La Medicina Privada en México

A raíz del comentario de uno de los lectores de esta columna, he decidido compartir con ustedes algunos aspectos de la medicina privada. Hace ya tiempo un distinguido médico me comentó que no debía llamarse “privada” porque toda la medicina debía ser privada, era mejor llamarla “particular”. Quizá tenga razón y uno de los aspectos pendientes de la medicina pública es que en algunos momentos hace que se pierda la privacidad, como cuando se hospitaliza a los enfermos en cuartos múltiples. Es posible que sea un pendiente más.

En sentido estricto, la medicina privada forma parte del Sistema Nacional de Salud junto con las diferentes formas de la medicina pública o gubernamental. Cuando se miden los recursos, se hace de manera conjunta, aunque posteriormente se puedan o deban desglosar para tomar decisiones tanto operativas como de planeación.

La medicina privada, en nuestro país, tiene un desarrollo amplio desde hace muchos años, es posible que haya estado instalada desde siempre entre nosotros, el acto de cobro-pago después de una consulta por un problema de salud, seguramente existió en un inicio.

Luego de muchos intentos, es probable que pueda determinarse la conformación del sistema privado (o particular) alrededor de la primera mitad del siglo pasado cuando surgieron o se desarrollaron diversos hospitales. Unos surgidos de varias agrupaciones como el Hospital Español, El Hospital ABC (de la comunidad británica y americana), el Hospital Francés (que tuvo un gran desarrollo aunque ya ha desaparecido); otros conformados por grupos de médicos, algunos por uno solo de ellos, como la Clínica Londres, el Hospital Santelena o el Hospital Santa Fe y, más recientemente, el Hospital Mocel, todo esto en la Ciudad de México; en otras ciudades del país fue sucediendo algo parecido, donde se combinaban instalaciones surgidas de la misma manera e igual que en el entonces D.F., con mayor o menor desarrollo y calidad.

Invariablemente, los pacientes han acudido con el médico privado en dos circunstancias, porque tienen confianza en él, o porque el Sistema Público no les resuelve su problema; en la primera circunstancia hay poco que comentar y es decisión libre del enfermo y su familia, la segunda en sentido estricto no debería suceder.

El Sistema Público debiera tener un desarrollo y una capacidad que hicieran que el paciente tuviera que elegir el Sistema Privado sólo en circunstancias que tuvieran que ver con una elección absolutamente libre, incluyendo circunstancias de confianza con su médico y sus servicios o razones de comodidad, pero nunca de accesibilidad o tiempo de acceso.

Las circunstancias que rodean a los hospitales privados han venido cambiando con el paso de los años. Hasta la última década del siglo pasado, la oferta de los hospitales estaba muy diversificada y estos obtenían sus ingresos primordialmente del pago directo que sus clientes les hacían por los servicios recibidos, los médicos obtenían sus honorarios de la misma forma. Esto ha venido variando de manera más o menos rápida; han surgido cadenas de hospitales que han agrupado la mayoría de los hospitales y los costos de la atención médica se han incrementado de tal forma que ahora la mayor parte de los ingresos provienen de los seguros de gastos médicos; creo que va siendo excepcional que un paciente cubra o pueda cubrir los costos de su atención de manera directa. Este incremento de los costos de la atención no sucede sólo en el ámbito privado, sino también en el público. El acceso a nuevas técnicas, nuevas tecnologías y nuevos medicamentos, que proporcionan mayores y mejores posibilidades terapéuticas y mejor pronóstico ante muchos padecimientos, han venido incrementado los costos considerablemente.

Por sólo poner algún ejemplo, comentaré un caso quirúrgico y uno médico. La colecistectomía (extirpación de la vesícula biliar) es la cirugía que más frecuentemente se realiza en todos los ámbitos, antes se realizaba de manera abierta, es decir, se abría el abdomen, el paciente permanecía internado 6 o 7 días e iniciaba su convalecencia en casa; hay que comentar que una limitante que ahora se observa claramente es que el paciente tenía dolor postoperatorio por varios días y que al principio solía ser muy importante; la realización laparoscópica de la intervención vino a cambiar el panorama considerablemente, porque el enfermo no tiene dolor postoperatorio y puede ser egresado a casa muy rápidamente, sin embargo, la utilización del equipo necesario para realizar la intervención cuesta más dinero e incrementa el costo total.

