Una vez más sobre la sobrepoblación

Me atrevo a escribir respecto a la población, después de haber leído a Francisco Martín Moreno en un escrito en el que se refiere a la evolución de la natalidad en nuestro país como la causa de la impotencia del Estado para atender las demandas de la educación en México, y refiere él que el peligro se encuentra en los pupitres o en la falta de ellos. Por cierto, que en su artículo atribuye al ex presidente Echeverría la frase “Gobernar es poblar” y me parece a mí que fue del ex presidente Cárdenas en una época y situación diferente y en la quizá la conducta política que se deriva podría no ser tan desacertada. Los entonces territorios de Baja California y Quintana Roo estaban despoblados y otras zonas del país, desde luego, no estaban sobrepobladas como lo están ahora. Francisco Martín Moreno es un destacado abogado devenido en escritor de muchas obras, algunas de opinión social-económica-política, otras son relatos históricos, pero a mí me parece que su mejor obra es En media hora… La muerte, relato autobiográfico y de ficción.

No había vuelto a opinar sobre el tema porque hablar de sobrepoblación, natalidad y políticas públicas a su alrededor es casi siempre mal visto y criticado. Sin embargo, recientes noticias sobre algunas situaciones límites derivadas, quizá, del exceso de habitantes me obligan a retomar el tema. Las situaciones a las que me refiero son varias pero comentaré sólo las derivadas del acceso, del consumo al agua potable que han surgido en los últimos días.

Nos hemos enterado que existen graves problemas no sólo en nuestra ciudad, en nuestro país, sino también en otras partes del mundo. La más dramática sucede en Ciudad del Cabo en Sudáfrica, en donde el acceso al agua ha tenido que reducirse dramáticamente y quizá tenga que restringirse aún más hasta dejar de abastecerse por tuberías de acceso domiciliario y hacerlo sólo en ciertos puntos de la ciudad. Las causas al parecer son diversas, unas derivadas de falta de previsión, de falta de inversión, pero muchos están de acuerdo en que el incremento de la población de 2.4 millones en 1995 a 4.3 en la actualidad es uno de los factores determinantes.

En la Ciudad de México sigue habiendo zonas, amplias, sin abasto de agua potable, cuando menos a través de tubería domiciliaria, pero durante la semana pasada sucedieron múltiples manifestaciones, la verdad es que no muy numerosas, originadas por el desbasto. Éste sucedió en zonas en la que habitualmente no acontece; fue atribuido a diversas causas hasta al sabotaje, pero que demuestran que los límites son muy precarios y no sólo extender los beneficios a los que carecen de ellos, sino mantener el abasto actual son cada vez más difíciles. Cuando alguien interrogó al responsable del agua potable del gobierno de la ciudad, indudablemente un experto en el tema, y la relación con el incremento en las construcciones de edificios que van a ser ocupados por muchos o muchísimo habitantes, nos enteramos de que las soluciones son cada vez más complicadas.

En una gran construcción en los límites de Coyoacán y la colonia Del Valle, nos enteramos que la licencia de construcción conlleva la obligación de realizar un pozo de gran profundidad para que se abastezca, es decir, una licencia para usar el agua de todos para sólo unos cuantos y en las cercanías del lecho del último río con cauce natural y algunos vestigios de vida en la ciudad: el Río Magdalena. Desde luego que es más o menos sencillo decir que todo se debe a la voracidad del segmento inmobiliario, pero éste sólo atiende las necesidades de la población, toda vez que las habitaciones se venden o se compran en un tiempo razonable, de otra manera no emprenderían obras tan grandes y complicadas. Quizá, el problema es que ya somos muchos y los recursos de la ciudad se ven cada vez más comprometidos.

Hace unos días durante una plática tuve la suerte de sentarme entre dos economistas, uno de izquierda, de esos quien todavía tuvieron la oportunidad de estudiar en Budapest o Praga pero se han venido adaptando al mundo neoliberal, probablemente sin cambiar sus fundamentos doctrinales, el otro personaje, no sólo neoliberal sino claramente de derecha, salió, mientras esperábamos al conferencista, el tema poblacional y yo, me parece que inoportunamente, expresé algunas opiniones; el de izquierda entre chanzas y veras me preguntó “¿piensas que estaríamos mejor con 70 millones de habitantes que con 120?”. Y cuando di mi opinión me dijo, “pues escoge a los 50 de los que hay que deshacerse” (¡!). El otro empezó a versar sobre lo inagotable de la naturaleza y la necesidad de que todos decidan el número de hijos dentro de sus creencias morales (¡!). Afortunadamente el ponente llegó, la plática era de otro tema y al final me escabullí.

