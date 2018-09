Diversos acontecimientos han sucedido en ambas cámaras legislativas a los pocos días de haberse instalado, dando primero la impresión de una urgencia, para primero, situarse y segundo, iniciar trabajos para fortalecer al nuevo ejecutivo. Lo primero que sucedió fue una búsqueda de la fortaleza del grupo de MORENA, especialmente en la Cámara de Diputados. Inicialmente, el partido de Andrés Manuel López Obrador obtuvo ciento noventa y cuatro escaños, pero rápidamente se dio a la tarea de buscar un veinticinco por ciento más para mantener la mayoría absoluta, por diversos mecanismos; al final le faltaban unos cuantos para obtener la mayoría, entonces, surgió una oportunidad cuando cinco diputados del Partido Verde Ecologista se cambiaron de bancada, con la anuencia de su partido original. Varias versiones han surgido del motivo por lo que esto sucedió, la oficial fue que a cambio el Partido Verde obtuvo apoyo para un proyecto de salud infantil, sin embargo, en diversos corrillos se dijo que sucedió a cambio del permiso que obtuvo Manuel Velasco para pasar a ser gobernador, senador, gobernador y nuevamente senador, para lo que hubo que cambiar leyes locales y obtener permisos en la Comisión Permanente. Con la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, MORENA obtiene privilegios fundamentales, uno de ellos es encabezar la Mesa Directiva los tres periodos y la presidencia de las comisiones más importantes de la cámara. Curioso resultó que, unos días después en Morelos, surgió un conflicto parecido pero difundido de diferente manera, el gobernador electo, Cuauhtémoc Blanco, consiguió que uno o dos diputados de MORENA en el congreso local pasaran a su partido (no me quedó claro cuántos), con lo que las fuerzas legislativas se alinean de diferente manera. Difícil defender al gobernador-futbolista, pero lo que hizo fue algo parecido a lo que se había hecho a nivel federal, sin embargo, la presidenta de MORENA se le fue encima, incluso con insultos xenófobos para miembros de su equipo, y además lo acusó de no haber incluido en su futuro equipo de trabajo a miembros del partido. Diferentes maneras de medir un mismo problema.

Utilizando la mayoría que tienen en ambas cámaras, los miembros de MORENA emitieron un exhorto al Gobierno Federal, todavía en turno, para suspender la Evaluación Educativa que está establecida en la actual Ley de Educación, que permanece vigente. En diversos plenos se habían expresado deseos de que la Reforma Educativa sea derogada, cosa que también expresó la profesora Gordillo en su primera conferencia de prensa, pero ambas cámaras, con dos días de diferencia, emitieron el exhorto.

Dos cosas me extrañan, primero, que se emita una solicitud de los órganos legislativos para que la ley no se cumpla, las evaluaciones a los profesores forman parte de las leyes secundarias y de las reglas de operación de las leyes que conforman la Reforma Educativa, si el poder legislativo no las modifica, el exhorto o la invitación a no cumplir la ley resulta una paradoja. Buscando la definición de exhorto me encontré varias en diccionarios jurídicos y no jurídicos, mexicanos y extranjeros, casi todas se refieren a la solicitud de un juez para cumplir algo que queda fuera de su jurisdicción pero siempre dentro de la ley, parece que si el juez ejecutor no la considera así no la cumple. El contrasentido de pedir al Ejecutivo para cumplir una solicitud si no ilegal, sí fuera de las normas, puede ser una señal.

El otro acontecimiento llamativo aconteció con algunas de las expresiones del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el Lic. Porfirio Muñoz Ledo, que ha venido fungiendo con gran profesionalidad y eficiencia, hizo unas declaraciones que pueden estar marcadas por una gran esperanza en el futuro, una profunda ignorancia del pasado o una gran dosis de soberbia. Al expresar que la próxima sesión del Congreso, que él presidirá, en la que el licenciado Andrés Manuel López Obrador tomará posesión como presidente de la República, será muy sobria e importante porque ahí se inicia la cuarta transformación de México. Sobre la soberbia o la esperanza no me puedo expresar, pero el Lic. Muñoz Ledo estoy seguro de que sabe muy bien que los cambios durante los tres periodos, no digo anteriores porque sería aceptar que habrá un cuarto, sucedieron muy tenuemente y a lo largo de mucho tiempo con grandes sobresaltos e incluso interrupciones, podría mencionar sólo como algunos ejemplos el caso de las diez veces que Antonio López de Santa Anna fue presidente o el largo periodo de la dictadura de Porfirio Díaz.

Antonio López de Santa Anna. Porfirio Díaz.





También está el caso del gobierno de Madero, interrumpido por el cuartelazo de Huerta y la decena trágica. Pensar en un suceso de tal envergadura sucediendo de un día para otro es, cuando menos, iluso.

¿Será todo esto señal de cómo funcionará el Poder Legislativo?

Exhorto:

Fórmula que el juez emplea en ciertos despachos. Oficio que un juez o tribunal dirige a otro, recabando auxilio para realizar una diligencia procesal fuera del ámbito de su jurisdicción. Es una comunicación escrita que un juez dirige a otro de igual categoría, aunque de diferente competencia territorial, para pedirle su colaboración cuando deben practicarse diligencias judiciales fuera del territorio jurisdiccional del juez que lo solicita. Requerimiento por escrito de un juez a otro de su misma categoría y de igual o distinta jurisdicción para que practique determinada diligencia.