No hay duda que, evitar el dolor tiene un valor fundamental, y hace que no haya duda en que ésta debe ser la técnica actual; no deberían realizarse ya colecistectomías abiertas si no existe una indicación precisa para ello; y el incremento en los costos se debe asumir. Los comentarios quirúrgicos pueden ser múltiples, en ortopedia los gastos se han incrementado muchísimo con el uso de materiales quirúrgicos especiales, prótesis y técnicas de rehabilitación que resultan muchos más caros ahora que antes, pero que le dan al paciente mejores resultados, con menor dolor, mejor pronóstico y mayor funcionalidad. Ejemplos médicos puede haber muchos, pero el infarto del miocardio puede ser el más claro, primero por su frecuencia, es la mayor causa de fallecimiento en nuestro país; y por los retos que plantea. La meta es que el paciente consiga tener un tratamiento completo antes de 3 horas de iniciadas las manifestaciones clínicas, y cuando mucho antes de 6 horas porque el tiempo marca las posibilidades de obtener mejores resultados con una mortalidad menor y, además, un pronóstico funcional muy diferente, el paciente adecuadamente tratado tiene menos posibilidades de tener insuficiencia cardíaca como secuela.

El reto radica que primero el problema debe ser rápidamente identificado, iniciar el tratamiento trombolítico (que tiene un costo considerable) y trasladar al paciente a un sitio donde se reúna el equipamiento (salas de hemodinamia) y los recursos humanos (cardiólogos intervencionistas) para someterlos a un procedimiento que frecuentemente incluye la colocación de artilugios (stents) con los que se logra mejorar las zonas de obstrucción arterial, después el paciente debe ser atendido en un lugar especial (unidad de cuidados coronarios), todo esto realizado en una carrera contra el tiempo, porque los resultados que se obtienen antes de 3 horas, de 6 horas son muy diferentes a los que se consiguen si se ha pasado este tiempo; todo ello hace que la atención de un paciente con insuficiencia coronaria aguda sea muy costosa. El reto está en conseguir medicamentos trombolíticos más eficientes, más baratos, y stents menos costosos, pero esto no se ve en un horizonte de corto plazo. Otros ejemplos de cambios notables están en los tratamientos oncológicos, la quimioterapia que se utilizaba hace 20 años, ya costosa, frente la que se usa o debe usarse en la actualidad cuesta mucho más.

Una muestra de la actualización del sistema privado es que, aunque siempre han participado, en la actualidad su participación en la enseñanza de posgrado en medicina y enfermería se ha ampliado considerable y puntualmente con cursos de alta exigencia y calidad; también muchos centros participan en la educación de pregrado. Varios de los médicos que ejercen individualmente de manera privada son o han sido parte del sistema público. La participación en la investigación es más modesta, pero existe, y más de una de las organizaciones tiene revistas periódicas de difusión del conocimiento.

Creo que el problema no consiste en que exista un Sistema Privado de salud, sino en que el paciente tenga que recurrir a él por falta de acceso al Sistema Público. Un problema que pudiera avizorarse, con el desarrollo actual, es que muchos de los grandes hospitales pertenecen a una o dos corporaciones, lo que seguramente desvirtúa el mercado. Otra es que algunos de los motivos del crecimiento del Sistema Privado estaban en el crecimiento lento pero constante de los seguros de gastos médicos, que probablemente ahora se verá modificado y la posibilidad de transferencia de servicios, del Sistema Público al Privado, y que de alguna manera había venido sucediendo; un ejemplo es el servicio de hemodiálisis, pero que en el futuro cercano se ve difícil que suceda.

