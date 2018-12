El presupuesto como instrumento político

Mucha gente puede establecer críticas sobre Porfirio Muñoz Ledo, pero nadie puede negar su amplio conocimiento sobre teoría política, y mucho menos su enorme dominio sobre la práctica de la política. Hace unos días mencionó que habría que esperar sobre la presentación del presupuesto para 2019, que haría el Poder Ejecutivo, para conocer en realidad las tendencias de la política del gobierno federal. Nos acabamos de enterar de algunas generalidades sobre el presupuesto y en él vemos algunas cosas muy interesantes, es cierto que aún no ha sido aprobado y es probable que sufra algunas modificaciones, pero en términos generales está expuesta la política presupuestaria y de manera general están dictados los lineamientos, cuando menos para 2019.

Un par de días antes, el jefe del Poder Ejecutivo, en una reunión con los gobernadores del sureste, notificó sobre un cambio en la política de salud. Hace desaparecer el Seguro Popular y la atención de la salud por los gobiernos estatales, la atención será brindada ahora por instancias federales, no se dijo muy bien cómo, ni a través de qué mecanismos, se ha dicho que el IMSS Prospera (el cual, como decíamos en una nota anterior, seguramente cambiará de apellido), lo que no queda claro es de qué manera se hará y se financiará. El Seguro Popular fue (porqué ya no es) un intento por cubrir a la población que no tiene un trabajo formal con un programa que intentaba brindar Seguridad Social a un muy amplio grupo que no cuenta con ingresos formales y/o sus percepciones son sumamente bajas; la pobreza y la informalidad fueron el mayor inconveniente para su desarrollo. Al parecer, operativamente tuvo fallas porqué fue diseñado para funcionar desde los gobiernos estatales, lo que, en algunos, o muchos casos, no fue realizado con eficiencia y a veces se hizo con deshonestidad. Se dio una lucha entre el gobierno central y la desconcentración de los fondos y los programas a los Estados de la República. Las fallas en el ejercicio han hecho que el programa de salud, y probablemente muchos otros, regrese al gobierno federal. Esperamos que los mecanismos financieros y operativos tengan éxito. Desde luego, pareciera que el sólo paso de los gobiernos estatales al federal no asegura un mejor desarrollo. Ante lo sucedido, aunque ha transcurrido muy poco tiempo, echamos en falta una respuesta de los anteriores secretarios de Salud, especialmente de Julio Frenk, quien fue el que diseñó el Seguro Popular e inició su implementación.

Para mayor confusión, con los pocos datos que se han dado a conocer, en el Presupuesto de 2019 la asignación a Salud es 3.2% menor que la correspondiente a 2018. Difícil parece que, con menores recursos, que probablemente ya eran insuficientes en 2018, muchas mejoras se puedan hacer, tomando en cuenta que una parte muy importante de los gastos del sistema corresponden a los insumos; además de los que corresponden a los medicamentos, y que estos sufren, cuando menos anualmente, un incremento considerable, muchas veces por arriba de la inflación. Nos hemos enterado que algunos programas preventivos específicos, los correspondientes a la diabetes y a la obesidad, han sufrido una disminución en la asignación presupuestal aún más considerable. Difícil panorama que habrá que observar cuidadosamente, seguramente, se confía en que una mejor gestión será suficiente, parte de lo que hay que observar es si sucede un cambio en el enfoque general que se piensa dar a la prevención y atención a la salud.

En los primeros datos que hemos conocido sobre el presupuesto destaca que la Secretaría de Energía tiene un incremento muy considerable (961%), el nuevo gobierno hace una apuesta muy importante a la industria petrolera, porque no se menciona nada sobre la investigación y el desarrollo de energías alternativas. Ante, como se ha dicho, el freno a la inversión privada en el sector y los bajos precios del petróleo que se avizoran, veremos qué resultados se obtienen. También llama la atención que los dos organismos reguladores del sector, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, tuvieron en el Presupuesto 2019 una disminución muy considerable en sus asignaciones (30%), desconociendo que la democracia requiere de pesos y contrapesos para funcionar. Se entiende que la Secretaría del Trabajo y la de Bienestar hayan tenido incrementos considerables (932% y 40%) porque los programas sociales tan anunciados seguramente serán desarrolladas desde ahí, lo mismo se entiende el incremento en la Secretaría de la Defensa Nacional, porque en ella se pretende desarrollar el programa de seguridad, aunque no queda claro por qué la de Marina sufre una disminución (9%), si ambas participan en los nuevos planes.

Por otro lado, es preocupante que la Secretaría de Educación haya tenido sólo un incremento de 2.9%. Ante el desconocimiento de los nuevos planes en el sector, un incremento presupuestal exiguo, el intento de desparecer el organismo regulador (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación), y la satanización que se ha hecho de la evaluación (recurso indispensable en el cualquier proceso educativo), la incertidumbre está presente. Inicialmente se había mencionado una disminución en el presupuesto asignado a la universidades públicas, sin embargo, ante los primeros reclamos, el día de ayer esto fue corregido.

Muy sorprendentes me resultaron los decrementos presupuestales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (32%), Agricultura y Desarrollo Rural (28%), el CONACYT (12.8%.) y la Secretaría de Cultura (7.6%). Por lo que podemos presumir que la investigación, la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo del campo sufrirán un frenazo, ante un desarrollo lento pero sostenido que habían tenido, lo que sucedía, entre otras cosas, por el insuficiente apoyo financiero.

Si Muñoz Ledo tiene razón, en pocas líneas tenemos una imagen de los planes de gobierno. Veamos qué resultados van obteniéndose.

