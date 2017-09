Política, “Policy”, “Politics”

Al ser el español un lenguaje mucho más amplio, mucho más prolijo que el inglés, sólo cuenta con un término para el hecho de buscar el poder y ejercerlo: la Política. En inglés existen cuando menos dos términos, Policy y Politics. Pueden prestarse a confusión pero creo que pueden quedar claras las diferencias; además de las consultas de diversos diccionarios, con la lectura de un artículo de Javier Cercas que ha escrito al respecto, especialmente para los que no tenemos un dominio amplio del idioma inglés.1 Cercas aparte de ser un escritor de gran aliento y mucho éxito, que se ha desarrollado en muchos géneros, el ensayo, la novela, el relato e incluso el periodismo, escribe un artículo quincenal en el periódico en donde aparece el escrito al que nos referimos, es un traductor con publicaciones exitosas e incluso tiene una obra originalmente escrita en inglés.2 En resumen, menciona que Politics es el arte de llegar al poder y Policy el arte de ejercerlo.

Las palabras surgen para describir hechos, acciones, objetos; en español no ha surgido la necesidad de diferenciar entre el hecho de buscar el poder y el de ejercerlo. Los británicos primero y después los americanos, sí tuvieron la necesidad de buscar vocablos diferentes porque consideran las acciones diferentes.

En español esta diferencia no existe, en México no ha surgido la necesidad de usar palabras diversas porque no se ha considerado que las acciones sean diferentes. Bueno, sí existe, pero que ningún político aceptaría realizar la acción que describe, cuando menos en público, “la grilla”.

Lo que parece una trivialidad puede no llegar a serlo, porque se entremezclan las acciones y casi siempre con resultados funestos. Los tiempos electorales, que son prácticamente continuos e interminables, hacen que ciertas acciones de política no sean ejecutadas o llevadas a cabo porque se puede acusar de realizar política electoral; (hay que usar el apellido para describirla) que las obras realizadas deban ser inauguradas antes de ciertos momentos, (y así nos va) porque si no se puede acusar de estar realizando política electoral, y a veces se inauguran en momentos precisos para realizarla. De hecho, ciertos programas sociales tienen que ser suspendidos en determinadas circunstancias para que no se le atribuya este tipo de política, aunque también es cierto que en ocasiones son intensificados para llevarla a cabo.

Lo cierto es que la política es el arte de llegar al poder y permanecer con él y en él. Sin embargo, cuando no se diferencian las acciones puede prestarse a confusiones y corrupciones. Probablemente esto es lo que nos está sucediendo y nos vaya a suceder en fechas próximas.

Los electores deberíamos analizar cuidadosamente lo que se promete, su factibilidad y el camino a donde llegaremos con lo que se ofrece, el nivel de cumplimiento que ha tenido anteriormente quien hace los ofrecimientos, su honorabilidad y el compromiso que ha mostrado previamente. Elegir a alguien para estar en contra de lo que se ha hecho anteriormente, puede resultar tan absurdo como votar por alguien para que las cosas sigan igual, sobre todo sí están tan mal. Necesitamos hacer un análisis concienzudo de los personajes y sus propuestas, porque de lo contrario podremos tener resultados que al mediano y largo plazo nos arrepintamos, el tiempo no se recupera. Los que decimos que pensamos, debemos hacer que en nuestro entorno la gente analice, piense y tome decisiones, las que sean, pero sobre eso el análisis y el pensamiento.

Posiblemente lo que pasa es que no haya palabras para describir lo que está pasando en Política.

Lecturas recomendadas:

Javier Cercas. Politics & Policy. El País Semanal. 11 de abril 2015.

Javier Cercas. El punto ciego. Las conferencias Weidenfeld 2015. Penguin Random House. Barcelona. 2016.

