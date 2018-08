“¡Pinches jipis!”, el nuevo libro de Jordi Soler

Hace ya varias semanas que había visto una nueva sucursal de la librería Un Lugar de la Mancha, que abrieron en la calle de Orizaba en la colonia Roma, pero no se había dado la oportunidad de ir. Durante un tiempo asistí a la sucursal que tenían en Arcos Bosques, una librería muy bien surtida, bien atendida, pero, sobre todo, era muy bonita con unos libreros magníficos que resaltaban enormemente los libros, material indispensable de una librería. Algo sucedió y fue cerrada. Hace unos días asistí a la nueva sucursal y es también muy bonita, aunque es fundamentalmente una cafetería, un restaurante, en un pequeño tapanco están los libros suntuosamente expuestos, en libreros magníficos y muy bien iluminados, el surtido no es muy amplio, es difícil ir a buscar un libro específico, pero es posible encontrar libros que en otro sitio quizá no se encuentren.

Encontré un nuevo libro de Jordi Soler, ¡Pinches jipis!, publicado por Malpaso Editores, una editorial emergente, surgida en Barcelona, aunque ya tiene actividades en México. Publica títulos muy interesantes, diferentes y poco convencionales. ¡Pinches jipis! es un libro de estas características. Está publicado en Barcelona en 2016, aunque existe una marca de copyright de 2012 para Jordi Soler.

Soler es un escritor muy interesante, jarocho y catalán. Hijo y nieto del exilio republicano español, nacido y educado inicialmente en Veracruz, pero dentro de un ambiente intrafamiliar, profundamente enraizado en costumbres españolas y específicamente catalanas, aunque inevitablemente influenciado por el ambiente veracruzano que lo rodeaba. Lo que probablemente le ha dado características singulares.

Su desenvolvimiento ha sido poco convencional, al mismo tiempo que desarrollaba otras actividades culturales tuvo gran éxito como conductor radiofónico, especialmente en programas de rock, fue designado agregado cultural de la embajada mexicana en Dublín donde desarrolló un muy destacado trabajo. Posteriormente se trasladó a vivir a Barcelona, cuando menos una buena parte del tiempo, porqué en México sigue desarrollando una gran actividad. Al irse a vivir a la capital de Cataluña, seguramente se cumplía una larga aspiración personal y, probablemente, familiar. Después de escribir cuatro obras, aparece en 2004 Los rojos de ultramar, una novela muy particular sobre el exilio republicano en México y sobre la vida en el Veracruz de su infancia, obtuvo un gran éxito que se refrendó con las siguientes dos obras, también sobre la Guerra Civil y el exilio: La última hora del último día (2007) y La fiesta del oso (2009). Varios títulos ha publicado después, también con gran éxito, en las que demuestra su origen mestizo o criollo, como sucede en Ese príncipe que fui donde relata la larga permanencia en los pirineos catalanes de lo que se supone el último descendiente de Moctezuma.

Escribe en varios periódicos y revistas mexicanas y españolas con opiniones formales y fundamentadas sobre diversos aspectos culturales y políticos; destacan muchos de sus comentarios, pero es notable que es un catalán no separatista, posición en la que se mantiene firme pero sereno.

En los ¡Pinches jipis! Soler demuestra claramente su profundo conocimiento de la vida en México, especialmente en la capital de la República. Soler es un chilango probado, conoce el lenguaje, la vida, las costumbres e incluso los bajos mundos de la Ciudad de México. Pinche está utilizado con la acepción mexicana, aunque lo de jipi no queda claro, conceptualmente sí lo entedemos, pero no sabemos a quién se refiere en la novela.

Al parecer Soler ya había escrito una novela policiaca, pero ésta es la primera ya como escritor famoso y establecido. Lo primero que destaca es el manejo del lenguaje y de los tiempos. Está escrita magníficamente y es una novela lineal, sin pausa en el tiempo que hace que se pueda leer plácidamente, a pesar del tema, y también sin pausa.

Se trata de un thriller en el que un grupo de policías muy particular, encabezados por un comandante aún más peculiar, el comandante Conejero, investiga los crímenes cometidos por lo que parece un asesino serial. En Conejero, Soler vierte características de antiguos y nuevos policías, espero que ya no tan actuales, deshonestidad y eficiencia son las metas más perseguidas y nuestro comandante las alcanza sobradamente. Es un tipo alcohólico, adicto a la cocaína y muy escabroso, con una vida personal complicada y rota, que, aunque busca otros, sólo tiene como objetivos vitales los laborales, los que, como decíamos, busca y alcanza de manera muy obscena. Su equipo de trabajo es igual de ruin, para este complejo caso tiene que rescatar un antiguo subalterno, que fue estudiante de filosofía y que vive con su padre, un filósofo, también anodino, profundamente adicto al alcohol y la mariguana, pero ambos con un gran instinto policiaco. Seguramente son los jipis del título. Lo obscuro del asesino, o asesinos, es propio, pero la complejidad de las víctimas, cuando menos en la primera y la última, está extraordinariamente tratada. Al final, que de ninguna manera es feliz, sólo parte de la trama es atrapada. Quizá una de las singularidades de la novela es que tiene toques de humor verdaderamente ingeniosos, la participación de la amante en turno y alguna anterior, de Conejero, le imprime una gracia particular, pero más graciosa resulta la de su hijo, de diez años, quien, por circunstancias imprevisibles, es dejado en su oficina unos días y por tanto participa, o cuando menos observa, en las investigaciones.

Una novela breve, divertida, que nos muestra un México que esperamos se haya ido ya. Su lectura resulta, además de divertida, enriquecedora.

