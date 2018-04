El Premio Alfaguara de novela 2018 le fue otorgado a Jorge Volpi por Una novela criminal. El Premio Alfaguara es un prestigiado certamen que se realiza anualmente por la editorial homónima. Lo mismo que los organizados por otras compañías editoriales, realizado para fomentar la literatura al premiar autores, difundir sus obras y, al final, promover la venta de libros, que es la manera de incrementar el número de lectores. Como el Premio Planeta, que comentábamos la semana pasada, el Alfaguara está dotado de una considerable suma de dinero, 175,000 dólares. Otros premios muy famosos son el Nadal, organizado por la Editorial Destino, es quizá el más antiguo, se realiza desde 1944; el premio Biblioteca Breve, que realiza la editorial Seix Barral, es otro prestigiado certamen, Volpi lo ganó en 1999 con la obra En busca de Klingsor. El Alfaguara se realiza desde 1965, aunque dejó de realizarse de 1973 a 1997. En 1998 se restableció, más dirigido a la literatura latinoamericana. Lo han obtenido Elena Poniatowska (por La piel del cielo) en 2001, y Xavier Velasco (por Diablo Guardián) en 2003, y ahora lo recibe Volpi. El premio se otorga a una obra inédita presentada al concurso con un pseudónimo, y el jurado, en general, está formado por muy prestigiados escritores, este año estuvo encabezado por Fernando Savater.

Volpi es un escritor prolífico y exitoso escritor que ha realizado obras de ficción y de ensayo, tiene muchas. Entre las de ficción, destacan las que conforman la llamada Tetralogía del poder: En busca de Klingsor, El fin de la locura, Tiempo de cenizas y Memorial del engaño; entre las de ficción, la que a mí me parece de las más interesantes es: Leer la mente. El cerebro y el arte de la ficción, en la que Volpi intenta explicar los mecanismos cerebrales desencadenados al leer y escribir obras de ficción. Ahora, con la publicación de Una novela criminal, destaca que sus estudios de licenciatura fueron en leyes: es abogado, aunque prácticamente poco ejerció como tal. Pronto empezó sus estudios de literatura, en México y en España (Salamanca), y muy pronto también empezó a escribir. Su brillante carrera de escritor la ha combinado ejerciendo algunos cargos públicos, entre los que destacan la dirección del Canal 22, uno de los canales de televisión cultural en México, y su cargo actual como titular de Difusión Cultural en la UNAM.

Su publicación anterior, Las elegidas, es una obra muy particular, también a caballo entre la ficción y la realidad, que trata un fenómeno social muy interesante, la prostitución, y muy particularmente en una población y su exportación a los Estados Unidos, quizá marque el inicio de una nueva serie que se desarrolla más claramente en Una novela criminal.

Define Volpi su obra como una novela documental o una novela sin ficción. A los que estamos acostumbrados a considerar a la novela como un género de ficción nos cuesta trabajo comprender este nuevo subgénero; pero, leyendo a Volpi, quizá lo vayamos comprendiendo, y quizá resulte cierto lo que dice Ampuero en un epílogo de una de sus obras: “Esto es una obra de ficción y cualquier parecido con la realidad es responsabilidad de esta última”.

Volpi, en Una novela criminal, nos relata, con su enorme capacidad para escribir, los hallazgos que consigue después de revisar y analizar los expedientes de Israel Vallarta y Florence Cassez, que fueron acusados y sentenciados por secuestro en un largo proceso, manchado por múltiples vicisitudes, que culmina, cuando menos hasta el momento, con la liberación de Florence, y la permanencia en prisión de Israel. La lectura no es sencilla porque el caso es sumamente complejo, tiene múltiples aristas y Volpi hace un intento de desenmarañarlo. Atreverse a introducirse en un expediente tan complejo e irlo analizando requiere de una paciencia y una dedicación particulares, que desde luego Volpi muestra, seguramente su formación como abogado le ha permitido concretar una obra tan particular como ésta. Todo empieza con la detención de unos secuestradores y la liberación de las víctimas, lo que casualmente es grabado en vivo por uno de los noticieros televisivos matutinos más vistos. Pronto se supo que todo fue un montaje, que las grabaciones obtenidas no fueron reales; no se descubre plenamente, ni después de leer el libro, el nivel de participación de los acusados, de la policía, de los secuestradores o de los informadores en el montaje. En el mejor de los casos, los acusados fueron detenidos antes y, después de un tiempo, horas cuando menos, se finge, para poder transmitirlo, el momento de la detención. Para beneficio de alguien, desde luego, no para los detenidos, para los secuestrados no sabemos, pero al parecer para la policía sí, y para el noticiero también. Luego viene un juicio complicado, farragoso, con múltiples anormalidades en el que los detenidos son declarados culpables; los policías quedan indemnes, los informadores sin consecuencias, excepto uno que pierde el trabajo y que, por cierto, no es el responsable del noticiero, y de los secuestrados no sabemos mucho. El caso no queda ahí, la ciudadanía francesa de Florence le permite accesos particulares, y su gobierno le ayuda hasta que consigue que su caso pase a la Suprema Corte de Justicia. Por cierto, después de altercados diplomáticos entre México y Francia. Nos relata Volpi, cómo, después de grandes divergencias, Florence consigue un amparo que le permite salir de la cárcel y del país. Se suscitó un escándalo que pronto se olvidó, pero que condujo a que Israel siga detenido; a que Florence sea una conductora de televisión en Francia; a que uno de los policías sea jefe de seguridad en una de las televisoras más importantes, y el otro, asesor de seguridad de múltiples organismos, algunos, oficiales; a que el noticiero donde se suscitó el, cuando menos, malentendido, mantenga un alto ranking; a que uno de los fiscales que participaron en las investigaciones sea Ministro de la Suprema Corte de Justicia y que una de las magistradas que participó en la emisión del amparo sea una de las principales asesoras de uno de los candidatos a la Presidencia. Todo un desaguisado.

En el desarrollo de la novela puede ir formándose la idea de la opinión de Volpi acerca del caso, pero quizá todo quede claro al final. En dramatis personae, parte fundamental de una obra que contiene tantos personajes, Volpi los agrupa de una manera particular: empieza por los Vallarta, sigue por los Cassez, hasta llegar a las víctimas (o supuestas víctimas, sic), y luego, los secuestradores (o supuestos secuestradores, sic). O sea que, al final, no sabemos qué pasó, si las víctimas en realidad lo fueron, si los supuestos secuestradores en realidad lo son o no, cuándo sucedieron los hechos. Todo es una duda.

He oído y visto pocas opiniones sobre el libro, todas decantadas hacia si Florence es culpable o no. Pero, ninguna acerca de lo que a mí me parece la verdadera tragedia, la investigación policíaca, la participación de la prensa, los jueces; todo, una vergüenza que hace difícil confiar en las instituciones.

Un gran libro que no sé si sea novela de no ficción, magníficamente escrito. El último párrafo es una maravilla (léanlo). Pero que, además, nos deja conmovidos ante situaciones que nos conducen al desamparo.

Por cierto, Volpi, desde hace un año, tiene establecido en la UNAM, un curso o taller de novela de no ficción.

Lecturas Recomendadas:

Jorge Volpi. Leer la mente. El cerebro y el arte de la ficción. Alfaguara 2011.

Jorge Volpi. Las elegidas. Alfaguara. México. 2015.

Jorge Volpi. Una novela criminal. Alfaguara. México. 2018.

http://www.epdlp.com/premios.php?premio=alfaguara

https://www.escritores.org/biografias/189-jorge-luis-volpi

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.