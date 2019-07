Tutti Frutti: ¿ácido o amargo?, pero no dulce

El platillo realizado con la mezcla de varias frutas es llamado entre nosotros ensalada de frutas, aunque también se le llama coctel de frutas o cocktail de frutas, los chilenos y los españoles le llaman macedonia y los italianos tutti frutti ‒este último me gusta más porque me recuerda la golosina de mi infancia y adolescencia que tenía ese sabor‒. De ahí nuestro título y la miscelánea de acontecimientos que han ocurrido recientemente, los cuales muchos de ellos nos han dejado un sabor de boca preocupante. Por eso quiero compartirles ciertos comentarios sin que necesariamente estos se encuentren jerarquizados, por su importancia, en el orden que los iré presentado.

El primero es la disputa entre el titular del Poder Ejecutivo y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); aunque en su momento ocupó los titulares, ante el cúmulo de noticias, ésta en particular ha ido quedando postergada. Inicialmente lo que aconteció es que, rompiendo las tradiciones y no sé si los reglamentos, el presidente de la República no asistió al informe anual del presidente de la CNDH, al parecer no se planeó la asistencia de ningún representante; al final, el informe se entregó en la Secretaría de Gobernación y se realizó una ceremonia pública de información. Pero lo trascendente sucedería pocos días después, cuando la Secretaría de Bienestar no aceptó una recomendación de la CNDH acerca de la suspensión de los servicios de guarderías tan comentado y conocido por todos. Lo grave de no aceptarla se incrementa porque la Secretaría, apoyada por el Ejecutivo Federal, aduce que la Comisión no tiene la estatura moral para realizarla, la descalifica por actuaciones anteriores acusándola de no haber realizado adecuadamente sus funciones. Nunca se había realizado el hecho de no aceptar una recomendación, se podía contestar en desacuerdo pero después de haberla recibido y estudiado. La CNDH tiene una larga historia, con gran prestigio al interior y amplio reconocimiento internacional. Un organismo no gubernamental del Estado mexicano que con mucho esfuerzo y trabajo se estableció y que venía funcionando plenamente con independencia financiera y funcional. Además, ha sido una parte fundamental del Estado para el equilibrio democrático. ¿Será que a nuestro presidente no le gustan los controles externos? La CNDH seguirá el camino de la desaparición de organismos que evaluaban la educación, y no precisamente a los profesores.

El segundo punto que comentaré es relativo a las becas del FONCA para escritores. Lo primero que me desconcertó es que los comentarios aparecieran en NOTIMEX –el organismo del Estado mexicano, no del gobierno en turno–. Ahora que NOTIMEX está dirigido por Sanjuana Martínez, una periodista con larga trayectoria en medios diversos y que ha publicado varios libros importantes, ha sido merecedora de algunos premios nacionales e internacionales que galardonan justamente su largo camino profesional. La directora de NOTIMEX parece haberse convertido en una servil servidora (lo que no es necesariamente un pleonasmo) del Poder Ejecutivo. Sin, al parecer, venir mucho al caso, publicó una nota en la que aparecen los recipiendarios de las becas del FONCA para escritores y cómo algunos de ellos las han recibido en varias ocasiones. Hay que decir que todos los escritores cumplían ampliamente con las reglas para obtenerlas y que muchos de ellos lograron una obra importante, especialmente los que han concursado y obtenido la beca en más de una ocasión. Esta información se mostraba como si fuera una falta en donde no existe, porque, hago hincapié, las reglas fueron cumplidas. Que las reglas de distribución puedan ser cambiadas no hay duda, que quizá se requiera una distribución diferente que permita acceder a escritores jóvenes, posiblemente sea una necesidad, pero dejar o intentar dejar sobre la mesa un cuestionamiento acerca de la importancia de estimular la literatura es muy grave.

La tercera nota que me sobresaltó fue lo sucedido en el IMER, ya que a través de sus emisoras se hizo saber la reducción de su personal y que desaparecerán varios de los programas de estaciones relevantes, por ejemplo, yo no escucho “Reactor”, la de mayor audiencia, pero el papel que tiene en la cultura las estaciones 94.5 y 107.9, resulta fundamental; programas como “La otra versión”, o el de “Blues”, respectivamente, son originales, divertidos, pedagógicos y seguramente primordiales; quienes ya conocemos los disfrutamos, pero ahí están y quizá nuevos radioescuchas, jóvenes o maduros que podrían quedar cautivados con su encanto. Así es, la música sólo puede disfrutarse si se escucha y para escucharla debe estar en algún sitio. Pensar que la música no requiere apoyos del Estado, no se si es neoliberal, conservador o revolucionario, pero parece absurdo. La directora del IMER, Aleida Calleja, intentó justificar de varias formas las causas, especialmente atribuidas al pasado, pero terminó por adjudicarlo a una restricción presupuestal. Hay que observar lo conseguido por la BBC de Londres, o los resultados de la primera fase del chavismo en Venezuela para observar que los apoyos a la música son siempre muy importantes.

Hacer creer que la cultura, específicamente la literatura y la música, es fifí no deja de ser una falacia.

La última nota que comentaré es la que se refiere al Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Medina Mora, pues apareció una nota en la que lo acusaban por manejo de fondos de origen ilícito, por depósitos bancarios de varios millones de euros o libras esterlinas después de haber sido Embajador en Londres. Unos días después, Medina Mora publicó una nota en la que explicaba que efectivamente existían los depósitos pero en pesos mexicanos, por lo que los montos quedaban justificados con sus ingresos, que no eran en dólares, euros ni libras esterlinas, lo que los reduce 19, 22 o 25 veces en su total. Al final no sabemos cuál es la verdadera versión, pero nos surge la incertidumbre acerca de que efectivamente Medina Mora maneja grandes cantidades de dinero no justificable o las notas iniciales son cuando menos imprecisas, no obstante, al final nos quedan dudas.

Yo espero sinceramente que el Plan de gobierno de nuestro presidente tenga éxito. Es un Plan absolutamente personal porque la gente que lo rodea en el Poder Ejecutivo no tiene la intención o la capacidad de influir; el Poder Legislativo está rendido ante el Plan, las instituciones encargadas de modular las acciones han ido despareciendo, los gobiernos de los estados de la República se han ido plegando, sólo queda el Poder Judicial y ante los sucesos nos han surgido muchas dudas. Repito, el Plan de gobierno es, en efecto, personal, aunque con el proyecto estén de acuerdo la mitad o más de los mexicanos. Por eso necesitamos que tenga los resultados que se han planteado, porque de lo contrario, además de las consecuencias económicas que tendría, quedaría un país socialmente partido cuando menos en dos.

