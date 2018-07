Ante un cambio trascendental

El día 1° de julio se confirmaron las predicciones que vaticinaban que Andrés Manuel López Obrador ganaría las elecciones a la Presidencia de la República. Pero también confirmaron muchas más cosas, la primera es que la figura del casi presidente electo es fortísima, arrastró a los candidatos de su partido e incluso de los partidos que formaron coalición con MORENA el triunfo en las elecciones fue contundente. AMLO obtuvo más de la mitad de los votos para la Presidencia de la República, con una participación, según las informaciones hasta el momento, de 62%. La primera consideración es que, para unas elecciones tan difundidas, informadas, destacadas por su importancia histórica y trascendentales, parece que hubo una participación baja. Por supuesto, hay que criticar a los que no asistieron a votar y nunca a los que emitieron su voto.

Una segunda consideración es que tanto el PRI y sus coaligados, como el PAN y sus asociados, resultaron desfondados por la fuerza de MORENA y sobre todo por la figura de López Obrador. Puede ser cierto que llevaba largo tiempo como candidato (quince años o más, ya lo era siendo titular del Poder Ejecutivo del D.F.), pero también hay que aceptar que aprendió de ese largo periodo y, en esta campaña, que efectivamente la inició antes que sus contrincantes, consiguió conjuntar los disgustos por el desempeño de los anteriores gobiernos de la República, tanto del PRI y del PAN; al mismo tiempo, despertó esperanza entre los muy pobres, pobres y no tan pobres, con un discurso basado sólo en slogans y frases hechas. No debemos criticar demasiado esto porque quizá tampoco el resto de las propuestas estaban muy estructuradas. La derrota del PRI y del PAN, aunque está, fundamentalmente, originada en el éxito de AMLO, se debe a errores propios, muy graves en ambos casos, pero quizá más notables en el caso del PRI.

Existe una larga cauda de corrupción entre varios de sus miembros, especialmente entre gobernadores, por ejemplo, los casos de Duarte y Yarrington son capaces de avergonzar a todos, a lo que se agrega uno que tocó directamente al presidente Peña, el de la compra de una casa que, personalmente, no me parece ni cuantitativa ni cualitativamente comparable a los otros casos, pero eso sí manejada pésimamente entre sus comunicadores, sus asesores financieros y fiscales, de tal forma que la compra de “una” casa resultó catastrófica. Algo parecido le sucedió a su Ministro de Hacienda. ¿Cómo expertos fiscalistas buscan y aceptan préstamos para adquirir una casa de una entidad no fiduciaria en lugar de buscar un préstamo bancario adecuado? Me parece una verdadera torpeza más que ninguna otra cosa, la forma en que se difundió y trató de corregir esta catástrofe.

El incremento del costo de las gasolinas, el gasolinazo, resultó muy costoso, además del descontento cuando sucedió. Durante la campaña fue explotado por todos sus contrincantes, y estoy de acuerdo en que fue necesario hacerlo, pero sus expertos comunicadores fallaron una vez más. Los sucesos de Ayotzinapa resultaron terribles para el desempeño del gobierno del presidente Peña; un caso trágico, deleznable, de índole local en el que el gobierno federal no tenía mayor participación, parecía y sigue pareciendo responsabilidad de gobiernos municipales, estatales y grupos criminales más o menos locales; pero la terrible participación de la Procuraduría General de la República terminó por hacer parecer que todo era responsabilidad del gobierno federal que, ciertamente, tuvo una pésima gestión que provocó una crisis durante toda la administración. Esto fue muy criticado en México alcanzando graves repercusiones internacionales y que, quizá, tenga aún mayores costos que seguirán al titular del Poder Ejecutivo, incluso después de la conclusión de su responsabilidad.

Frente a estas catástrofes, las reformas, largamente anheladas por muchos grupos políticos, la educativa, la energética, la fiscal, resultaron, me parece que, sin serlo, no sólo intrascendentes sino que fueron exitosamente atacadas por MORENA, AMLO y todos sus seguidores. La gestión gubernamental fue percibida como desastrosa, quizá no siéndolo, o cuando menos no totalmente. Para colmo, la selección del candidato del PRI no resultó exitosa, los resultados lo comprueban, ya que un personaje ajeno al partido, guiado o acompañado por un presidente de partido atípico, condujo a obtener los peores resultados de la historia. El candidato del PRI, quien seguramente es un magnífico funcionario pero que resultó poco encantador, no sólo para los votantes sino para los propios miembros del partido, a mitad de la contienda decidieron cambiar de líder de campaña, pero éste no pudo, no quiso o no alcanzó a transformarla y así siguió el declive. El PAN y sus socios electorales también obtuvieron malos resultados. El PRD venía mal, aunado al gran inconveniente de que AMLO creara el nuevo partido de MORENA, poco pudo hacer o agregar. Para obtener su candidatura, el candidato del PAN, Ricardo Anaya, avasalló a sus colegas partidistas y fracturó su partido dejando desilusión entre sus miembros. Tampoco obtuvo simpatizantes en el camino, al contrario, probablemente los fue perdiendo o, cuando menos, hizo que muchos panistas se abstuvieran.

