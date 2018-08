Atendiendo la sugerencia de una amable lectora de esta columna, Marcela Braun, me di a la tarea de buscar la librería que me menciona en su atenta nota a mi escrito de la semana pasada. Encontré, efectivamente, en la calle de Jalapa casi esquina con Chihuahua, la librería La Increíble. A pesar de que muchas tardes paseo por la colonia Roma no la conocía. Es un sitio extraordinario, un gran local, que nada más entrar irradia muchas cosas gratas, quizá la más notable es paz. En la librería, que es diferente a muchas otras, conviven libros nuevos y libros viejos. Libros viejos, seguramente muy bien seleccionados, interesantes y acomodados adecuadamente; los nuevos, bien ordenados. Además se recibe la atención de libreros dispuestos y conocedores, lo que siempre resulta muy agradable. No es una librería convencional, es posible que no estén las últimas novedades editoriales, pero sí títulos muy interesantes que quizá en otras librerías no se consigan. Hay secciones particulares; la de libros de arte es muy rica, la infantil con libros diferentes, una de feminismo -para no estar en todo de acuerdo, diré que en esta última se incluye Madame Bovary, que no es una obra feminista sino, probablemente, todo lo contrario-. El mostrador es una verdadera maravilla, contiene gran cantidad de artilugios para complacer a los lectores. Una gran experiencia haber acudido a conocerla, si pudiera instalarse una librería así o parecida en cada colonia, barrio o región, seguramente resultaría realmente enriquecedor para todos. Estoy seguro de que no existen más, no por falta de entusiasmo de los libreros, ni por falta de títulos (nuevos o viejos), en México se escribe y se publica mucho, sino por falta de lectores, lo que hace que sea difícil sostener con éxito un local con venta de libros.

Como no es una librería convencional, encontré una obra que buscaba hace tiempo. El Porfiriato y la Revolución de Friedrich Katz y Claudio Lomnitz, publicado por ERA en 2016. El libro es toda una aventura, contiene las pláticas entre los autores durante 2010, seguramente poco antes del fallecimiento de Katz. ERA es una editorial también sui generis, su nombre está conformado por la letra del apellido de sus tres fundadores (Espresate, Rojo y Azorin), tres exiliados españoles. Se han dedicado a publicar libros muy puntuales, operas prima de José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska, El Coronel no tiene quien le escriba de García Márquez, cuando no había ganado tantos premios; las obras cuasi completas de José Revueltas. Recientemente, se han asociado con editoriales en Chile, Uruguay y España, formando el grupo Editores Independientes.

Katz es un personaje particular, un antropólogo, filósofo e historiador austriaco de origen judío cuyo padre emigró primero a París y luego intentó hacerlo a Estados Unidos, pero en 1940, finalmente, llegó a México. Friedrich Katz estudió aquí la secundaria y el bachillerato y luego fue a estudiar a Norteamérica, pronto regresó a México donde trabajó en la UNAM y en la UAM, aunque permaneciendo como investigador de la Universidad de Austin en Texas y de la Universidad de Chicago. Este gran personaje, políglota y multinacional, siempre estuvo muy ligado a México, quizá por lo que decía Max Aub, uno es de donde realizó el bachillerato y Katz lo hizo en México; nuestro país le brindó múltiples reconocimientos, entre la distinción del Águila Azteca y varias universidades le otorgaron el doctorado honoris causa. Es considerado como uno de los mayores historiadores, si no es que el mejor, de Pancho Villa, Zapata y Madero.

Lomnitz es otro hijo del exilio, esta vez el chileno; llega a México donde estudia en la UAM y después lo hace en Chicago, ciudad en la que probablemente frecuentó y se hizo cercano a Katz. Trabajó en la Universidad de Columbia, pero siempre ha estado ligado de forma muy cercana a México, varias de sus obras se refieren a temas históricos y antropológicos de nuestro país. La primera es un estudio de Tepoztlán que se llama Evolución de una sociedad rural, publicado en 1982. Escribe con mucha frecuencia en La Jornada.

El Porfiriato y la Revolución en la Historia de México es, por tanto, una obra muy bien documentada, que logra captar la agilidad que la conversación tuvo, y está muy bien escrito. Pero al tocar un punto muy delicado del movimiento revolucionario lo hace de manera no completamente convencional. Menciona con detalle los errores y los éxitos del régimen porfirista, el avance económico, su gran fracaso social, incluidos los aspectos educativos, el fomento al crecimiento del rechazo racial, e insiste en los logros que ahora llamaríamos macroecónomicos.

Relata con detalle las causas que considera como disparadoras de la guerra y precisa que en Chihuahua, donde se generó un movimiento insurgente, originado fundamentalmente por tenencia de la tierra y cobro inequitativo de impuestos, lo que originó una revuelta, fue percibido mal por Díaz y sus colaboradores y, finalmente, suscitó su caída del poder.

Refiriéndose a Madero, habla de su habilidad política para conjuntar una conducta antirreeleccionista, de cómo al llegar al poder muchas fuerzas la combatieron, destacando la actitud de la prensa, sus errores al medir a Huerta y a su grupo, equivocándose al nombrarlos al mando del ejército; en una actitud purista, se trataba de los que realmente eran militares, aunque fueran sus enemigos. También aborda el papel fundamental del embajador americano, Lane Wilson que, en opinión de los autores, fungió de motu proprio y por intereses fundamentalmente económicos.

A lo largo de la obra destacan y ensalzan las figuras de Villa y Zapata. Es muy interesante cómo consideran que durante el periodo de Obregón y Calles se desarrolla la democracia, con la creación de grupos sindicales de los nacientes trabajadores industriales y también organizaciones de trabajadores agrícolas, que funcionan independientemente del gobierno; destacan también la creación de estructuras financieras y el inicio de una nueva visión educativa. En su opinión, con Cárdenas nace un corporativismo sindical alrededor del gobierno que le resta fuerza e importancia.

En fin, es un libro que nos da otra visión de este periodo. Todo dicho por dos grandes historiadores.

Muchas gracias, Marcela, fue un placer conocer La increíble.

