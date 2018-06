Planes de salud: Morena 2018-2024

Una amiga me envío el enlace para poder acceder al Proyecto de Salud: Morena 2018-2024. En un principio me había parecido que era apócrifo, puesto que no lo firma nadie; sin embargo, durante el Debate llevado a cabo anoche (12 de junio), se afirmó sin haber sido negado por nadie que era producto de quien va a ser designado como Secretario de Salud, en caso de que el candidato a la Presidencia de la República de la coalición que encabeza MORENA resulte electo: el Dr. Jorge Alcocer Varela.

Una primera lectura haría parecer, a este proyecto, más bien como una declaración de intenciones además de una crítica a lo realizado hasta ahora con los servicios de salud. Leído con mayor detenimiento va uno percatándose de que existe una crítica muy severa al modelo y a su administración. Pero sí existen propuestas claras que quizá lo hagan diferenciar con lo que hasta ahora se ha hecho y con lo que se ha ido logrando.

El proyecto propone cambiar el modelo de atención, basándolo o reafirmándolo en el primer nivel de atención, destacando la necesidad de personal de la salud preparado y atento a servir adecuadamente. En este momento, el modelo no contempla la participación del médico general, ni siquiera en el primer nivel de atención para participar en él se requiere una preparación, equivalente en el tiempo similar a la de otros médicos especialistas, creándose el médico familiar. El Seguro Popular ha intentado, sin éxito, la creación de otros especialistas para atender el primer nivel. El cambio de modelo, con un médico general bien preparado significaría un cambio rotundo. Para ello se requiere (esto ya no lo menciona el proyecto) el liderazgo del Estado en la formación de médicos; ya no digo la rectoría, con Escuelas de Medicina tan disímbolas y resultados tan dispares, es difícil contar con un médico bien preparado capaz de enfrentar un reto tan grande. El plan menciona la carencia de enfermeras, lo que parece absolutamente real, pero no comenta cómo enfrentarlo, para ello se requiere un plan que incluya estímulos laborales profesionales, escolares y la creación de estructuras educativas que ayuden a disminuir el déficit. Empecé por analizar el problema de los recursos humanos, casi como empieza el proyecto, porque me parece fundamental; sin recursos humanos en una actividad que requiere un trato tan personal de los problemas, es difícil alcanzar los objetivos. El proyecto menciona algunos de los problemas pero no plantea ninguna solución.

Como problemas específicos menciona algunos. La deficiencia en la detección de cáncer de mama y la falta de resultados en la disminución de la mortalidad. En algún escrito de esta columna planteábamos la posibilidad, suscrita por muchos expertos, acerca de que la realización de las pruebas de detección actuales no sean suficientes para abatir la mortalidad por esta neoplasia. Se requieren establecer las medidas preventivas necesarias y estar, además, atento a la evolución del conocimiento y de ser posible hacer aportaciones al mismo, en búsqueda de soluciones más concretas.

Se menciona que la mortalidad por enfermedad coronaria no se ha abatido, tampoco se plantean soluciones a un problema real. Las soluciones tienen enormes dificultades logísticas, económicas y técnicas. Un plan piloto del IMSS, el Código Infarto, ha comprobado plenamente los beneficios de atender oportunamente a los enfermos. El problema fundamental consiste en que al enfermo hay que atenderlo antes que el músculo falle. Desde el momento en que el paciente empieza con las manifestaciones y se inicia el procedimiento, hasta que el enfermo es tratado, lo ideal es que sea de 90 a 120 minutos, pero no mayor de cuatro horas. El tratamiento incluye medidas farmacológicas y hemodinámicas, además de una logística compleja que requiere el entrenamiento en la detección del problema en el sitio al que el paciente asiste de primera intención y luego su derivación inmediata al centro de atención que, además de estar cercano (el tiempo es fundamental), debe contar con una sala de hemodinamia, con médicos entrenados para el caso, unidad de terapia intensiva y cirugía cardiovascular.

Si tomamos en cuenta el tiempo debe haber una unidad de hemodinamia cada 200 km para aspirar a que el enfermo llegue a tiempo al tratamiento. Esa sala debe contar todo el tiempo con un hemodinamista disponible, no requerirlo hasta cuando llegue el paciente; es decir, cada sala debe tener de cuatro a seis, porque los infartos de miocardio suceden a cualquier hora. Habrá estados de la República a los que les baste con una sala, el caso de Tlaxcala, quizá Morelos, pero ¿cuántas habrá que poner en Sonora, Baja California o Veracruz? Asimismo, cada procedimiento tiene un costo muy elevado, dado no sólo por los medicamentos usados, sino especialmente por los insumos que el mismo procedimiento hemodinámico requiere. El plan propone un incremento en los fondos del sistema de medio punto del PIB, para todo el sistema; es muy probable que si se decide abatir la mortalidad por infarto del miocardio no baste para ello.

Esto hace frente al fracaso en los resultados acerca de la mortalidad materna y los embarazos adolescentes, a los que también nos hemos referido en esta columna y que necesitan un enfoque sistémico ante las múltiples causas y las diversas soluciones requeridas (que, por cierto, tampoco son analizadas en el documento).

El Proyecto de Salud: Morena 2018-2024 expone la realidad que vivimos ante la epidemia de obesidad y diabetes tipo 2, y el fracaso en su manejo, las amputaciones, así como los pacientes que llegan a tener enfermedad renal crónica. No plantea muchas soluciones para un problema tan complejo, que requiere de estrategias educativas y asistenciales. Si es el médico general el que va enfrentar inicialmente estos problemas, en el estado actual no parece haber otra forma, se va a requerir una estrategia formativa muy precisa. El sistema requiere un incremento presupuestal de medio punto del PIB, lo que visto lo visto parece insuficiente, pero plantea de donde puede provenir, porque no habla de cambios sustanciales acerca de las fuentes de financiamiento, de si va a plantearse un cambio o no acerca de las cuotas de los trabajadores, los patrones o el Estado.

Este Proyecto de Salud tampoco toca la posibilidad de la fusión de los sistemas actuales de salud, como tampoco del incremento de la interfuncionalidad de los actuales. Al final va a ser que sí, es un documento con grandes críticas a lo que se ha logrado y una declaración de intenciones sin un proyecto puntual.

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.