro de León Portilla que menciono contiene tres contribuciones muy valiosas, pero a la que me referiré es México. De su historia, penuria y esperanzas, que dan nombre al libro. Fue dictada como conferencia al recibir la Medalla Belisario Domínguez en 1995. Como todas las grandes conferencias crece con el tiempo y el poder leerlas después que fueron expresadas oralmente permite apreciar mejor su contenido. Es tan analítica, tan sensata, tan profunda, que podría haberla dictado ayer y pasaría por análisis del México actual.

Después de hacer una profunda y breve reflexión a la vez sobre Belisario Domínguez y el momento que le tocó vivir, pasa a analizar los problemas actuales del país. Empieza por las desigualdades lacerantes que tenemos en nuestra sociedad, insiste más profundamente las que acarrea la población indígena, porque ha sido y es el tema central de su obra, pero aclara que no es sólo la población indígena la que esta depauperada en nuestra sociedad. Destaca como a pesar de lo sucedido a lo largo de estos más de cuatrocientos años, los indígenas se mantienen con sus tradiciones y cultura.

Una segunda parte de su escrito (originalmente discurso) lo subtitula “La explosión demográfica y vivir de prestado”. En ella destaca cómo el crecimiento demográfico, que seguía y sigue siendo un tabú, si no ha sido la causa única de los problemas, ha contribuido considerablemente cuando menos a gravarlos; menciona cómo el crecimiento urbano desordenado, al no estar las ciudades preparadas para recibir un crecimiento poblacional de tales dimensiones, es causa de miseria y desordenes sociales. Muchas deficiencias han ido siendo paliadas con la consecución de préstamos que constituyen una loza para el desarrollo y que además no solucionan plenamente los problemas. A lo largo de escrito Don Miguel enfatiza las dificultades y deficiencias de nuestro sistema educativo que al final no sólo no consiguen igualdad, sino que agravan las diferencias; menciona la corrupción, la violencia el narcotráfico. Hace notar que don Belisario Domínguez se refería ya la causa primigenia y que eran la conjunción de injusticia y corrupción que perduraban para 1995 cuando fue escrito este destacado discurso y que muy probablemente perduren hasta el momento. Se refiere ya cómo estas características nos hacen débiles y lábiles con nuestros vecinos y socios y nos impiden movernos con libertad.

Como León Portilla es un optimista, posiblemente irredento, parte de su discurso lo dedica a nuestra rica experiencia histórica, subtítulo con el que se refiere que en nuestro transitar no lo hacemos sin el equipaje del que somos herederos, que podemos ser usufructuarios de una cultura milenaria, se refiere al choque del La Conquista, que si bien vino trastocar una civilización rica y desarrollada, produjo lo que somos, los modernos mexicanos y es tiempo ya de enfrentarlo, analizarlo y aceptarlo cabalmente. Compara lo sucedido con lo que ha acontecido a lo largo del mundo y del tiempo y que ha forjado países, naciones y continentes. A partir de, primero, el Virreinato y, después, del México Independiente, la creación de cultura y conocimiento ha sido constante, grandes hombres se han desarrollado a lo largo de este tiempo.

El subtítulo final de su discurso lo nombra “La educación prioridad nacional”, en el que apunta a la importancia que tiene la formación de los mexicanos como motor de la transformación y destaca que debe hacerse sacrificio en otras áreas para fortalecer la educación.

¿Por qué me atrevo a recomendar este libro y específicamente esta parte del libro? Porque contiene reflexiones muy profundas, tanto históricas como sociales, éticas y probablemente de filosofía política, de modo que puede resultar extraordinariamente útil en el momento que vivimos. Muchos de los que aspiran a los puestos públicos que estarán en disputa en las ya próximas elecciones pueden abrevar las opiniones y reflexiones de León Portilla. Tiene la enorme ventaja de su brevedad, pero quizá puede resultar indigesto como los tacos de canasta.

