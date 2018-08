Una segunda opinión para el nuevo aeropuerto

Es un defecto, cuando menos un sesgo, que los diferentes profesionales ante un problema complejo tratemos de utilizar mecanismos propios a la disciplina que practicamos en un intento para desentrañarlos.

Ante un problema tan complejo como el que se ha venido planteando con la construcción de un nuevo aeropuerto y las decisiones que han tomado el presidente electo y sus colaboradores para el próximo periodo constitucional, yo quisiera plantear una similitud con el de una segunda opinión. Entre los Derechos de los Pacientes, establecidos desde hace ya un tiempo y que están perfectamente marcados por la CONAMED (Comisión Nacional de Arbitraje Médico), se encuentra el de poder obtener una segunda opinión ante un diagnóstico o la necesidad de un tratamiento complejo del que el enfermo o sus familiares tienen dudas. En sentido estricto, esto siempre se ha podido hacer pero ahora, además de quedar perfectamente establecido, se marca la obligación de brindar al enfermo toda la información para que el nuevo profesional cuente con los datos para emitir un diagnóstico y plantear un tratamiento diferente o no. No es sencillo, siempre se plantea una duda en la confianza entre el paciente y el médico que establece las conductas originalmente, y la confianza entre el binomio médico-paciente es fundamental. Las pocas ocasiones en que se me ha pedido emitir una segunda opinión he tratado de ser muy cuidadoso, siempre hay que serlo, expresar una opinión muy fundamentada, y he procurado que el paciente no se quede a mi cuidado. Un par de veces me ha tocado que enfermos originalmente a mi cargo han buscado una segunda opinión, también en esta situación he procurado que los pacientes, después de haber consultado otro punto de vista, no queden bajo mi responsabilidad y he intentado derivarlos adecuadamente con quien se haga responsable, claro, sin motivar trastornos. Porque la relación médico-paciente es muy difícil de restañar.

Toda esta larga disquisición es para comentar que me parece que los responsables, los que tendrían que tomar decisiones, las están derivando y buscando que otros las tomen por ellos. Parece ser que la necesidad de un nuevo aeropuerto ha quedado bien establecida, al parecer desde hace muchos años, también se ha precisado que el actual no puede ampliarse. Después de muchas dificultades se empezó a construir en Texcoco o en sus cercanías un magno aeropuerto que respondería a las necesidades de corto, mediano y largo plazo. Desde la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador se ha venido planteando que la obra no responde a los márgenes de necesidad, de diseño, de localización y de honestidad que plantea su plan de gobierno. Todo esto ha desatado una inquietud que me parece que no constituirá un elemento de estabilidad para su próximo gobierno. Por un lado, los enemigos de la localización del aeropuerto, aún sin nombre -los aeropuertos de todo el mundo reciben una nominación, casi siempre de un gran personaje-, han reavivado sus inconformidades que impidieron el desarrollo de la obra por cerca de veinte años. Por otro lado, se crea incertidumbre económica y financiera. pero también, sociopolítica.

En el informe y las declaraciones emitidas la pasada semana por Andrés Manuel López Obrador y por la gente más cercana de su equipo, que estará involucrada en la economía y las comunicaciones, se concluyeron varias cosas: la obra tiene un plan de desarrollo en marcha que incluye la posesión del terreno para la construcción, un financiamiento que alcanza un 75% de los costos, el resto se obtendría de los ingresos obtenidos por el funcionamiento de la actual y de la futura estación aeroportuaria, y que la obra actual alcanza ya un avance de 35%. Al mismo tiempo, se resalta que en los propósitos del nuevo gobierno existe el plan de cambiar el nuevo aeropuerto por uno que incluye, además de mantener funcionando el actual Benito Juárez, habilitar las instalaciones de la Base Aérea Militar de Santa Lucía. En las declaraciones que fueron emitidas por el ingeniero Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Trasportes, que fungió como vocero del próximo gobierno, se resaltó que la obra de rehabilitación del actual aeropuerto y la habilitación del que se instalaría en la actual base de Santa Lucía, costarían unos setenta mil millones de pesos, pero a este presupuesto habría que agregar los cien mil millones de pesos ya gastados y unos cuarenta mil más en concepto de multas e indemnizaciones por la cancelación del proyecto, lo que hace ya doscientos mil millones de pesos; no se considera el presupuesto del gasto que habría que realizar para volver a su vocación original a los terrenos donde se construye el nuevo aeropuerto, situación tan destacada y tan peleada por ciertos grupos y el mismo próximo gobierno. Este costo, seguramente, ascenderá a varios miles de millones de pesos o, ¿es que se dejará la obra negra tal como estará para fines de noviembre? Esto hace que probablemente, y en este momento, los costos de ambos proyectos sean similares, siempre y cuando la cancelación de las obras y las multas que de ello se originen sean realmente de la cantidad que se ha planteado y la remediación del terreno no tenga un costo mayor. ¡Costos parecidos entre un aeropuerto nuevo y la rehabilitación de dos viejos!

Como el ingeniero Jiménez Espriú es profesional serio con un destacado historial como académico y como funcionario, por cierto, en épocas de gran fuerza del PRI comentó que existe un dictamen expresado, durante la explicación dada por el futuro secretario de Comunicaciones y Trasportes nos pareció escuchar que lo había emitido el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) que informa que el funcionamiento simultáneo del aeropuerto Benito Juárez y el de Santa Lucía no son recomendables por compromisos en la navegación aérea. Pero después se fue aclarando que había sido Mitre Corporation, una organización, al parecer, surgida del propio MIT pero que ahora funciona de manera independiente.

Y he aquí la búsqueda de una segunda opinión. Nos informa que buscarán la opinión de otras instituciones para certificar o no la recomendación del MIT o de Mitre Corporation. El grupo Mitre tiene un gran prestigio desarrollado a través de sesenta años, dedicándose a la educación, la investigación y con gran experiencia en navegación aérea. Por cierto, el dictamen está dirigido al presidente electo y en él se destacan las dificultades y riesgos del funcionamiento simultáneo de ambas terminales aéreas. Difícil será encontrar una institución para encontrar una opinión diferente, claro que existen, quizá una sea la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ‒en inglés: International Civil Aviation Organization, ICAO‒ dependiente de la ONU, a la que están adheridos la inmensa mayoría de los países o bien, la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (EUROCONTROL) ‒una organización paneuropea para la seguridad de la navegación aérea en las esferas civiles y militares‒.

Pero qué pasará si el dictamen es similar al del MIT, situación que personalmente considero muy probable dado el enorme prestigio de éste. ¿Buscarán una tercera opinión hasta encontrar una que se adapte a sus planes? Pero no acaba ahí la cosa, sino que pondrán a consulta popular la decisión, como si nosotros pudiéramos analizar, juzgar y decidir sobre situaciones tan complejas desde el punto de vista técnico, financiero, económico, presupuestal y ecológico. Un desatino con visos de demagogia.