Si se revisan los datos de población, los resultados pueden ser complicados, las fuentes pueden resultar confusas y en ocasiones difíciles de interpretar cuando menos para los no expertos. Existe una gran confusión entre las informaciones. Como ejemplo les muestro los datos que la Cámara de Diputados tiene sobre el embarazo adolescente basados en apreciaciones de CONAPO y los que se obtienen del análisis de los documentos del INEGI. Existen diferencias muy considerables. Me parece, sin ser un experto, que los datos publicados por el INEGI, en cuanto a Nacimientos y Defunciones, toda vez que están basados en actas de nacimiento y certificados de defunción, y en la actualidad estos documentos resultan indispensables y el porcentaje de error en su realización es cada vez menor, lo que se ha logrado por un trabajo exhaustivo.

Si atendemos a lo publicado por el INEGI, observamos que de 1997 a 2016, sucedieron 52,161,805 nacimientos y 10,507,180 defunciones, lo cual nos da un incremento poblacional de 41,665,231 habitantes. La CONAPO siempre se expresa en términos muy optimistas con los resultados obtenidos, si bien es cierto que a lo largo de estos 20 años el número de nacimientos ha disminuido en más o menos 20%, y la tasa de fertilidad ha también disminuido, esto no ha sucedido de manera homogénea entre la población y menos favorecida socioeconómicamente; no han sucedido grandes variaciones en estos aspectos, si bien en los niveles socioculturales altos han tenido cambios importantes, especialmente si van ligados a un nivel cultural y escolar de las mujeres. El caso es que parece ser que tenemos grandes incrementos poblacionales año con año y esto sucede por el número de nacimientos entre la población de nivel económico bajo con escaso nivel cultural y baja escolaridad. Esta situación va agravando el problema porque las familias numerosas o muy numerosas se dan entre los pobres, quienes menos recursos tienen para atender a numerosos hijos y que además arrastra dificultades para vencer la pobreza.

Algunas personas no se sorprenden ante el embarazo adolescente, sin embargo, a mí me parece un grave problema que deberíamos procurar atender. Si observamos el porcentaje de nacimientos que proviene de mujeres menores de 19 años, en realidad se ha incrementado de 14.5% en 1997 a 17% en 2016, con un pico de 19% en 2013. Afortunadamente el embarazo en mujeres, o más bien, en niñas de 10 y 11 años, ha venido sufriendo un decremento; en las otras edades no se modifica y no vemos acciones que nos hagan albergar esperanzas. Diferentes estudios demuestran que el embarazo adolescente sucede con mayor frecuencia entre mujeres con bajos niveles escolares, culturales, pobre nivel económico y que no han tenido acceso a la educación sexual. Existen otros aspectos socioculturales que entre ciertas poblaciones fomentan el embarazo a edades tempranas, lo que no quiere decir que sean correctas. Además del riesgo obstétrico que las mujeres jóvenes o muy jóvenes corren, vienen las dificultades sociales, culturales, económicas que enfrentan y que después son muy difíciles de remontar.

Por otra parte, existe una gran confusión sociológica al respecto, desde luego las soluciones que me compartieron mis compañeros de conferencia no son atendibles. Tampoco creo que las propuestas tengan que ver con la vida o la actividad sexual, incluso la que cada vez es más precoz entre los adolescentes. Creo que lo que debería suceder es una información suficiente, una cultura amplia que permitiera a las mujeres, a los hombres, a las parejas en general, cuándo iniciar su vida reproductiva y cuánto tiempo es conveniente extenderla, independientemente de su vida o actividad sexual.

Los recursos son finitos y sí, además están tan mal repartidos, la sobrepoblación agrava todos los problemas y puede hacer que sean irremontables.