Poco importa quién quedó en segundo y quién en tercer lugar. En una carrera que sólo tiene premio al primer lugar, el segundo es cola. Esto es válido para el caso del Poder Ejecutivo, pero no lo es para las gubernaturas ni para el Poder Legislativo. Tales elecciones se llevaron a cabo simultáneamente. En Jalisco obtuvo el triunfo un candidato de otro partido que ha hecho una labor muy exitosa; en Guanajuato ganó el PAN, después de un largo periodo en que gobernantes de este partido han obtenido resultados satisfactorios; en Puebla, cuando menos hasta el momento, parece haber ganado también la candidata del PAN; todo lo demás para MORENA. En la Ciudad de México, su candidata Claudia Sheinbaum, arrasó y dejó a los demás muy atrás, especialmente al candidato del PRI; lo mismo sucedió con el resto de las gubernaturas en disputa. Quizá la mayor fuerza de López Obrador quedó demostrada con la conformación de los miembros de las cámaras del Poder Legislativo, en donde obtuvo, hasta donde se sabe en este momento, la mayoría absoluta, con resultados jamás vistos, especialmente para el PRI.

En fin, estamos ante un triunfo de AMLO, indiscutible y arrollador, que además es acompañado de herramientas legislativas y gobiernos locales que facilitarán su proyecto.

“Que Dios reparta suerte” es lo que decimos los taurinos antes de empezar una corrida. Aquí podemos mencionar esta frase porque tanto los candidatos perdedores como el triunfador se manifiesta profundamente religioso. Estamos ante un proyecto que se esgrime como cambiante pero que no sabemos qué tanto lo será, es más, no sabemos en qué consistirá, lo que sí sabemos es que tendrá una campaña explícita en contra de la corrupción y los privilegios, a lo que ninguna persona pensante y bien intencionada podría oponerse. Sin embargo, aún no sabemos, ni tenemos información alguna, sobre cuál será el proyecto fiscal, el proyecto educativo, el proyecto de salud o el proyecto de seguridad; incluso ignoramos si en el futuro viajaremos desde Texcoco o lo seguiremos haciendo desde Balbuena.

Mucho se ha hablado sobre el tema; se usaron muchos argumentos durante la campaña en relación con el prestigio de quiénes serán sus acompañantes como secretarios de Estado; y lo que todos deseamos es que el prestigio vaya unido a la eficacia, una inquietud que en lo personal tengo. Desde luego, no es por dudar de la reputación que se enarbola, siempre justa y bien ganada, sino por la posibilidad de obtener buenos resultados. Comentaré de algunos miembros de su equipo. El doctor Jorge Alcocer Varela, a quien se le ha encargado la Secretaría de Salud, es un destacado investigador que desde hace mucho tiempo cuenta con el máximo grado académico SNI III, ha obtenido muchas y muy importantes distinciones nacionales e internacionales, sin embargo, su ámbito de trabajo se ha circunscrito a un área muy limitada de la inmunología y la reumatología, su desarrollo profesional se ha llevado a cabo siempre dentro del Instituto de Ciencias Médicas y de la Nutrición Dr. Salvador Zubirán y, hasta donde sé, desde hace muchos años está lejos de la atención de los enfermos. Por lo cual, no estoy seguro de que los conocimientos hasta ahora adquiridos le permitan arrancar un proyecto de salud que requiere un conocimiento pleno del área y de todas sus complejidades.

Jorge Alcocer Varela. Alfonso Romo Garza.





Por su parte, Olga Sánchez Cordero será la encargada de la Secretaría de Gobernación, pero no me queda claro si con las áreas de seguridad o no incluidas, de cualquier forma, será una tarea muy compleja para una mujer, muy brillante y laureada, cuya experiencia profesional amplia se desarrolló como Notario (o Notaria) Público. En 1993 saltó súbitamente al Tribunal Superior de Justicia del D.F. y, dos años después, a la Suprema Corte de Justicia, así que ¿bastará esta formación para desempeñar una de las labores más complejas de acompañamiento al presidente de la República? En alguna nota anterior he hablado muy bien, así como ahora lo hago, de Alcocer y Sánchez Cordero. Ahora me pregunto, refiriéndome a Alfonso Romo Garza, ¿será lo mismo ser un empresario exitoso en búsqueda de negocios diversos y lucrativos que buscar el desarrollo económico de una nación?

De cualquier manera, debemos enfrentar esta nueva etapa con entusiasmo, como la mayoría lo hemos hecho, brindando nuestro trabajo y solidaridad siempre.

Y que Dios reparta suerte.

