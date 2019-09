Un subdelegado médico del ISSSTE

Yo trabajé durante más de 30 años en el ISSSTE y tuve la suerte de recorrer un largo camino dentro de la institución, desde mi formación como médico especialista, y que después me desarrollé como internista en cuando menos dos de sus hospitales, muchas circunstancias me fueron conduciendo a ocupar diferentes cargos de responsabilidad, primero como Jefe del Servicio, después como Director Médico del Hospital, posteriormente como Director General del Hospital. En dos ocasiones, en el intervalo entre una y otra de mis participaciones a cargo del Hospital Regional 1° de Octubre, fui nombrado Subdelegado Médico de la Zona Norte del entonces Distrito Federal del ISSSTE.

El Hospital Regional 1° de Octubre tiene una enorme importancia dentro de la estructura del ISSSTE –la misma que todos los otros Hospitales Regionales–, su gestión implica una gran complejidad, cuenta con 350 camas censables, entre una y otra forma de contratación cerca de 2,000 trabajadores, se atienden unas 100 (o más) emergencias cada día, se realizan procedimientos de muy alto grado de dificultad, desde trasplantes renales hasta la atención de partos. Al mismo tiempo que se desarrollan actividades de enseñanza de personal de la salud y de investigación, lo cual tiene una gran importancia no sólo porque en sí mismas consiguen cumplir con metas que benefician al sistema –obteniendo resultados inmediatos y otros a largo plazo–, sino que éstas dos actividades incrementan la calidad de la atención.

Cuando fui Subdelegado Médico tuve la oportunidad de acercarme a la administración central del ISSSTE, me percaté de su enorme importancia y las grandes dificultades que tiene. Los médicos y, en general, todos los miembros de las clínicas y hospitales, tienden a menospreciar su importancia, pero no cabe duda que poseen una gran relevancia. El Subdelegado Médico y su equipo constituyen el puente entre las áreas operativas, hospitales, clínicas, y las áreas centrales. En términos generales, su labor está enfocada a observar los resultados, supervisar las acciones, permitir el trabajo que se desarrolla y favorecer el desarrollo de cada uno de los sitios de atención que se encuentran en la zona a su cargo.

Desde su sitio, el Subdelegado Médico observa el trabajo de las unidades y procura que se desarrolle adecuadamente. Esto se consigue al analizar los resultados obtenidos en mortalidad, ocupación hospitalaria, días de estancia, porcentaje de infecciones hospitalarias, por citar algunos ejemplos; y procura que se tengan los medios para que esta labor se desarrolle lo mejor posible, vigilando los insumos, la suficiencia de personal, participando y supervisando los Comités de Compras en donde se realizan muy complejas acciones que permiten funcionar a la unidad, desde la compra de ropa hospitalaria y comida, hasta la adquisición de material médico y medicamentos que no se dotan desde el nivel central –estos, los dotados por las áreas centrales, debe vigilarlos para que sean suministrados con oportunidad y suficiencia–.

Una dificultad añadida radica que el Subdelegado trabaja a los órdenes de un Delegado, que la mayoría de las veces no conoce ni el trabajo médico ni al ISSSTE, el éxito puede radicar en convencer a su superior de la importancia de sus acciones. Para colmo, cuando menos en aquel entonces, el Subdelegado Médico ganaba menos dinero que los directores de unidades a su cargo. Algo parecido sucede en el IMSS donde el Jefe de Prestaciones Médicas –así se llama el equivalente–, percibe menos honorarios que los directores de su zona de acción. No tiene el encanto y los retos que la vida de un Hospital o Clínica acarrean, es un trabajo administrativo sobrio y un tanto obscuro.

¿Por qué a José Manuel Mireles lo nombraron Subdelegado Médico del ISSSTE en su estado natal, Michoacán? No tiene explicación lógica, cuando menos para mí. En las notas periodísticas que aparecieron cuando fue su designación como Director General del ISSSTE, manifestó que ésta se realizaba a petición del Dr. Ramiro López, encargado de la Dirección Médica, con el fin de brindarle una oportunidad; hecho que sorprende porque antes, el nombramiento del Delegado y los Subdelegados se hacía en consenso entre el Gobierno Federal y el Central, contrario a este caso que fue únicamente por decisión central.

El Dr. Mireles ejercía en Tepalcatepec, Michoacán, y adquirió una gran relevancia en 2012-2013 al ser líder en la creación de los grupos de autodefensa en la zona michoacana; tuvo un papel muy destacado en las labores de estos grupos, se hizo muy famoso, entre otras cosas, por su gran participación mediática. En 2014 fue detenido acusado de portación de armas de fuego prohibidas y permaneció preso durante varios años en un penal de alta seguridad, posteriormente se le concedió libertad provisional en espera de juicio y así permanece condenado a no salir de su estado y, mucho menos, del país. El motivo de este escrito no es analizar la justificación, la legalidad, la necesidad o la pertinencia de los grupos de autodefensa. En lo que he investigado, el historial del Dr. Mireles deja ver que no tiene experiencia administrativa médica ni conocimiento especial del ISSSTE.

En Michoacán, el ISSSTE tiene cuando menos un Hospital de Especialidades, dos Hospitales Generales, una Clínica Hospital, y ocho clínicas de atención de primer nivel. Son muchas, pero es porque el número de empleados federales es muy cuantioso, especialmente el de maestros. La gestión de todo esto seguramente es un reto de enorme complejidad.

Ahora se gobierna a golpe de entrevistas y declaraciones, mal ejemplo que viene de “escaleras arriba”; y en las que recientemente realizó Mireles quedó claro que él no conoce el funcionamiento del ISSSTE. Además de su misoginia y vulgaridad, las expresiones que realizó son grotescas y ofensivas, pero además demostraron que no sabe cómo funciona el ISSSTE. La primera entrevista la dio porque, a su decir, un derechohabiente le exigía que atendieran a su esposa y a una o más de sus parejas. Desde hace varios años las normas del ISSSTE otorgan derechos a la esposa o a la concubina; más reciente se le concedieron derechos al esposo o concubino de las trabajadoras, pero nunca se ha hablado de más de una de las parejas del trabajador o trabajadora; eso si consideramos que todos los hijos del trabajador son derechohabientes hasta los 18 años o culminan sus estudios.

No obstante, en todo caso Mireles debía saber que el área de Vigencia de Derechos, que es quien califica la derechohabiencia, no depende a nivel central ni delegacional del área médica, sino de la administrativa, por lo que sus justificaciones y aseveraciones estuvieron fuera de lugar ética y técnicamente. La segunda declaración acerca de que un líder le obligaba a otorgar una plaza de base a una novia, debió responderle que también es el área administrativa la que otorga ese tipo de nombramientos.

Si alguien sabe por qué Mireles fue nombrado Subdelegado Médico del ISSSTE en Michoacán y no lo han despedido, por favor que me lo haga saber.

