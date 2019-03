Las declaraciones de Jesusa Rodríguez

Recientemente la Senadora de la República Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez, mejor conocida como “Jesusa” Rodríguez, hizo dos declaraciones públicas muy polémicas, las realizó primero en su sistema de redes electrónicas, pero fueron tomadas rápidamente por la prensa y a través de ambos medios recibieron una difusión muy amplia.

En la primera de sus manifestaciones dijo que era muy difícil ser católico e inteligente a la vez y, en la segunda más reciente, manifestó e instó a no comer “carnitas” porque con ello se festejaba la toma de Tenochtitlán por Hernán Cortés, ingiriendo comida salvaje.

Al respecto de la primera, si en México se declara católico (o nos declaramos católicos) del 60 al 80% de la población, será muy difícil que la 4T que promueven ella y su líder, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, llegue a concretarse, porque con tanto tonto esto no será posible y si a ello le aunamos los deshonestos (que no sabemos si son todos, además tontos o no, pudiera ser que en los conceptos de Jesusa se repartan en distintos porcentajes), quedará muy poca gente para conseguirla y no sabemos si podrá cargar a tantos tontos y deshonestos. El comentario de la Senadora es completamente irrespetuoso y fuera de tono, se olvida que ahora es miembro del Poder Legislativo, uno de los pilares del Estado mexicano, que por definición es laico pero respetuoso de todas las creencias religiosas, lo mismo la de los católicos, que de los evangelistas, lo testigos de Jehová o los agnósticos.

El segundo de sus comentarios, además de ser también irrespetuoso y grosero, muestra una profunda ignorancia. La inmensa mayoría de los habitantes en México somos mestizos, un mestizaje del que no somos responsables sino herederos, somos mestizos como resultado de una consecuencia histórica y un desarrollo cultural, muchos de nosotros nos sentimos orgullosos por ello y algunos, me parece que los menos, lo lamentan; en todo caso así somos, mestizos. Es cierto que Bernal Díaz del Castillo en la Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, menciona que en Coyoacán Cortés realiza un festejo con motivo de la toma de Tenochtitlán y que se sirve cerdos cocinados en cazos y tortillas, esto debe tomarse simplemente como la partida de una de las primeras comidas mestizas que luego se han venido desarrollando ampliamente en muchos sentidos de dentro para fuera, no podríamos imaginar las comidas europeas sin jitomates (allá los llaman tomates) y papas, como no podríamos imaginar nuestra comida sin muchos elementos importados de Europa y luego de Asía y África. Ignorar que somos mestizos es muy grave al desconocer nuestro pasado o renegar de él. ¿Podremos seguir comiendo pozole, o tendremos que hacerlo sin cerdo?, ¿comer tamales es correcto, pero una guajolota (el sumun de la comida mestiza) no?

En cuanto al término de comida salvaje, la Senadora lo expresa seguramente porque tiene alguna militancia vegana. Yo soy muy respetuoso de esta tendencia alimentaria, que me parece tiene más fundamentos filosóficos que nutricionales; pero me parece muy agresivo que a los que seguimos siendo omnívoros nos llamen salvajes, por cierto, el ser humano, tanto hombres como mujeres, somos omnívoros desde hace varios cientos de miles de años.

Total, que me parece a mí que Jesusa está absolutamente fuera de lugar, en términos taurinos podríamos decir fuera de cacho.

Hay una pregunta muy importante, ¿por qué MORENA asegura que Jesusa Rodríguez llegue al Senado? Al colocarla como suplente en la Fórmula para Senador en la Ciudad de México, como suplente de Olga Sánchez Cordero, quien ganó amplia y claramente la elección, aseguraron que Jesusa llegará al Senado. Ya estaba en los planes que la Lic Sánchez Cordero formara parte del Gabinete del Poder Ejecutivo, le trazaron un plan sencillo y directo hasta el escaño que ahora ocupa.

La Senadora siempre ha tenido una actitud disruptiva en sus anteriores desempeños como artista, creadora de performance, escenógrafa, directora de teatro, creadora de espectáculos y administradora de teatros, restaurantes y centros nocturnos; todo esto le resultó muy exitoso. Lo mismo sucedió con sus tareas en diversas organizaciones de la Sociedad Civil, entre ellas algunas que proclaman la causa feminista. También le fue muy útil en su colaboración con Andrés Manuel López Obrador, en su campaña de más de 12 años hasta llegar a la Presidencia de la República. Jesusa con frecuencia era maestra de ceremonias, oradora y amenizadora de los actos del candidato. ¿Pero para qué quieren su actitud cínica, disruptiva, agresiva y quizá ignorante en el Senado? Yo no lo sé.

Bernal Díaz del Castillo. Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España. Trillas. Colección Centenario. México 2018.

